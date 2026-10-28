Bergerak sekarang untuk mendahului para pesaing. Inter sudah memikirkan musim depan dan bursa transfer berikutnya. Karena itu, mereka tengah berupaya mendatangkan Finn Jeltsch, bek Jerman kelahiran 2006 yang berkembang di Nurnberg sebelum bergabung dengan Stuttgart pada 2025. Sosoknya sangat diminati karena memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan Chivu: cepat dan kuat secara fisik, bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek sisi dalam formasi tiga bek, serta piawai mengolah bola saat membangun serangan. Musim sulit yang ia jalani bersama Stuttgart, yang berada di posisi kedua dari bawah di liga setelah kalah lima kali dalam tujuh pertandingan, tidak mengubah penilaian klub-klub besar terhadapnya. Termasuk Inter, yang sudah lama memasukkan namanya ke dalam daftar incaran.
Inter berburu Finn Jeltsch, tetapi Barcelona juga mengincarnya
BERAPA HARGA JELTSCH
Pemandu bakat Inter beberapa kali terlihat di MHP Arena, kandang Stuttgart, dan laporan mereka selalu positif. Kontak dengan pihak yang mewakili bek tersebut, yang dipanggil Klopp untuk laga-laga terakhir Jerman di Nations League, juga kerap terjalin. Kini tinggal dilihat kapan pembicaraan itu berlanjut menjadi langkah konkret. Gaji jelas bukan masalah (saat ini ia menerima sekitar 1,3 juta euro bruto plus bonus), tetapi biaya transfernya menjadi kendala. Stuttgart, yang membelinya seharga 9,5 juta euro pada 2025, menginginkan angka mendekati 40 juta euro. Laga Liga Champions tentu akan menjadi kesempatan untuk membahasnya: tim asal Jerman itu dijadwalkan bertandang ke Meazza pada Rabu, 28 November.
Waspadai Barcelona
Namun, Inter bukan satu-satunya klub yang tertarik kepada Jeltsch. Klub-klub besar Eropa, termasuk Barcelona, juga mengincarnya. Menurut laporan Sport hari ini, bek tengah asal Jerman itu merupakan pilihan utama Hansi Flick, yang sudah membicarakannya dengan Laporta. Pemandu bakat Barcelona juga telah menyaksikannya secara langsung saat ia menjalani debut di Liga Champions melawan Viking. Masalahnya, seperti biasa, adalah kebutuhan untuk mengumpulkan dana guna merencanakan transfer semacam itu. Menurut harian asal Catalunya tersebut, salah satu kemungkinannya adalah menjual seorang bek yang saat ini ada di skuad, meski opsi yang lebih realistis ialah menunda transfer itu hingga musim panas 2027.
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