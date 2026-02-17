"Ini tidak terlihat benar" - Liam Rosenior dituduh berpura-pura di Chelsea saat perbandingan dengan Graham Potter dibuat

Penunjukan Rosenior di Stamford Bridge selalu akan menuai sorotan, mengingat sejarah klub yang kurang baik dengan pelatih domestik yang menjanjikan. Bagi banyak pendukung Chelsea, perekrutan manajer Inggris yang menekankan permainan struktural dan filosofi taktis memicu kenangan tak menyenangkan tentang masa jabatan Graham Potter yang berujung kegagalan.

Potter datang dari Brighton dengan harapan tinggi, tetapi terkenal kesulitan untuk menanamkan kepribadiannya pada skuad yang dipenuhi dengan pemain mahal dan bintang-bintang yang sudah mapan, yang berujung pada pemecatannya sekitar tujuh bulan kemudian. Rosenior datang sebagai sosok yang relatif tidak dikenal, setelah sebelumnya melatih Hull sebelum mengambil alih sebagai pelatih kepala klub saudara Chelsea - Strasbourg di Ligue 1. Ia kemudian ditunjuk untuk menggantikan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala The Blues di awal tahun ini dan memulai dengan awal yang solid, dengan delapan kemenangan dan satu imbang dari 11 pertandingan yang dipimpinnya.

Namun, Jamie Carragher dengan cepat menarik paralel antara Potter dan Rosenior, mencatat bahwa keahlian teknis saja tidak cukup untuk bertahan dalam lanskap politik dan sosial klub raksasa seperti Chelsea.