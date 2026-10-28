Bergerak sekarang untuk mendahului para pesaing. Inter sudah memikirkan musim depan dan bursa transfer berikutnya. Karena itu, mereka tengah berupaya mendatangkan Finn Jeltsch, bek Jerman kelahiran 2006 yang berkembang di Nurnberg sebelum bergabung dengan Stuttgart pada 2025. Sosoknya sangat diminati karena memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan Chivu: cepat dan kuat secara fisik, bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek sisi dalam formasi tiga bek, serta piawai mengolah bola saat membangun serangan. Musim sulit yang ia jalani bersama Stuttgart, yang berada di posisi kedua dari bawah di liga setelah kalah lima kali dalam tujuh pertandingan, tidak mengubah penilaian klub-klub besar terhadapnya. Termasuk Inter, yang sudah lama memasukkan namanya ke dalam daftar incaran.



