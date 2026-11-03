Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter bangkit di Rotterdam dan membungkam para pengkritik: menang telak 3-0 atas Feyenoord

Feyenoord
Inter
Champions League
Feyenoord vs Inter

Ikuti Feyenoord vs Inter: laga matchday keempat Liga Champions

Pertandingan berikutnya
HEE

HEE

Eredivisie

08 Nov 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 Nov 2026

COM

COM

Hanya kemenangan yang dibutuhkan Inter saat menghadapi Feyenoord untuk melupakan kekalahan dalam derbi melawan Milan dan, yang terpenting, melanjutkan tren positif yang dimulai dengan kemenangan atas Shakhtar demi naik di klasemen fase liga Liga Champions 2026/2027. Di De Kuip, Inter menang telak 3-0 berkat dominasi sejak menit-menit awal dan ketajaman di depan gawang yang sudah lama tidak terlihat dari Inter. 

Pembuka laga adalah gol spektakuler Yann Bisseck (tendangan melengkung dengan kaki kiri dari tepi kotak penalti), yang disusul selebrasi bernada sindiran: ia menempelkan jari ke mulut untuk membungkam para pengkritiknya. Setelah Feyenoord sempat bereaksi, Pio Esposito kembali mengubah arah pertandingan. Ia sigap dan beruntung berada di titik jatuhnya bola hasil tembakan-umpan silang Spence, yang tampil sangat baik, setelah bola berbelok arah, lalu menyundulnya untuk mencetak gol kedua. Pada awal babak kedua, tak lama setelah Chivu melakukan pergantian pemain pertamanya, Zielinski, yang juga tampil gemilang, mencetak gol ketiga lewat tendangan kaki kiri jarak jauh. Gol ketiga itu memadamkan harapan Feyenoord dan membungkam De Kuip, sementara Chivu pun bisa mengistirahatkan para pemain yang paling sering tampil belakangan ini.

Kemenangan ini meyakinkan dalam segala aspek: Inter menjaga gawangnya tetap bersih, tampil sangat efektif dalam menyerang, dan mampu mengatur tempo. Namun, yang terpenting, kemenangan ini menjadi jawaban tegas bagi mereka yang menganggap Inter sedang mengalami krisis, sekaligus dorongan besar bagi posisi mereka di klasemen. Untuk sementara, sambil menunggu laga-laga yang dijadwalkan berlangsung besok, Rabu, 4 November, Inter naik ke peringkat ke-14, berada di zona play-off dan terpaut dua poin dari Bayern Munich di peringkat kedelapan, yang mengoleksi delapan poin dan menempati posisi terakhir di antara klub-klub yang berpeluang lolos ke babak 16 besar. 

FEYENOORD-INTER 0-3

PENCETAK GOL: 8' Bisseck (I) 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    66' GOL DIANULIR - Inter membangun serangan apik dengan bola tetap di tanah. Bonny memantulkan bola kepada Spence di kotak penalti, lalu umpan terobosan mengarah kepada Dimarco. Umpan silang mendatarnya disambut Pio Esposito di depan gawang, tetapi asisten wasit langsung menganulir gol itu karena offside. Pemeriksaan VAR berlangsung lama dan akhirnya mengonfirmasi bahwa ia offside, meski hanya tipis pada bagian bahu.

    54' GOL - Dari lemparan ke dalam, Barella mengalirkan bola ke Zielinski. Ia menerimanya sedikit melewati lingkaran tengah, menggiring bola hingga tepi kotak penalti sambil melewati Zechiel dalam transisi, lalu menaklukkan Ernst dengan tembakan keras kaki kiri ke tiang dekat.

    48' PELUANG - Spence menerima bola di tepi kotak penalti, menghadapi lawannya sambil menggeser bola ke kaki kanan, lalu melepaskan tembakan yang ditepis Ernst menjadi sepak pojok.

    45' - Zielinski membawa bola hingga sepertiga akhir lapangan dan kembali melepaskan tembakan, kali ini dengan kaki kiri. Ernst menjatuhkan diri untuk menepisnya.

