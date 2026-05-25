Jika membandingkan momen-momen terakhir pada pertandingan resmi pertama dan terakhir Borussia Dortmund musim ini, bisa dikatakan bahwa musim ini berakhir dengan baik bagi Yan Couto. Pada Agustus lalu, dalam laga Piala di Essen (1-0), Kelsey Owusu menendang lutut pemain asal Brasil itu dengan kaki terentang dan penuh tenaga pada menit kelima masa tambahan waktu.
"Ini menyakitkan baginya": Seorang pemain profesional BVB mengalami tahun 2026 yang sangat buruk
Pelatih Niko Kovac kemudian mengatakan bahwa pelanggaran yang hanya dihukum kartu kuning itu "hampir seperti serangan". Namun, lima hari kemudian, Couto sudah pulih dan bermain selama 90 menit pada pekan pertama Bundesliga. 33 pekan kemudian, pada menit ke-90+5, bek sayap itu kembali menjadi sorotan. Dalam kemenangan di Bremen, Couto berkontribusi pada skor akhir 2-0 di menit-menit akhir.
Ini merupakan kontribusi gol keenam Couto (tiga gol, tiga assist), yang berarti peningkatan sebesar 500 persen dibandingkan musim sebelumnya yang sangat mengecewakan. Namun, itu hampir menjadi satu-satunya kabar baik tentang pemain berusia 23 tahun ini. Setelah dua musim berlalu, Couto belum menunjukkan performa yang memadai untuk nilai transfernya yang fantastis sebesar 25 juta euro, dan ia kini berada di jalur yang tepat untuk secara permanen dicap sebagai kegagalan transfer.
Padahal, musim ini awalnya berjalan jauh lebih baik baginya. Couto beberapa kali berturut-turut masuk dalam starting eleven dan performanya meningkat secara signifikan. Ia mengurangi berbagai kelemahan sebelumnya—kesalahan teknis, posisi yang buruk, rasio duel yang rendah, fisik yang kurang—dan secara bertahap mengurangi tingkat kesalahannya. Dalam serangan, ia sering bergerak ke tengah, dan umpan silangnya pun semakin baik. Lima dari enam kontribusinya terhadap gol tercipta pada paruh pertama musim ini.
Masalah yang dihadapi Yan Couto bernama Julian Ryerson
Namun, justru itulah yang menjadi masalah bagi Couto — kata kuncinya adalah "kontribusi gol": Ia hanya kurang beruntung karena pesaingnya, Julian Ryerson, menjalani musim yang mungkin merupakan musim terbaik dalam kariernya di kategori ini. Pemain asal Norwegia itu pada akhirnya memberikan 18 assist, dan kombinasi "umpan silang Ryerson, gol Serhou Guirassy" menjadi taktik paling terkenal di BVB.
Itulah sebabnya Kovac berkomentar tentang Couto beberapa minggu lalu: "Saya sangat puas dengan perkembangannya. Yan mendapat waktu bermain jauh lebih banyak musim ini dibandingkan tahun lalu. Julian tampil sangat baik, sangat hebat dalam serangan. Dia yang memberikan assist terbanyak. Oleh karena itu, ini menyakitkan bagi Yan, tetapi bagi saya justru lebih menyenangkan karena saya memiliki dua pemain bagus di sisi kanan."
Bukan hal yang aneh jika Kovac mengucapkan kata-kata manis tentang pemain, namun kemudian tetap menyingkirkan mereka untuk waktu yang lama. Pada musim dingin, ia menjanjikan menit bermain yang jauh lebih banyak kepada Salih Özcan, tetapi tidak menepati janjinya. Hal serupa terjadi pada Couto: Dalam 37,5 persen dari 72 pertandingan resmi yang dilatihnya di BVB, Couto duduk di bangku cadangan selama 90 menit (27 kali). Sembilan kali di tahun 2026 saja.
Tahun 2026 yang suram bagi Yan Couto di BVB
Musim ini, tak bisa dipungkiri, berjalan sangat buruk bagi pemain yang empat kali membela tim nasional tersebut. Couto hanya empat kali masuk dalam susunan pemain inti, terakhir pada akhir Februari saat kalah 2-3 dari FC Bayern. Sejak saat itu, Kovac hanya memberinya 41 menit waktu bermain.
Tentu saja, tren ini tidak menguntungkan bagi Couto. Ryerson juga akan menjadi favorit untuk posisi pemain sayap kanan pada musim mendatang. Oleh karena itu, tidak akan mengherankan jika Dortmund dan Couto berpisah, dalam bentuk apa pun. Lima minggu lalu, Ruhr Nachrichten melaporkan bahwa "masa depannya tidak pasti".
Seberapa nyamankah Yan Couto tinggal di Jerman?
Terlebih lagi, masih menjadi pertanyaan seberapa nyaman sebenarnya Couto di Jerman. Dalam ajang Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, ia pernah memberikan pernyataan kepada stasiun TV berbayar Brasil, SporTV, yang cukup mengungkap banyak hal: "Saya tidak menyangka bahwa pindah ke Jerman akan terasa begitu berbeda. Baik dari segi pribadi, maupun dalam menghadapi cuaca dingin dan orang-orang yang cenderung lebih tertutup. Ini tidak mudah, perbedaannya sangat besar. Itulah sebabnya banyak orang Brasil tidak lagi pergi ke Jerman. Ini merupakan tantangan bagi saya, saya harus menghadapinya."
Tentu saja hal itu menjadi lebih mudah jika seorang atlet merasa dibutuhkan dan dapat secara rutin melakukan hal yang paling ia sukai. Hal ini jarang terjadi pada Couto di Dortmund sejauh ini.
Saat foto tim diambil di depan tribun selatan pada pertandingan kandang terakhir musim ini, setelah kemenangan atas Frankfurt dan perpisahan dengan Julian Brandt, Niklas Süle, serta Özcan, hanya Couto yang terlihat tidak bahagia.
Yan Couto: Data Kinerja dan Statistik
Tim Pertandingan Gol Assist Menit Bermain FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 62 3 4 2.896 SC Braga 42 1 4 2.930