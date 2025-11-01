AFP
Eks Bintang Inter & Belgia Radja Nainggolan Hadapi Tuntutan Hukuman 5 Tahun Terkait Dugaan Pencucian Uang Dalam Kasus Narkoba
Masa lalu bermasalah Nainggolan
Nainggolan ditangkap pada bulan Januari sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung oleh kantor kejaksaan umum Brussels terkait operasi perdagangan narkoba dari Amerika Selatan ke Eropa. Dia menghabiskan satu malam di penjara dan mobilnya disita oleh pihak berwenang karena dia ditahan sebagai anggota yang dicurigai dari sebuah geng kriminal. Penangkapan tersebut terjadi di tengah 30 penggeledahan yang dilakukan oleh polisi Brussels pada Senin pagi di seluruh Brussels dan Antwerp. Insiden ini menandai bab kontroversial lainnya dalam karier Nainggolan yang penuh gejolak, yang telah dirusak oleh masalah disiplin. Pada 2018, saat bermain untuk Roma, dia dijatuhkan dan didenda setelah memposting video di media sosial yang tampak mabuk. Pada 2022, selama masa kerjanya di Royal Antwerp, dia diskors setelah terlihat merokok rokok elektronik di bangku cadangan, sebuah tindakan yang diklaim klub memberi contoh buruk bagi pemain muda. Meskipun kontroversi terbaru, klub saat ini Nainggolan, Lokeren, telah maju untuk membelanya secara publik.
- Getty Images Sport
Pembelaan Van Duysen terhadap Nainggolan
Ketua Lokeren Van Duysen membela Nainggolan, menyatakan bahwa pelanggaran tersebut hanya diduga dan pemain tersebut seharusnya hanya menghadapi hukuman jika tuduhan tersebut terbukti.
“Dia belum didakwa, apalagi dihukum di tingkat pertama atau banding. Jadi Anda tidak bisa begitu saja menganggap dia akan mendapat lima tahun penjara,” katanya kepada HLN.
“Untungnya, kita masih hidup di negara hukum. Seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Radja berhak mendapatkan pengadilan yang adil.”
Van Duysen juga mengakui perhatian negatif seputar kasus ini karena karir Nainggolan yang terhormat, dengan mengatakan: “Ini tidak menyenangkan. Kami adalah klub sepak bola dengan tingkat visibilitas dan liputan pers tertentu. Jika Radja adalah orang biasa, Anda tidak akan menelepon. Namun sebagai mantan Rode Duivel, dia memiliki masa lalu yang banyak dikenal media.”
Nainggolan terlibat dalam penyelidikan kriminal
Nama Nainggolan muncul dalam kaitannya dengan penyelidikan penyelundupan narkoba, meskipun ia tidak dicurigai terlibat langsung. Penyebutannya dalam kasus ini berasal dari pengungkapan bahwa ia menerima uang tunai sebesar €105.500 dari Nasr-Eddine Sekkaki, terdakwa utama dalam kasus ini. Pada saat itu, rekening bank Nainggolan dibekukan karena proses perceraiannya yang sedang berlangsung, membuatnya untuk sementara tidak dapat mengakses dananya sendiri.
Dalam pernyataannya kepada para penyelidik, gelandang Belgia tersebut menjelaskan bahwa ia meminta uang tersebut untuk terus mendukung inisiatif amal dan individu yang kurang beruntung, sesuai dengan reputasinya yang lama sebagai orang yang dermawan dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Begitu situasi keuangannya membaik, Nainggolan melunasi seluruh jumlah tersebut dengan mentransfer uang ke akun milik ibu Sekkaki, sehingga menyelesaikan semua hutang yang ada.
Namun, transaksi ini membuat jaksa mempertanyakan apakah Nainggolan mungkin secara tidak sadar terlibat dalam pencucian uang untuk terdakwa. Pengacaranya dengan tegas menolak segala implikasi tersebut, menekankan bahwa tuduhan dari kantor kejaksaan tidak sama dengan putusan bersalah dan bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan Nainggolan dengan aktivitas kriminal atau penyelundupan.
Ketua Lokeren, Van Duysen, percaya bahwa kehidupan pribadi Nainggolan bukanlah urusan klub selama tidak mengganggu tanggung jawab profesionalnya. Dia berkata: "Sepak bola adalah bisnis inti kami. Kami tidak peduli dengan siapa para pemain kami bergaul di malam hari."
Namun, Van Duysen juga memperingatkan bahwa sikap ini dapat berubah jika masalah pribadi mulai mempengaruhi operasi klub, menambahkan: "Itu hanya relevan jika secara serius mengganggu aktivitas profesional mereka. Saat ini, saya tidak memiliki indikasi bahwa ini adalah kasusnya, meskipun itu bisa berubah besok."
- Getty
Tantangan mendatang Lokeren dan NainggolanLokeren akan berharap bahwa kasus Nainggolan dilanjutkan ke pengadilan dan dia dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan terhadapnya, sehingga memungkinkan gelandang tersebut untuk sepenuhnya fokus membantu klub di Challenger Pro League.
Iklan