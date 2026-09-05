Getty Images Sport
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“Ini tidak mudah” - Alexander Isak buka suara soal mengatasi masalah kebugaran setelah membawa Liverpool menang atas Ipswich Town
Mengatasi musim debut yang sulit
Isak menjadi motor kemenangan pertama Liverpool pada musim Premier League 2026-27 pada Jumat malam, tetapi sang penyerang cepat mengakui rintangan pribadi yang telah ia lewati untuk mencapai titik ini. Setelah tiba di Anfield dari Newcastle United dengan biaya rekor Inggris sebesar £125 juta, pemain berusia 26 tahun itu melihat tahun pertamanya bersama Liverpool terganggu oleh masalah kebugaran. Merefleksikan perjalanannya kembali mencetak gol, striker tersebut tetap rendah hati soal ketangguhan yang dibutuhkan untuk bangkit dari kesulitan sebelumnya.
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir di Portman Road, pemain internasional Swedia itu secara terbuka membahas beban mental dan fisik dalam 12 bulan terakhir. Isak berkata: "Itu tidak mudah. Cedera itu berlangsung lama, dan musimnya secara umum juga sulit. Saya berpikir: saya ingin menjalani Piala Dunia yang bagus terlebih dahulu lalu memulai musim dengan baik, dan sekarang saya merasa sudah melakukannya. Musim itu sekarang seperti sudah ada di belakang saya, tetapi itu tidak mudah."
- Getty Images Sport
Eksekusi taktik membuahkan hasil di Portman Road
Liverpool memasuki laga melawan Ipswich dengan tekanan untuk tampil baik setelah gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan pembuka musim ini. Niat untuk memulai laga dengan agresif terlihat sejak peluit pertama, ketika Isak mencetak dua gol dalam sepuluh menit pertama untuk membungkam pendukung tuan rumah. Itu menjadi wujud nyata dari kerja taktik yang dilakukan di lapangan latihan, saat tim tamu berusaha memanfaatkan transisi dan mengejutkan tim promosi itu pada fase awal pertandingan.
"Jelas kami menunggu kemenangan pertama dan kami membicarakan soal memulai pertandingan dengan baik, yang belakangan ini belum kami lakukan," jelas Isak. "Itu sempurna bagi kami untuk mencetak dua gol cepat. Saya rasa kami mulai mendapatkan cara bermain yang kami inginkan, bermain ofensif dan menyerang lini pertahanan. Saya rasa kami menunjukkan itu hari ini. Kami mencetak dua gol dan kami bisa saja mencetak lebih banyak."
Koneksi Gakpo dan chemistry dalam menyerang
Saat Isak menjadi sorotan utama berkat penyelesaian akhirnya yang klinis, peran Cody Gakpo juga sama pentingnya dalam kemenangan ini. Penyerang timnas Belanda itu memberi assist untuk kedua gol Isak, melanjutkan kerja sama produktif yang sebelumnya sudah menghasilkan gol saat melawan Nottingham Forest pada akhir pekan lalu. Visi dan eksekusi Gakpo dari area sayap menjadi penyebab rapuhnya lini belakang Ipswich, terutama lewat umpan luar kaki yang brilian untuk terciptanya gol kedua pada malam itu.
Isak penuh pujian untuk kontribusi rekan setimnya itu terhadap kelancaran serangan tim. "Kami membicarakan bahwa ketika kami merebut bola, kami harus bergerak ke depan secepat mungkin karena pada saat itulah situasinya cukup terbuka," kata sang striker. "Jelas Cody menemukan saya dua kali dengan sangat baik. Dia tampil luar biasa dengan memberi assist dan menemukan saya dalam situasi-situasi seperti itu serta di posisi bagus, tempat saya senang menerima bola."
- AFP
Fokus beralih ke tantangan di Eropa
Isak memulai musim keduanya di Liverpool dengan tiga gol dari tiga penampilan. Namun, alih-alih memasang target statistik apa pun untuk musim ini, pemain berusia 26 tahun itu hanya bertekad untuk tetap fokus pada tantangan Liverpool berikutnya. Ia berkata: "Masih terlalu awal. Saya rasa kami masih punya banyak hal untuk dipelajari dan saat ini kami menjalaninya laga demi laga."
Pertandingan Liverpool berikutnya akan membuat mereka menjamu Atletico Madrid di Anfield pada Rabu malam, sebuah duel berisiko tinggi yang akan semakin menguji kemajuan yang dicapai di bawah manajemen baru. Kemenangan di Portman Road menjadi pijakan sempurna untuk jadwal padat yang menanti, saat skuad bersiap menyambut kembalinya kompetisi antarklub Eropa.
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