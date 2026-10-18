Real Madrid akan tampil tanpa pemain sayap andalannya, Vinicius Junior, saat menghadapi Sevilla dalam laga La Liga di Santiago Bernabeu pada Minggu karena skorsing. Absennya pemain asal Brasil itu menambah daftar pemain yang tidak bisa diturunkan Jose Mourinho, yang juga masih belum dapat memainkan Marco Asensio, Ferland Mendy, dan Rodrygo.

Meski sejumlah pemain absen, Real Madrid menghadapi pertandingan ini dengan penuh percaya diri setelah meraih kemenangan dramatis lewat aksi bangkit melawan Roma di kompetisi Eropa pada tengah pekan.

Mourinho menyindir besarnya perhatian media terhadap jadwal harian dan keberadaan Vinicius di luar lapangan.