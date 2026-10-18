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“Ini lucu!” Jose Mourinho tanggapi sorotan terhadap Vinicius Junior dan taktik Gasperini
Madrid Bersiap Hadapi Sevilla Tanpa Vini Jr yang Terkena Skorsing
Real Madrid akan tampil tanpa pemain sayap andalannya, Vinicius Junior, saat menghadapi Sevilla dalam laga La Liga di Santiago Bernabeu pada Minggu karena skorsing. Absennya pemain asal Brasil itu menambah daftar pemain yang tidak bisa diturunkan Jose Mourinho, yang juga masih belum dapat memainkan Marco Asensio, Ferland Mendy, dan Rodrygo.
Meski sejumlah pemain absen, Real Madrid menghadapi pertandingan ini dengan penuh percaya diri setelah meraih kemenangan dramatis lewat aksi bangkit melawan Roma di kompetisi Eropa pada tengah pekan.
Mourinho menyindir besarnya perhatian media terhadap jadwal harian dan keberadaan Vinicius di luar lapangan.
- AFP
Mourinho tanggapi sorotan terhadap Vinicius dan duel dengan Gasperini
Saat berbicara kepada media, Mourinho memberikan tanggapan tajam soal besarnya perhatian publik terhadap bintang asal Brasil itu. "Saya ingin mengajukan pertanyaan yang bahkan terdengar lucu," ujar Mourinho. "Apakah orang-orang yang mengikuti Anda penasaran jam berapa dia tiba di Valdebebas? Dan kapan dia pergi juga?"
Mengenang pertandingan melawan Roma, ia menambahkan: "Vinicius menjalani pertandingan yang sangat sulit, dan seperti yang saya katakan seusai laga, orang yang paling bertanggung jawab atas hal itu adalah Gasperini."
"Yang mengganggu saya adalah cara terciptanya gol kedua ketika pertandingan sedang tenang... Tapi tidak apa-apa. Saya melakukan lima pergantian, bukan satu."
Real Madrid umumkan daftar skuad yang berorientasi menyerang
Untuk menutupi absennya Vinicius akibat skorsing, Mourinho memanggil para penyerang Kylian Mbappe, Endrick, Brahim Diaz, Carlos Espi, dan Yan Diomande.
Pelatih itu menyatakan kepercayaan penuh pada kedalaman lini serangnya saat Madrid berupaya memperpanjang rekor kandang sempurna mereka.
“Kami memiliki opsi yang sangat bagus jika ingin melakukan sejumlah perubahan dan menyegarkan tim,” tegas Mourinho kembali.
- SOPA Images
Real Madrid fokus mempertahankan dominasi di Bernabeu
Belum terkalahkan di kandang dengan empat kemenangan di La Liga dan satu kemenangan di kompetisi Eropa, Real Madrid menjamu Sevilla yang terbukti berbahaya saat bermain tandang.
Tim Mourinho akan berupaya menjalankan rencana permainan mereka dan mengamankan tiga poin sebelum mengalihkan perhatian ke pertandingan domestik berikutnya.
Laga di Santiago Bernabeu dijadwalkan dimulai pada Minggu malam, saat Real Madrid membidik kemenangan kandang keenam mereka musim ini.
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