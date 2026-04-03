"Ini tidak menyenangkan!" Vincent Kompany mengumumkan absennya Harry Kane saat melawan FC Bayern

"Ini bukan hal yang menyenangkan. Saya ingin dia ikut, tapi untuk saat ini hal itu tidak mungkin," kata Pelatih Vincent Kompany pada hari Jumat. Namun demikian, ia tetap "optimis" menjelang leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pada hari Selasa.

Kane telah "berlatih dengan baik" bersama tim nasional Inggris hingga Minggu lalu, lapor Kompany, namun kemudian dia "merasakan nyeri pada pergelangan kakinya". Terlepas dari itu, skuadnya "kurang lebih seperti yang seharusnya menjelang pertandingan besar".

Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito, dan Jonas Urbig yang baru-baru ini mengalami cedera sudah siap diturunkan, lapor Kompany. Mengenai "durasi bermain", ia belum mengambil keputusan. "Siapa yang bisa menjadi starter, kita lihat saja nanti."