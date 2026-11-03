66' GOL DIANULIR - Inter membangun serangan apik dengan bola tetap di tanah. Bonny memantulkan bola kepada Spence di kotak penalti, lalu umpan terobosan mengarah kepada Dimarco. Umpan silang mendatarnya disambut Pio Esposito di depan gawang, tetapi asisten wasit langsung menganulir gol itu karena offside. Pemeriksaan VAR berlangsung lama dan akhirnya mengonfirmasi bahwa ia offside, meski hanya tipis pada bagian bahu.

54' GOL - Dari lemparan ke dalam, Barella mengalirkan bola ke Zielinski. Ia menerimanya sedikit melewati lingkaran tengah, menggiring bola hingga tepi kotak penalti sambil melewati Zechiel dalam transisi, lalu menaklukkan Ernst dengan tembakan keras kaki kiri ke tiang dekat.

48' PELUANG - Spence menerima bola di tepi kotak penalti, menghadapi lawannya sambil menggeser bola ke kaki kanan, lalu melepaskan tembakan yang ditepis Ernst menjadi sepak pojok.

45' - Zielinski membawa bola hingga sepertiga akhir lapangan dan kembali melepaskan tembakan, kali ini dengan kaki kiri. Ernst menjatuhkan diri untuk menepisnya.

43' PELUANG - Umpan vertikal mengarah kepada Ferri, yang gagal mengontrol bola saat tinggal berhadapan dengan Martinez. Namun, bola secara tak sengaja menjadi umpan bagi Read yang datang menyusul. Tembakan kaki kanan Read dengan satu sentuhan melambung.

38' PELUANG - Barella mengendalikan bola lambung dengan satu sentuhan dan mengumpankannya kepada Zielniski. Ia melepaskan diri di tepi kotak penalti lewat gerak tipu tubuh, lalu melepaskan tembakan yang melenceng tipis.

34' GOL - Dimarco mengoper kepada Barella, lalu Inter memindahkan arah serangan ke kanan untuk Spence. Pemain Inggris itu masuk ke kotak penalti dan mencoba melepas tembakan silang yang terdefleksi hingga melambung ke tiang jauh. Di sana, Pio Esposito melompat paling tinggi dan menyundul bola masuk dengan bantuan mistar gawang.

30' PELUANG - Moussa melewati Dimarco dengan mudah di kotak penalti dan menerobos hingga garis akhir, memaksa Martinez maju untuk menutup ruang. Pemain sayap itu mencoba mencungkil bola, tetapi kiper asal Spanyol tersebut menggagalkannya dengan penyelamatan gemilang.

19' INTER NYARIS KEBObOLAN - Umpan panjang Feyenoord membuat Akanji dan Josep Martinez salah paham. Sang bek membuang bola dengan buruk, menjauhkannya dari kiper yang sudah keluar jauh dari gawangnya. Pada akhirnya, Ezechiel gagal mengontrol bola di kotak penalti sehingga Martinez bisa turun tangan dan menangkapnya.

18' Ernst melakukan kesalahan saat membuang bola dengan kaki, memberi Inter kesempatan merebutnya kembali di kotak penalti. Setelah bola beberapa kali berpindah penguasaan, Thuram melepaskan tembakan, tetapi kiper yang sama berhasil menahannya.

14' PELUANG - Spence mencapai garis akhir dari sisi kanan, tetapi umpan silangnya terlalu kencang dan langsung mengarah ke sisi kiri, tempat Federico Dimarco menyambutnya. Bek sayap itu mencoba menembak dengan satu sentuhan, tetapi Read membelokkan bola menjadi sepak pojok.

8' GOL - Bisseck maju membantu serangan dan lebih dulu membuat Valente kehilangan keseimbangan sehingga Pio Esposito bisa merebut bola. Ia kemudian mengambil alih dan melepaskan tembakan melengkung kaki kiri ke tiang jauh untuk menaklukkan Ernst.

3' KARTU KUNING - Hakan Calhanoglu langsung mendapat kartu kuning setelah melakukan tekel terhadap Ferri tanpa mengenai bola. Wasit Nyberg mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan kartu kuning di tengah protes keras pemain asal Turki itu.

0' Sepak mula pukul 21 di De Kuip, Rotterdam

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