Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter: antara Vicario, Sommer, dan Martinez, berbagai skenario untuk masa depan posisi penjaga gawang

Musim panas ini akan ada perombakan besar-besaran di lini pertahanan Inter. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan datang?

Inter musim 2026/2027 akan mengalami perubahan besar-besaran, terutama di berbagai posisi di lapangan. Salah satu yang paling menonjol adalah posisi penjaga gawang, di mana duet penjaga gawang saat ini, Yann Sommer dan Josep Martinez, tidak lagi dianggap cukup andal untuk menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan.


Sudah lama direktur olahraga PieroAusilio aktif di bursa transfer kiper untuk mencoba mengantisipasi persaingan dan membawa profil kelas atas ke Milan, dan di antara banyak nama yang dipertimbangkan, nama Guglielmo Vicario muncul dengan sangat kuat.


Namun, berapa biayanya? Dan siapa yang akan menjadi kiper cadangan untuk musim depan? Ada berbagai skenario yang mungkin terjadi.

  • VICARIO ADALAH FAVORIT

    Guglielmo Vicario telah lama mengungguli para pesaingnya (karena berbagai alasan, mulai dari gaji, pengalaman, usia, hingga nilai transfer) seperti Elia Caprile, Marco Carnesecchi, serta nama-nama asing seperti Dibu Martinez dan Alisson Becker.


    Kiper yang kini menjadi milik Tottenham ini merupakan bagian tak terpisahkan dari skuad Inter di tim nasional - dan makan malam pada Jumat malam di Coverciano bersama Dimarco, Bastoni, Barella, dan Pio Esposito (serta Locatelli dari Juventus) telah memicu berbagai spekulasi - ia memiliki pengalaman internasional dan masih berada di puncak kematangan sepak bolanya.

  • STATISTIK MELAWAN TOTTENHAM, AUSILIO BERADA DI LONDON

    Sementara itu, Vicario sendiri telah menyatakan kesediaannya sepenuhnya untuk pindah ke Inter Milan dan, setelah tiga tahun bermain di Liga Premier bersama Tottenham, ia ingin pamit dan kembali ke Italia.


    Piero Ausilio berada di London pada pertandingan Liga Champions tanggal 18 Maret antara Tottenham dan Atletico Madrid, dan semua pihak, termasuk agennya Gabriele Giuffrida, berusaha memahami kelayakan kesepakatan tersebut.


    Nilai Vicario bagi Tottenham tidak kurang dari 18-20 juta euro, namun jika Spurs terdegradasi pada akhir musim, nilainya bisa turun.

  • MUSIM PANAS AKAN DATANG?

    Kiper utama musim depan akan didatangkan dari bursa transfer, tetapi bagaimana nasib Sommer dan Martinez? Kiper asal Swiss itu, pertama-tama, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026 dan, karenanya, pada akhir musim ia mungkin bebas meninggalkan Milan sebagai pemain bebas transfer.


    Sudah lama beredar kabar bahwa Basel sangat ingin membawanya kembali ke klub tempat ia tumbuh besar, namun di Viale della Liberazione sedang dipertimbangkan kemungkinan menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun kepada sang pemain dengan peran sebagai kiper cadangan atau pengganti Vicario atau siapa pun yang akan datang ke Milan.

  • MARTINEZ DIJUAL

    Lalu bagaimana dengan Josep Martinez? Pemain asal Spanyol itu belum benar-benar meyakinkan, sedang mengalami masa sulit di luar lapangan, dan pada akhir musim ia menjadi kandidat utama untuk dilepas ke bursa transfer terlepas dari keputusan Sommer.


    Untuk membelinya dari Genoa, klub mengeluarkan 14 juta euro pada musim panas 2024, dan nilai buku kontraknya tidak akan melebihi 8 juta euro. Dari sini, akan dipertimbangkan untuk melakukan transfer keluar yang juga dapat membuat kiper asal Spanyol tersebut bermain secara lebih konsisten.

  • WASPADAI STANKOVIC

    Lalu, bagaimana jika Martinez hengkang dan Sommer menolak peran sebagai kiper cadangan? Inter pun harus mempertimbangkan untuk merekrut dua kiper sekaligus, dan dalam konteks ini perlu diingat bahwa Filip Stankovic, salah satu putra Dejan, masih berada dalam radar Nerazzurri, meskipun ia sudah tidak lagi menjadi milik klub.


    Kiper kelahiran 2002 ini sedang menjalani musim yang sangat penting di Serie B bersama Venezia dan dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di divisi tersebut. Klub asal Veneto itu telah menebus kontraknya dengan biaya sekitar 2 juta euro, namun Inter tetap memiliki hak atas 50% dari hasil penjualan kembali di masa depan. Intinya, jika Inter memutuskan untuk membelinya kembali, mereka hanya perlu membayar setengah dari nilai kontraknya.