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Inter bajak rencana transfer AC Milan untuk calon superstar besar Serie A berikutnya
Inter memimpin perburuan Mendy
Inter berada di posisi terdepan mengungguli Milan dalam perburuan tanda tangan penyerang Cagliari, Mendym, menurut La Repubblica. Prospek remaja yang menarik ini dengan cepat memikat minat besar dari kedua kubu San Siro setelah awal musim yang menjanjikan.
Namun, Inter saat ini memimpin perburuan untuk penyerang kelahiran 2007 tersebut. Rival sekota mereka tetap mencermati perkembangan situasi, tetapi gagal menandingi langkah intensif Inter di balik layar.
Saat ini, belum ada kesepakatan finansial formal yang dicapai dengan Cagliari. Meski begitu, pendekatan Inter yang sangat proaktif telah menempatkan mereka di posisi terkuat untuk menuntaskan kesepakatan.
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Baccin memberikan lampu hijau
Langkah agresif Inter untuk merekrut pemain muda tersebut didorong langsung dari pucuk departemen rekrutmen mereka. Direktur olahraga baru Dario Baccin mengambil pendekatan yang sangat langsung dalam mengevaluasi potensi transfer itu.
Menurut laporan yang sama, Baccin secara pribadi telah beberapa kali bepergian untuk menyaksikan Mendy beraksi. Direktur olahraga itu dibuat terkesan oleh potensi mentah dan kemampuan menyerang sang penyerang.
Setelah misi pemantauan khusus tersebut, Baccin secara resmi telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan langkah menuju tawaran resmi. Tindakan internal yang tegas inilah yang membuat Milan kini tertinggal dalam persaingan transfer saat ini.
Prospek Cagliari menarik minat klub-klub besar
Mendy hanyalah nama menarik terbaru yang muncul dari skuad Cagliari yang saat ini tengah menikmati awal musim Serie A yang gemilang. Kenaikan impresif mereka secara kolektif di klasemen liga secara alami menempatkan talenta-talenta individu terbaik mereka langsung di etalase.
Alessandro Romano sudah melakoni debut seniornya bersama Italia dan sedang dipantau ketat oleh Juventus sebagai bagian dari pendekatan pencarian bakat mereka yang diperbarui. Sementara itu, Daniel Maldini mendapat nominasi yang layak untuk penghargaan Pemain Terbaik Bulan September berkat performa briliannya pada awal musim. Dengan banyaknya pemain menonjol yang menarik perhatian, Cagliari mendadak harus menghadapi minat rekrutmen yang meluas dari klub-klub terbesar di Italia.
- Getty Images Sport
Apakah Cagliari akan menjual pemain pada Januari?
Bagi Inter, upaya serius untuk merekrut Mendy sangat selaras dengan strategi transfer jangka panjang mereka. Klub ini kini semakin fokus bergerak lebih awal untuk merekrut talenta muda Serie A ketimbang terlibat dalam perang tawaran mahal di level teratas pasar global.
Kendala utama saat ini terletak pada pembukaan negosiasi resmi dengan Cagliari. Dengan klub itu yang sedang cepat menanjak di klasemen liga, meyakinkan mereka untuk melepas aset serangan andalan di tengah musim akan sangat sulit.
Apakah Cagliari bahkan bersedia mempertimbangkan penjualan pada Januari masih menjadi tanda tanya besar. Inter kini harus memutuskan apakah mereka akan menjajaki situasi dengan tawaran musim dingin atau sabar menunggu hingga akhir musim ini.
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