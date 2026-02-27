“Ini seperti perang!” - Senne Lammens membagikan kesan pertamanya tentang sepak bola Liga Premier saat kiper Manchester United mendapat pujian di musim debutnya

Kiper Belgia, yang telah menjadi sorotan utama tim Michael Carrick yang diperbarui, terpaksa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan berisiko tinggi Liga Premier setelah kedatangannya pada musim panas dari Royal Antwerp. Meskipun sifat kompetisi yang menakutkan, ia tetap bersikeras untuk menerima tantangan menjadi target serangan lawan.

Kiper muda ini mendapat pujian besar dari pelatih kepala setelah kemenangan 1-0 yang sengit United atas Everton pada Senin di Hill Dickinson Stadium, sementara manajer Everton David Moyes memuji penampilannya sebagai "brilian". Meskipun pengganti Benjamin Sesko yang memberikan gol penentu di ujung lain untuk memastikan kemenangan, Lammens berperan penting dalam menjaga gawang tetap bersih. Ia berhasil mengatasi serangkaian tendangan sudut bertekanan tinggi di mana Everton berusaha menghalanginya.