Inter, berapa biaya yang dikeluarkan untuk Curtis Jones? Angka dan dampaknya pada neraca keuangan

Inter sangat menginginkannya, menunggunya, dibuat menunggu, tetapi pada akhirnya pendekatan yang dimulai sejak Januari lalu berakhir sukses. Dan dalam beberapa jam ke depan Curtis Jones akan meninggalkan Liverpool untuk tiba di Italia, di Milan, guna menjalani tes medis seperti biasa sebelum meresmikan transfer permanen tersebut.

Ini jelas bukan kesepakatan berbiaya rendah bagi Inter, tetapi berapa biaya untuk merekrut pemain Inggris itu dan dampak apa yang akan ditimbulkannya terhadap neraca keuangan klub?



