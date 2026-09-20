ZUMA Press Wire
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'Ini seperti serial Netflix!' Francesco Farioli mengamuk soal wasit dan melarang headline jelang bentrok dengan Benfica
Farioli menyiapkan Porto untuk derby Benfica yang bertaruh besar
Pelatih kepala FC Porto, Francesco Farioli, berbicara kepada media menjelang laga panas O Classico hari Minggu melawan Benfica di Estadio do Dragao. Dengan posisi puncak tunggal Primeira Liga dipertaruhkan sebelum jeda internasional, pelatih asal Italia itu menegaskan timnya harus sepenuhnya fokus pada performa.
Farioli mengonfirmasi bahwa Fofana dan Nehuen Perez absen dari latihan sepanjang pekan karena masalah fisik dan masih belum tersedia.
Terlepas dari absennya sejumlah pemain, ia meminta para pendukung tuan rumah untuk menginspirasi penampilan yang agresif dan proaktif melawan rival terberat mereka.
- AFP
Manajer mengejek sirkus wasit sebagai sinetron Netflix
Menanggapi sorotan media atas keputusan-keputusan perwasitan belakangan ini, Farioli melontarkan kritik tajam terhadap kontroversi dari luar. Bos Porto itu menegaskan bahwa skuadnya tidak akan ikut terlibat dalam kemarahan yang digerakkan media menjelang laga domestik yang sangat krusial seperti ini.
Ia menuntut agar para ofisial pertandingan memastikan laga yang adil di lapangan.
"Pekan lalu, saya rasa sudah sangat jelas bahwa ini adalah serial Netflix yang terkadang tayang di Sport TV," kecam Farioli. "Kami tidak ingin ikut menyuburkan itu. Semua kegaduhan itu sudah ada di belakang kami, masa lalu ya masa lalu. Kami harus fokus pada pertandingan besok, dan berharap pada pertandingan yang adil."
Farioli menolak tajuk utama media soal tugas internasional
Di luar derby, Farioli dengan tegas menepis narasi media terkait pemanggilan Santiago Gimenez ke timnas Meksiko serta pengabaian Alberto Costa dan Andre Silva dari tim nasional. Sang pelatih menegaskan bahwa ia menginginkan pengakuan publik atas pencapaian di atas lapangan, bukan berita dramatis.
Ia mencatat bahwa hanya Manchester City yang pernah benar-benar mendominasi tim Porto asuhannya, seraya menolak klaim bahwa timnya mengandalkan sikap pasif dalam bertahan.
"Saya tidak ingin menjadi headline di surat kabar dan televisi, saya ingin pengakuan atas penampilan hebat kami," tegas Farioli. "Sejak saya berada di FC Porto, hanya Manchester City yang mendominasi permainan. Kami harus sangat berani dan proaktif."
- Photo Players Images
Benteng Naga bertekad mengunci puncak klasemen liga sebelum jeda
Kemenangan atas Benfica akan mengukuhkan status Porto sebagai pemuncak klasemen liga saat sepak bola domestik jeda selama dua pekan. Farioli menegaskan bahwa menjaga organisasi taktis melawan rotasi lini tengah Benfica yang terus berkembang tetap menjadi hal penting untuk mengamankan tiga poin.
Porto memasuki Stadion Dragao dengan tekad mengirimkan pernyataan tegas dalam perburuan gelar.
Anak asuh Farioli berupaya menerjemahkan boldWords sang manajer menjadi kemenangan meyakinkan.
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