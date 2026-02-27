Getty Images Sport
“Ini seperti perang!” - Senne Lammens membagikan kesan pertamanya tentang sepak bola Liga Premier saat kiper Manchester United mendapat pujian di musim debutnya
Beradaptasi dengan medan pertempuran Liga Premier
Kiper Belgia, yang telah menjadi sorotan utama tim Michael Carrick yang diperbarui, terpaksa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan berisiko tinggi Liga Premier setelah kedatangannya pada musim panas dari Royal Antwerp. Meskipun sifat kompetisi yang menakutkan, ia tetap bersikeras untuk menerima tantangan menjadi target serangan lawan.
Kiper muda ini mendapat pujian besar dari pelatih kepala setelah kemenangan 1-0 yang sengit United atas Everton pada Senin di Hill Dickinson Stadium, sementara manajer Everton David Moyes memuji penampilannya sebagai "brilian". Meskipun pengganti Benjamin Sesko yang memberikan gol penentu di ujung lain untuk memastikan kemenangan, Lammens berperan penting dalam menjaga gawang tetap bersih. Ia berhasil mengatasi serangkaian tendangan sudut bertekanan tinggi di mana Everton berusaha menghalanginya.
Menerima kekacauan di area penalti
Berbicara dalam komentar yang dilaporkan oleh ESPNmengenai tekanan fisik yang tak henti-hentinya yang dia hadapi selama situasi bola mati, Lammens jujur tentang realitas hidup sebagai kiper utama United.
"Saya pikir sepanjang musim ini sudah seperti ini," katanya. "Bagi saya, begitulah adanya. Ini Premier League. Di area penalti 16 meter, itu seperti perang. Itu juga salah satu kelebihan saya, jadi kadang-kadang saya juga suka tantangan itu. Saya menikmatinya, keluar dari zona nyaman saya sedikit dan menghadapi situasi-situasi itu karena sekarang, meskipun ada banyak pemain di sekitar saya, saya tetap keluar untuk menangkap umpan silang. Itu juga memberi saya perasaan baik bahwa saya melakukan pekerjaan dengan baik."
Perdebatan mengenai wasit dan perlindungan
Debat seputar perlindungan kiper semakin memanas musim ini, dengan banyak manajer mendesak agar wasit menerapkan aturan yang lebih ketat terkait taktik blokir yang digunakan saat tendangan sudut. Lammens menanggapi kekhawatiran yang semakin meningkat ini selama kunjungannya ke Partington Central Academy atas nama Manchester United Foundation menjelang Hari Buku Sedunia. Ketika ditanya apakah otoritas perlu campur tangan, ia mengakui bahwa ini adalah masalah yang kompleks.
"Tentu saja, harus ada aturan tertentu," jelasnya. "Anda tidak bisa sampai pada titik di mana hal itu menjadi berlebihan. Itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh Premier League. Kadang-kadang Anda mencoba melindungi kiper, dan mungkin ada situasi di mana perlindungan itu bisa lebih ditingkatkan. Tapi bukan hanya satu tim yang melakukannya. Kami juga melakukannya kadang-kadang... Kami telah mencetak banyak gol dari situ, jadi saya sepenuhnya memahami mengapa kami melakukannya. Anda hanya perlu menghadapinya."
Awal yang gemilang di Old Trafford
Lammens telah mengalami kemajuan pesat, mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama yang tak terbantahkan dalam 22 penampilannya bersama Red Devils. Dampaknya terasa hampir seketika; pada debutnya di bulan Oktober melawan Sunderland, para pendukung United sudah menyanyikan lagu pujian untuknya dengan sorakan "apakah kamu Schmeichel yang menyamar," sebuah perbandingan yang menantang dengan legenda Denmark. Menyikapi beberapa bulan pertamanya di Manchester, Lammens tetap menjaga kaki di tanah.
"Saya tidak bisa membayangkan hal ini bisa berjalan lebih baik lagi," katanya. "Tapi saya tidak ingin terlalu fokus pada masa lalu. Saya masih harus membuktikan diri setiap minggu. Jadi, saya lebih fokus pada masa kini daripada masa depan. Teruslah maju, jangan puas dengan ini... ini bukan akhir, jadi saya harus terus maju sekarang."
