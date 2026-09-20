Pelatih kepala FC Porto, Francesco Farioli, berbicara kepada media menjelang laga panas O Classico hari Minggu melawan Benfica di Estadio do Dragao. Dengan posisi puncak tunggal Primeira Liga dipertaruhkan sebelum jeda internasional, pelatih asal Italia itu menegaskan timnya harus sepenuhnya fokus pada performa.

Farioli mengonfirmasi bahwa Fofana dan Nehuen Perez absen dari latihan sepanjang pekan karena masalah fisik dan masih belum tersedia.

Terlepas dari absennya sejumlah pemain, ia meminta para pendukung tuan rumah untuk menginspirasi penampilan yang agresif dan proaktif melawan rival terberat mereka.