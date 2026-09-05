Isak menjadi motor kemenangan pertama Liverpool pada musim Premier League 2026-27 pada Jumat malam, tetapi sang penyerang cepat mengakui rintangan pribadi yang telah ia lewati untuk mencapai titik ini. Setelah tiba di Anfield dari Newcastle United dengan biaya rekor Inggris sebesar £125 juta, pemain berusia 26 tahun itu melihat tahun pertamanya bersama Liverpool terganggu oleh masalah kebugaran. Merefleksikan perjalanannya kembali mencetak gol, striker tersebut tetap rendah hati soal ketangguhan yang dibutuhkan untuk bangkit dari kesulitan sebelumnya.

Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir di Portman Road, pemain internasional Swedia itu secara terbuka membahas beban mental dan fisik dalam 12 bulan terakhir. Isak berkata: "Itu tidak mudah. Cedera itu berlangsung lama, dan musimnya secara umum juga sulit. Saya berpikir: saya ingin menjalani Piala Dunia yang bagus terlebih dahulu lalu memulai musim dengan baik, dan sekarang saya merasa sudah melakukannya. Musim itu sekarang seperti sudah ada di belakang saya, tetapi itu tidak mudah."