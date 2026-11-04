Inter, Barcelona kembali mengincar Bastoni: satu permintaan sebelum mempertimbangkan perpanjangan kontrak

Menjelang periode-periode bursa transfer berikutnya, Barcelona memutuskan untuk menginvestasikan kembali sebagian besar anggarannya di lini pertahanan. Rencananya, mereka akan melepas Koundé dan Balde, kemungkinan juga Christensen, lalu mendatangkan seorang pemain serbabisa di sisi sayap serta seorang bek tengah lagi, jika memungkinkan berkaki kiri dan piawai memainkan bola dengan kaki.

Karena itu, setelah melakukan penjajakan pada musim panas lalu, Barcelona kembali menghubungi perwakilan bek asal Italia tersebut. Setahun lalu, sang bek telah mengatakan kepada direktur olahraga Deco bahwa ia tidak keberatan bergabung dengan Barcelona jika hubungannya dengan Inter benar-benar berakhir.