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Pio Esposito InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Inter, berapa pemain tim nasional yang meninggalkan Appiano dan apa saja agenda mereka

Inter
Serie A

Empat pemain Inter dipanggil oleh Mancini.

Pertandingan berikutnya
ATA

ATA

Serie A

22 Nov 2026

INT

INT

Sebanyak 13 pemain Inter membela tim nasional masing-masing selama jeda ini. Berikut nama mereka dan pertandingan yang akan mereka jalani, seperti dilansir situs resmi Inter.

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

Italia-Prancis, Kamis 12/11 pukul 20.45, UEFA Nations League | Milan

Belgia-Italia, Minggu 15/11 pukul 20.45, UEFA Nations League | Brussel

  • BRASIL

    Carlos Augusto

    Brasil-Jepang, Sabtu 14/11 pukul 11.15 (18.15 waktu setempat) - Laga persahabatan | Singapura

    Singapura-Brasil, Selasa 17/11 pukul 11.00 (18.00 waktu setempat) - Laga persahabatan | Singapura

    KROASIA

    Petar Sucic

    Inggris-Kroasia, Kamis 12/11 pukul 20.45 (19.45 waktu setempat) - UEFA Nations League | London

    Kroasia-Ceko, Minggu 15/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Osijek

    PRANCIS

    Andy Diouf, Marcus Thuram

    Italia-Prancis, Kamis 12/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Milan

    Prancis-Turki, Minggu 15/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Bordeaux

    INGGRIS

    Djed Spence

    Inggris-Kroasia, Kamis 12/11 pukul 20.45 (19.45 waktu setempat) - UEFA Nations League | London

    Spanyol-Inggris, Minggu 15/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Madrid

    POLANDIA

    Piotr Zielinski

    Rumania-Polandia, Sabtu 14/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Bukares

    Polandia-Swedia, Selasa 17/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Wroclaw

    SERBIA

    Aleksandar Stankovic

    Serbia-Jerman, Jumat 13/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Beograd

    Yunani-Serbia, Senin 16/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Volos

    SWISS

    Manuel Akanji

    Slovenia-Swiss, Jumat 13/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Maribor

    Swiss-Skotlandia, Senin 16/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | St. Gallen

    TURKI

    Hakan Calhanoglu

    Turki-Belgia, Kamis 12/11 pukul 18.00 (20.00 waktu setempat) - UEFA Nations League | Izmir

    Prancis-Turki, Minggu 15/11 pukul 20.45 - UEFA Nations League | Bordeaux

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Pertandingan berikutnya
ATA

ATA

Serie A

22 Nov 2026

INT

INT