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Grafica Jones Inter
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, berapa biaya yang dikeluarkan untuk Curtis Jones? Angka dan dampaknya pada neraca keuangan

Inter
C. Jones

Gelandang Inggris itu siap menjadi rekrutan anyar Inter di lini tengah.

Inter sangat menginginkannya, menunggunya, dibuat menunggu, tetapi pada akhirnya pendekatan yang dimulai sejak Januari lalu berakhir sukses. Dan dalam beberapa jam ke depan Curtis Jones akan meninggalkan Liverpool untuk tiba di Italia, di Milan, guna menjalani tes medis seperti biasa sebelum meresmikan transfer permanen tersebut.

Ini jelas bukan kesepakatan berbiaya rendah bagi Inter, tetapi berapa biaya untuk merekrut pemain Inggris itu dan dampak apa yang akan ditimbulkannya terhadap neraca keuangan klub?


  • ANGKA-ANGKA

    Inter telah merampungkan transfer Curtis Jones dengan total nilai 30 juta euro + 6 juta bonus, yang pada akhirnya memenuhi permintaan Liverpool yang sebelumnya sudah turun dari 40 juta euro yang diminta pada awal musim panas.

    Sementara itu, sang pemain akan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031, jadi berdurasi lima tahun dengan nilai 3,5 juta euro bersih per musim ditambah bonus.

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  • Dampak terhadap neraca keuangan

    Bagaimana angka-angka ini diterjemahkan sebagai dampak pada neraca untuk musim ini dan bukan hanya itu? Porsi amortisasi per tahun akan sebesar 6 juta euro per musim sampai nilai 30 juta euro berubah berdasarkan tercapai atau tidaknya bonus.

    Sementara itu, porsi terkait gaji, secara bruto dan tanpa keuntungan dari decreto crescita, akan berada di kisaran 6,5 juta euro.

    Dengan demikian, per tahun, Curtis Jones akan membebani pembukuan Inter sekitar 12,5 juta euro

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