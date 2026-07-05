Meskipun belakangan ini banyak tanda yang mengindikasikan kemungkinan transfer El Mala pada musim panas, terutama mengingat banyaknya pihak yang dikabarkan tertarik—terutama dari Liga Premier—sekarang Bild melaporkan: Pemain dengan kemampuan menggiring bola luar biasa itu kini berencana untuk tetap bertahan di FC.
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Ini sungguh tak terduga! Tampaknya ada kejutan besar yang akan terjadi pada bintang Köln, Said El Mala
Menurut laporan tersebut, El Mala dilaporkan telah mengubah rencananya ke depan dan saat ini berasumsi bahwa ia akan bermain satu musim lagi bersama Köln di Bundesliga. Sementara itu, FC Köln juga kini telah sepenuhnya memasukkan El Mala ke dalam rencana untuk musim 2026/27 dan telah membatalkan rencana untuk melepas pemain berusia 19 tahun tersebut.
Beberapa minggu yang lalu, sebenarnya diperkirakan bahwa El Mala akan meninggalkan tim yang menempati peringkat ke-14 pada musim Bundesliga lalu pada musim panas ini. Pada awal Juni, kepindahannya ke FC Brentford di Liga Premier tampaknya sudah hampir pasti terjadi. Saat itu, Bild melaporkan adanya kesepakatan antara Köln dan pihak Inggris, dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro. Kontrak empat tahun serta gaji tahunan sebesar empat juta euro untuk El Mala juga dikabarkan telah disepakati.
Namun, pada akhirnya transfer tersebut tidak terwujud; ibu El Mala tampaknya membatalkannya pada detik-detik terakhir. Setelah itu, muncul spekulasi apakah pihak El Mala mungkin ingin menunggu tawaran dari klub yang lebih besar, atau bahkan klub papan atas.
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Said El Mala tampaknya tetap akan bertahan di 1. FC Köln
Menurut laporan Express, perilaku El Mala dilaporkan telah menimbulkan “kebingungan” di kalangan petinggi Köln, termasuk Direktur Olahraga Thomas Kessler. Lagipula, pihak klub sempat sudah bersiap-siap untuk menerima pendapatan yang besar dan sangat penting bagi klub tersebut.
Selain Brentford, klub-klub Inggris lainnya seperti Brighton & Hove Albion, Liverpool FC, dan terutama Newcastle United juga dikabarkan terus menunjukkan minat yang kuat terhadap El Mala. Namun, menurut laporan Bild, Köln belum menerima tawaran konkret lainnya sejak tawaran dari Brentford tersebut. Selain itu, El Mala sendiri kabarnya juga tidak lagi menemui petinggi klub untuk menyampaikan kembali keinginannya pindah. Dengan demikian, transfer saat ini tampaknya bukan lagi topik pembicaraan—kecuali jika klub sekelas Liverpool kembali mengajukan tawaran yang memadai. Kontrak El Mala di kota Köln masih berlaku hingga tahun 2030.
Jika tidak ada klub papan atas yang menghubungi dalam beberapa minggu ke depan, tampaknya masa depan El Mala, setidaknya dalam jangka pendek, akan tetap berada di Köln. Bersama klub asal Rhine tersebut, ia merayakan terobosan besarnya di Bundesliga musim lalu. Meskipun di bawah mantan pelatih Lukas Kwasniok ia sering menjadi pemain pengganti, ia berhasil secara konsisten masuk ke tim inti di bawah pelatih penggantinya, Rene Wagner. Secara keseluruhan, El Mala mencetak 13 gol dan lima assist dalam 36 penampilan pada musim 2025/26; terutama pada fase akhir musim, pemain serang ini berperan besar dalam membantu Köln mempertahankan statusnya di Bundesliga.
Mantan pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann—yang mengundurkan diri setelah tersingkir di babak 16 besar melawan Paraguay—tetap tidak memasukkan El Mala ke dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026 dan memilih Assan Ouedraogo dari RB Leipzig sebagai pengganti Lennart Karl yang cedera, alih-alih pemain asal Köln tersebut. Baru-baru ini, El Mala menjadi perbincangan setelah mengunggah postingan di TikTok yang menampilkan foto-fotonya mengenakan seragam DFB, awalnya disertai keterangan “Apakah ini sepadan?”. Setelah banyak pihak menduga ada pesan tersembunyi untuk Nagelsmann di balik unggahan tersebut, pemain timnas U-21 itu pun menghapus keterangan tersebut.
Nagelsmann memang telah memanggil El Mala untuk pertama kalinya ke tim nasional senior pada November 2025, dan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Luksemburg (2:0), bintang FC tersebut memang masuk dalam skuad, namun ia tidak diturunkan. Setelah itu, Nagelsmann mengirim El Mala ke tim U-21 sesuai kesepakatan sebelumnya.
Oleh karena itu, El Mala masih menunggu penampilan pertamanya di tim nasional senior; kemungkinan besar ia akan melakukannya di bawah asuhan Jürgen Klopp. Seperti yang diketahui, DFB berencana menunjuk pria berusia 59 tahun itu sebagai pengganti Nagelsmann.
Said El Mala jelas akan memimpin klasemen: Rekor penjualan 1. FC Köln
Posisi
Pemain
Tahun
Pindah ke
Biaya transfer
1
Anthony Modeste
2018
TJ Tianhai
29 juta euro
2
Lukas Podolski
2012
FC Arsenal
15 juta euro
3
Jhon Cordoba
2020
Hertha BSC
15 juta euro
4
Sebastiaan Bornauw
2021
VfL Wolfsburg
14,1 juta euro
5
Yannick Gerhardt
2016
VfL Wolfsburg
13 juta euro
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