    43' PELUANG - Umpan vertikal mengarah kepada Ferri, yang gagal mengontrol bola saat tinggal berhadapan dengan Martinez. Namun, bola secara tak sengaja menjadi umpan bagi Read yang datang menyusul. Tembakan kaki kanan Read dengan satu sentuhan melambung.

    38' PELUANG - Barella mengendalikan bola lambung dengan satu sentuhan dan mengumpankannya kepada Zielniski. Ia melepaskan diri di tepi kotak penalti lewat gerak tipu tubuh, lalu melepaskan tembakan yang melenceng tipis.

    34' GOL - Dimarco mengoper kepada Barella, lalu Inter memindahkan arah serangan ke kanan untuk Spence. Pemain Inggris itu masuk ke kotak penalti dan mencoba melepas tembakan silang yang terdefleksi hingga melambung ke tiang jauh. Di sana, Pio Esposito melompat paling tinggi dan menyundul bola masuk dengan bantuan mistar gawang.

    30' PELUANG - Moussa melewati Dimarco dengan mudah di kotak penalti dan menerobos hingga garis akhir, memaksa Martinez maju untuk menutup ruang. Pemain sayap itu mencoba mencungkil bola, tetapi kiper asal Spanyol tersebut menggagalkannya dengan penyelamatan gemilang.

    19' INTER NYARIS KEBObOLAN - Umpan panjang Feyenoord membuat Akanji dan Josep Martinez salah paham. Sang bek membuang bola dengan buruk, menjauhkannya dari kiper yang sudah keluar jauh dari gawangnya. Pada akhirnya, Ezechiel gagal mengontrol bola di kotak penalti sehingga Martinez bisa turun tangan dan menangkapnya.

    18' Ernst melakukan kesalahan saat membuang bola dengan kaki, memberi Inter kesempatan merebutnya kembali di kotak penalti. Setelah bola beberapa kali berpindah penguasaan, Thuram melepaskan tembakan, tetapi kiper yang sama berhasil menahannya.

    14' PELUANG - Spence mencapai garis akhir dari sisi kanan, tetapi umpan silangnya terlalu kencang dan langsung mengarah ke sisi kiri, tempat Federico Dimarco menyambutnya. Bek sayap itu mencoba menembak dengan satu sentuhan, tetapi Read membelokkan bola menjadi sepak pojok.

    8' GOL - Bisseck maju membantu serangan dan lebih dulu membuat Valente kehilangan keseimbangan sehingga Pio Esposito bisa merebut bola. Ia kemudian mengambil alih dan melepaskan tembakan melengkung kaki kiri ke tiang jauh untuk menaklukkan Ernst.

    3' KARTU KUNING - Hakan Calhanoglu langsung mendapat kartu kuning setelah melakukan tekel terhadap Ferri tanpa mengenai bola. Wasit Nyberg mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan kartu kuning di tengah protes keras pemain asal Turki itu.

    0' Sepak mula pukul 21 di De Kuip, Rotterdam

    INFO, STATISTIK, DAN JALANNYA LAGA MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • FEYENOORD-INTER: SUSUNAN PEMAIN DAN HASIL PERTANDINGAN

    Feyenoord-Inter 0-3

    Pencetak gol: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read (62' Schaken), Kraaijeveld (78' Dejil), Marmol, Lopez (62' Watanabe); Targhalline, Vanhoutte (46' Van Den Elshout), Zechiel; Moussa, Ferri (62' Steijn), Valente.

    Cadangan: Kastenmeier, Bossin, Gonçalo Borges, Nelson, Diarra, Van Persie, Slory.

    Pelatih: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji (85' Pavard), Carlos Augusto; Diouf, Barella (78' Sucic), Calhanoglu (57' Mkhitaryan), Zielinski (78' Stankovic), Dimarco; Thuram (57' Bonny), Pio Esposito.

    Cadangan: Di Gennaro, Provedel, Diouf, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.

    Pelatih: Chivu.

    Wasit: Nyberg (SVE)

    Kartu kuning: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

    Kartu merah: -

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
HEE

HEE

Eredivisie

08 Nov 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 Nov 2026

COM

COM