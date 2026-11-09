Inter, berapa pemain tim nasional yang meninggalkan Appiano dan apa saja agenda mereka

BRASIL
Carlos Augusto
Brasil-Jepang, Sabtu 14/11 pukul 11.15 (18.15 waktu setempat) - Laga persahabatan | Singapura
Singapura-Brasil, Selasa 17/11 pukul 11.00 (18.00 waktu setempat) - Laga persahabatan | Singapura
KROASIA
Petar Sucic
Inggris-Kroasia, Kamis 12/11 pukul 20.45 (19.45 waktu setempat) - UEFA Nations League | London
Kroasia-Ceko, Minggu 15/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Osijek
PRANCIS
Andy Diouf, Marcus Thuram
Italia-Prancis, Kamis 12/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Milan
Prancis-Turki, Minggu 15/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Bordeaux
INGGRIS
Djed Spence
Inggris-Kroasia, Kamis 12/11 pukul 20.45 (19.45 waktu setempat) - UEFA Nations League | London
Spanyol-Inggris, Minggu 15/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Madrid
POLANDIA
Piotr Zielinski
Rumania-Polandia, Sabtu 14/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Bukares
Polandia-Swedia, Selasa 17/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Wroclaw
SERBIA
Aleksandar Stankovic
Serbia-Jerman, Jumat 13/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Beograd
Yunani-Serbia, Senin 16/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Volos
SWISS
Manuel Akanji
Slovenia-Swiss, Jumat 13/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Maribor
Swiss-Skotlandia, Senin 16/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | St. Gallen
TURKI
Hakan Calhanoglu
Turki-Belgia, Kamis 12/11 pukul 18.00 (20.00 waktu setempat) - UEFA Nations League | Izmir
Prancis-Turki, Minggu 15/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Bordeaux