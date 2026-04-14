"Ini gila!" Apa yang membuat Jude Bellingham dari Real Madrid begitu terkesan dengan FC Bayern

Yang jelas: Tim Madrid akan menghadapi leg kedua melawan FC Bayern dengan posisi tertinggal. Di Bernabeu, Bayern berhasil memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun dan menang dengan skor 2-1. "Setiap kekalahan di Liga Champions terasa seperti bencana," kata Bellingham mengenai hal itu, tetapi sekarang yang terpenting adalah "menaruh segalanya pada pertandingan ini. Kita harus tampil, kita harus menunjukkan diri. Kita tidak bisa bersembunyi".

Bellingham, yang baru saja pulih dari cedera otot dan belum dalam kondisi prima, tidak memiliki kenangan yang terlalu baik tentang Allianz Arena. Pemain berusia 22 tahun ini tidak pernah menang dalam lima pertandingan tandang bersama BVB atau Real, dan dalam semua kekalahan bersama Dortmund, timnya kebobolan setidaknya tiga gol. "Setiap kali saya berada di sini bersama Dortmund, itu adalah pengalaman yang buruk," katanya dengan tegas.

Dan memenangkan pertandingan di Munich pun tidak menjadi lebih mudah dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu juga ditekankan oleh Bellingham. "Intensitas permainan mereka sungguh luar biasa," katanya terkesan dengan gaya sepak bola agresif Munich di bawah Vincent Kompany, namun ia kembali menyoroti kualitas Harry Kane.

"Harry adalah pemain yang luar biasa, sungguh luar biasa melihat performa hebat yang telah ia capai," pujinya kepada kapten timnasnya dan menyayangkan "saudara-saudaranya di Dortmund" yang tahun ini pun harus tunduk pada Kane dan Bayern dalam perebutan gelar juara. Kini giliran dia untuk mewujudkan apa yang tidak berhasil dilakukan oleh mantan klubnya. "Kami ingin menghentikan Bayern dan Harry!"