Juventus pun akan kembali menggunakan formasi 3-5-2 besok saat bertandang ke markas Genoa, seperti pada Minggu lalu ketika mereka meraih kemenangan tandang di Lecce. Terlepas dari bagaimana keputusan itu dibuat, dan kita percaya pada ucapan Luciano Spalletti yang mengatakan bahwa "para pemain bersikap serius dan ia tidak akan bersikap tidak hormat" dengan meminta perubahan formasi, terlepas dari itu, seperti yang kami katakan, Spalletti pun, yang sepanjang sebagian besar karier kepelatihannya menjadi pelopor permainan menyerang (yang indah),pada fase genting dalam musim yang juga genting ini lebih memilih untuk sedikit memperkuat pertahanan.





Ini belum sampai pada prinsip "yang penting jangan kebobolan", tetapi hampir, karena bayang-bayang dan dinginnya malam kekalahan 0-3 dari Lazio masih terlalu membekas untuk memikirkan hal lain selain menurunkan lima pemain yang berposisi sebagai bek sejak menit pertama. Mereka kemungkinan besar adalah Gatti-Bremer-Lucumi di tengah, serta Kalulu dan Cambiaso di sisi sayap.