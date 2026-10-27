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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Inilah Juventus dengan lima bek: para pemain kreatif hanya mendapat 20 menit, ini alasannya

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Di Genoa, seperti di Lecce, Spalletti akan kembali menerapkan formasi 3-5-2, yang dengan sedikit penyesuaian bisa berubah menjadi 3-4-2-1.

Juventus pun akan kembali menggunakan formasi 3-5-2 besok saat bertandang ke markas Genoa, seperti pada Minggu lalu ketika mereka meraih kemenangan tandang di Lecce. Terlepas dari bagaimana keputusan itu dibuat, dan kita percaya pada ucapan Luciano Spalletti yang mengatakan bahwa "para pemain bersikap serius dan ia tidak akan bersikap tidak hormat" dengan meminta perubahan formasi, terlepas dari itu, seperti yang kami katakan, Spalletti pun, yang sepanjang sebagian besar karier kepelatihannya menjadi pelopor permainan menyerang (yang indah),pada fase genting dalam musim yang juga genting ini lebih memilih untuk sedikit memperkuat pertahanan.


Ini belum sampai pada prinsip "yang penting jangan kebobolan", tetapi hampir, karena bayang-bayang dan dinginnya malam kekalahan 0-3 dari Lazio masih terlalu membekas untuk memikirkan hal lain selain menurunkan lima pemain yang berposisi sebagai bek sejak menit pertama. Mereka kemungkinan besar adalah Gatti-Bremer-Lucumi di tengah, serta Kalulu dan Cambiaso di sisi sayap.

  • ROTASI KECIL

    Lalu? Bagaimana Juventus bisa mengubah formasi saat pertandingan berlangsung? Spalletti menjelaskannya dalam konferensi pers sehari sebelum laga, dengan mengambil contoh Kerim Alajbegovic: "Bagaimana pemain asal Bosnia itu bisa masuk dalam rotasi dengan formasi 3-5-2? Ini pertanyaan yang tepat, karena formasi 3-5-2 sedikit berangkat dari penilaian terhadap para pemain dan tentu saja tidak membuat kami melupakan komposisi skuad kami. Kami tidak boleh merugikan pemain yang memiliki karakteristik berbeda, karena cukup dengan pergeseran yang sangat kecil, formasi ini menjadi 3-4-2-1.Semua pemain bisa mengisi dua posisi di belakang penyerang. Ini juga bisa dilakukan dengan Kolo Muani, yang bisa bermain di ruang antara itu, lebih sebagai gelandang serang atau penyerang sayap. Alajbegovic termasuk di antara para pemain tersebut".


  • 20 MENIT

    Jadi, tim bisa memulai pertandingan dengan satu cara dan mengakhirinya dengan cara lain, tetapi tanpa perubahan drastis (misalnya, tidak beralih ke formasi empat bek), cukup dengan penyesuaian kecil, atau "rotasi yang sangat kecil", seperti istilah Spalletti. Dalam hal ini, kontribusi pemain yang masuk dari bangku cadangan akan sangat penting. Spalletti melanjutkan: "Di lini depan, kami bisa mengubah beberapa hal. Terutama dengan mempertimbangkan lima pergantian pemain. Mudah untuk menentukan 16 pemain yang akan tampil, yang penting adalah bagaimana para pemain pengganti menjalani 20 menit mereka."


    Dengan kata lain, tim lebih dulu menjaga pertahanan dan tidak mengambil risiko, lalu mencoba membuat perbedaan pada akhir pertandingan dengan memanfaatkan kemampuan teknis para pemain di bangku cadangan yang tidak dimiliki Genoa asuhan De Rossi ("perpanjangan tangan" Spalletti saat di Roma).

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