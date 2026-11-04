Golnya dalam derbi tidak mampu membawa ketenangan bagi Inter, sementara laga tandang ke Rotterdam yang membuat Inter kembali bangkit di Liga Champions hanya bisa ia saksikan dari sofa karena menjalani skorsing. Masa Alessandro Bastoni bersama Inter jelas diwarnai pasang surut. Meski ia merupakan salah satu pemimpin ruang ganti dan termasuk yang pertama meminta rekan-rekannya tetap membumi, bahkan sebelum pertandingan melawan Shakhtar Donetsk yang kemudian berakhir dengan kartu merah, bayang-bayang bursa transfer terus menghantui masa depannya. Menurut laporan Tuttosport, Barcelona kembali mendekati Bastoni.
Inter, Barcelona kembali mengincar Bastoni: satu permintaan sebelum mempertimbangkan perpanjangan kontrak
KONTRAK BERAKHIR PADA 2028
Meski perpanjangan kontraknya bahkan belum dibicarakan sama sekali, bek asal Italia kelahiran 1999 itu secara resmi terikat kontrak hingga 30 Juni 2028, persis seperti Carlos Augusto dan Markus Thuram (yang pembicaraannya sudah dimulai), serta Akanji, Zielinski, Pavard, Stones, dan sejak kemarin juga Federico Dimarco. Gajinya sudah termasuk yang tertinggi di skuad, yakni 5,5 juta euro per tahun, yang jika dihitung secara bruto membebani keuangan Inter sekitar 10 juta euro setiap musim.
Barcelona Ingin Merombak Lini Pertahanan
Menjelang periode-periode bursa transfer berikutnya, Barcelona memutuskan untuk menginvestasikan kembali sebagian besar anggarannya di lini pertahanan. Rencananya, mereka akan melepas Koundé dan Balde, kemungkinan juga Christensen, lalu mendatangkan seorang pemain serbabisa di sisi sayap serta seorang bek tengah lagi, jika memungkinkan berkaki kiri dan piawai memainkan bola dengan kaki.
Karena itu, setelah melakukan penjajakan pada musim panas lalu, Barcelona kembali menghubungi perwakilan bek asal Italia tersebut. Setahun lalu, sang bek telah mengatakan kepada direktur olahraga Deco bahwa ia tidak keberatan bergabung dengan Barcelona jika hubungannya dengan Inter benar-benar berakhir.
PERMINTAAN BASTONI
Tentu saja, Bastoni merasa nyaman di Milan dan cepat atau lambat akan duduk bersama Marotta dan Baccin untuk melihat apakah ada peluang memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2028, serta bagaimana caranya. Namun, ia lebih dulu ingin memastikan bahwa benar-benar ada alternatif konkret yang bisa dipertimbangkan.
Karena itu, menurut Tuttosport, ia ingin mendapat kepastian dari Hansi Flick bahwa jika memutuskan menerima pendekatan klub asal Catalunya tersebut, kepindahannya akan memberinya peran penting, jika bukan tempat sebagai starter, dalam rotasi lini belakang Barcelona. Baru setelah itu ia akan mendengarkan tawaran Inter dan membandingkan keduanya.
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