Ini sungguh tak terduga! Tampaknya ada kejutan besar yang akan terjadi pada bintang Köln, Said El Mala

Menurut laporan Express, perilaku El Mala dilaporkan telah menimbulkan “kebingungan” di kalangan petinggi Köln, termasuk Direktur Olahraga Thomas Kessler. Lagipula, pihak klub sempat sudah bersiap-siap untuk menerima pendapatan yang besar dan sangat penting bagi klub tersebut.

Selain Brentford, klub-klub Inggris lainnya seperti Brighton & Hove Albion, Liverpool FC, dan terutama Newcastle United juga dikabarkan terus menunjukkan minat yang kuat terhadap El Mala. Namun, menurut laporan Bild, Köln belum menerima tawaran konkret lainnya sejak tawaran dari Brentford tersebut. Selain itu, El Mala sendiri kabarnya juga tidak lagi menemui petinggi klub untuk menyampaikan kembali keinginannya pindah. Dengan demikian, transfer saat ini tampaknya bukan lagi topik pembicaraan—kecuali jika klub sekelas Liverpool kembali mengajukan tawaran yang memadai. Kontrak El Mala di kota Köln masih berlaku hingga tahun 2030.

Jika tidak ada klub papan atas yang menghubungi dalam beberapa minggu ke depan, tampaknya masa depan El Mala, setidaknya dalam jangka pendek, akan tetap berada di Köln. Bersama klub asal Rhine tersebut, ia merayakan terobosan besarnya di Bundesliga musim lalu. Meskipun di bawah mantan pelatih Lukas Kwasniok ia sering menjadi pemain pengganti, ia berhasil secara konsisten masuk ke tim inti di bawah pelatih penggantinya, Rene Wagner. Secara keseluruhan, El Mala mencetak 13 gol dan lima assist dalam 36 penampilan pada musim 2025/26; terutama pada fase akhir musim, pemain serang ini berperan besar dalam membantu Köln mempertahankan statusnya di Bundesliga.

Mantan pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann—yang mengundurkan diri setelah tersingkir di babak 16 besar melawan Paraguay—tetap tidak memasukkan El Mala ke dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026 dan memilih Assan Ouedraogo dari RB Leipzig sebagai pengganti Lennart Karl yang cedera, alih-alih pemain asal Köln tersebut. Baru-baru ini, El Mala menjadi perbincangan setelah mengunggah postingan di TikTok yang menampilkan foto-fotonya mengenakan seragam DFB, awalnya disertai keterangan “Apakah ini sepadan?”. Setelah banyak pihak menduga ada pesan tersembunyi untuk Nagelsmann di balik unggahan tersebut, pemain timnas U-21 itu pun menghapus keterangan tersebut.

Nagelsmann memang telah memanggil El Mala untuk pertama kalinya ke tim nasional senior pada November 2025, dan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Luksemburg (2:0), bintang FC tersebut memang masuk dalam skuad, namun ia tidak diturunkan. Setelah itu, Nagelsmann mengirim El Mala ke tim U-21 sesuai kesepakatan sebelumnya.

Oleh karena itu, El Mala masih menunggu penampilan pertamanya di tim nasional senior; kemungkinan besar ia akan melakukannya di bawah asuhan Jürgen Klopp. Seperti yang diketahui, DFB berencana menunjuk pria berusia 59 tahun itu sebagai pengganti Nagelsmann.