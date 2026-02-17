Getty Images Sport
"Ini tidak terlihat benar" - Liam Rosenior dituduh berpura-pura di Chelsea saat perbandingan dengan Graham Potter dibuat
Bayang-bayang era Graham Potter
Penunjukan Rosenior di Stamford Bridge selalu akan menuai sorotan, mengingat sejarah klub yang kurang baik dengan pelatih domestik yang menjanjikan. Bagi banyak pendukung Chelsea, perekrutan manajer Inggris yang menekankan permainan struktural dan filosofi taktis memicu kenangan tak menyenangkan tentang masa jabatan Graham Potter yang berujung kegagalan.
Potter datang dari Brighton dengan harapan tinggi, tetapi terkenal kesulitan untuk menanamkan kepribadiannya pada skuad yang dipenuhi dengan pemain mahal dan bintang-bintang yang sudah mapan, yang berujung pada pemecatannya sekitar tujuh bulan kemudian. Rosenior datang sebagai sosok yang relatif tidak dikenal, setelah sebelumnya melatih Hull sebelum mengambil alih sebagai pelatih kepala klub saudara Chelsea - Strasbourg di Ligue 1. Ia kemudian ditunjuk untuk menggantikan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala The Blues di awal tahun ini dan memulai dengan awal yang solid, dengan delapan kemenangan dan satu imbang dari 11 pertandingan yang dipimpinnya.
Namun, Jamie Carragher dengan cepat menarik paralel antara Potter dan Rosenior, mencatat bahwa keahlian teknis saja tidak cukup untuk bertahan dalam lanskap politik dan sosial klub raksasa seperti Chelsea.
Carragher mempertanyakan kesesuaian di Stamford Bridge.
Transisi dari lingkungan tengah klasemen ke "akuarium emas" London adalah lompatan yang banyak orang gagal lakukan. Membandingkan kesamaan antara manajer sebelumnya dan saat ini, Carragher menjelaskan mengapa ia khawatir sejarah mungkin terulang kembali.
“Ada sesuatu tentang Liam Rosenior saat Anda melihatnya di konferensi pers – saya tidak tahu apakah itu sedikit akting,” katanya di The Overlap. “Tidak diragukan lagi Graham Potter adalah pelatih yang baik, kita melihat itu di Brighton & Hove Albion, dan dia mendapatkan pekerjaan itu, tapi dia tidak pernah terasa seperti pilihan yang tepat di Chelsea. Rasanya dia tidak memiliki kepribadian atau kekuatan untuk mengelola klub seperti itu, dan saya bertanya-tanya apakah hal yang sama akan terjadi. Rasanya tidak cocok.”
Rooney membela mantan rekan kerjanya.
Meskipun Carragher tetap skeptis, pandangan dari mereka yang pernah bekerja bersama Rosenior sangat berbeda. Wayne Rooney, yang bekerja sama erat dengan Rosenior selama masa mereka di Derby County, memberikan pembelaan penuh atas kualifikasi rekan kerjanya. Rooney berargumen bahwa apa yang dianggap kritikus sebagai "penampilan" sebenarnya adalah kepercayaan diri alami seorang pria yang telah mengasah keahlian kepelatihannya selama bertahun-tahun.
Legenda Manchester United ini yakin bahwa dasar teknis Rosenior berada di level elit, meskipun ia mengakui bahwa tantangan mengelola pemenang Piala Dunia adalah hal yang berbeda sama sekali. "Dia adalah pelatih yang luar biasa – 100% – dan saya bisa mengatakan bahwa melalui kerja sama, dia membantu saya secara besar-besaran, cara dia mengatur tim, cara dia di lapangan latihan, cara dia melatih. Saya tidak ragu tentang kemampuannya sebagai pelatih, tetapi tantangan bagi Liam sekarang adalah mengelola pemain-pemain top ini. Dia adalah orang yang percaya diri, seorang pemuda yang percaya diri, jadi akan menarik untuk melihat bagaimana dia menangani situasi ini hingga akhir musim saat pertandingan-pertandingan menjadi lebih sulit. Jika dia mendapat waktu, dia akan berhasil, tetapi pertanyaannya adalah, apakah dia mendapat waktu?”
Menavigasi pengawasan dari kalangan elit
Perdebatan sering kali bermuara pada kurangnya pemahaman tentang profil Rosenior dibandingkan dengan "manajer super" Chelsea di masa lalu, seperti Jose Mourinho atau Thomas Tuchel. Sebagai pelatih domestik yang membuka jalan baru, Rosenior menghadapi serangkaian prasangka unik terkait latar belakangnya.
Rooney menyoroti bahwa persepsi tentang dirinya "berakting" kemungkinan besar merupakan akibat dari upaya publik untuk mencocokkan karier bermainnya di klub-klub papan tengah dengan status barunya sebagai pemimpin klub raksasa Eropa.
"Itulah halnya dengan Liam, kamu mengenalnya, tapi kamu tidak benar-benar mengenalnya," tambahnya. "Kamu tahu namanya, kamu tahu dia pernah bermain untuk Hull City dan Brighton & Hove Albion serta klub-klub sejenis, jadi dia memiliki karier di Inggris. Jadi sekarang para penggemar melihatnya dan bertanya, 'Apakah dia berpura-pura, apakah dia mencoba menjadi orang besar?' Dia hanya menjadi dirinya sendiri."
