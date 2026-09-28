Inter bajak rencana transfer AC Milan untuk calon superstar besar Serie A berikutnya

Inter berada di posisi terdepan mengungguli Milan dalam perburuan tanda tangan penyerang Cagliari, Mendym, menurut La Repubblica. Prospek remaja yang menarik ini dengan cepat memikat minat besar dari kedua kubu San Siro setelah awal musim yang menjanjikan.

Namun, Inter saat ini memimpin perburuan untuk penyerang kelahiran 2007 tersebut. Rival sekota mereka tetap mencermati perkembangan situasi, tetapi gagal menandingi langkah intensif Inter di balik layar.

Saat ini, belum ada kesepakatan finansial formal yang dicapai dengan Cagliari. Meski begitu, pendekatan Inter yang sangat proaktif telah menempatkan mereka di posisi terkuat untuk menuntaskan kesepakatan.