Nama Nainggolan muncul dalam kaitannya dengan penyelidikan penyelundupan narkoba, meskipun ia tidak dicurigai terlibat langsung. Penyebutannya dalam kasus ini berasal dari pengungkapan bahwa ia menerima uang tunai sebesar €105.500 dari Nasr-Eddine Sekkaki, terdakwa utama dalam kasus ini. Pada saat itu, rekening bank Nainggolan dibekukan karena proses perceraiannya yang sedang berlangsung, membuatnya untuk sementara tidak dapat mengakses dananya sendiri.

Dalam pernyataannya kepada para penyelidik, gelandang Belgia tersebut menjelaskan bahwa ia meminta uang tersebut untuk terus mendukung inisiatif amal dan individu yang kurang beruntung, sesuai dengan reputasinya yang lama sebagai orang yang dermawan dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Begitu situasi keuangannya membaik, Nainggolan melunasi seluruh jumlah tersebut dengan mentransfer uang ke akun milik ibu Sekkaki, sehingga menyelesaikan semua hutang yang ada.

Namun, transaksi ini membuat jaksa mempertanyakan apakah Nainggolan mungkin secara tidak sadar terlibat dalam pencucian uang untuk terdakwa. Pengacaranya dengan tegas menolak segala implikasi tersebut, menekankan bahwa tuduhan dari kantor kejaksaan tidak sama dengan putusan bersalah dan bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan Nainggolan dengan aktivitas kriminal atau penyelundupan.

Ketua Lokeren, Van Duysen, percaya bahwa kehidupan pribadi Nainggolan bukanlah urusan klub selama tidak mengganggu tanggung jawab profesionalnya. Dia berkata: "Sepak bola adalah bisnis inti kami. Kami tidak peduli dengan siapa para pemain kami bergaul di malam hari."

Namun, Van Duysen juga memperingatkan bahwa sikap ini dapat berubah jika masalah pribadi mulai mempengaruhi operasi klub, menambahkan: "Itu hanya relevan jika secara serius mengganggu aktivitas profesional mereka. Saat ini, saya tidak memiliki indikasi bahwa ini adalah kasusnya, meskipun itu bisa berubah besok."