Bagi Jude Bellingham dan Real Madrid, leg kedua perempat final Liga Champions melawan FC Bayern merupakan "final" dan "pertandingan hidup-mati". Hal itu diungkapkan pemain timnas Inggris tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan krusial pada Rabu malam di Allianz Arena.
"Ini gila!" Apa yang membuat Jude Bellingham dari Real Madrid begitu terkesan dengan FC Bayern
Bagi Los Blancos dan Bellingham, ini bukan sekadar soal menyelamatkan musim yang sejauh ini berjalan sangat buruk di level liga dan piala. Dengan selisih sembilan poin dari FC Barcelona dan hanya tersisa tujuh pertandingan, peluang untuk menjadi juara praktis sudah sirna, sementara di Piala ada kekalahan memalukan di babak kedua melawan Albacete. Itu adalah pertandingan pertama di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa, setelah Xabi Alonso harus mundur tak lama setelah kekalahan di final Supercopa melawan Barca.
Kini, menurut Bellingham, di Munich masih ada satu kesempatan terakhir untuk "melupakan semua hal buruk musim ini. Ini sangat penting bagi klub ini dan bagi semua pemain. Kami ingin masih memiliki sesuatu untuk diperjuangkan di akhir musim, masih ingin memenangkan Liga Champions, dan semua orang tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dipertaruhkan besok".
FC Bayern? Bellingham: "Itu gila!"
Yang jelas: Tim Madrid akan menghadapi leg kedua melawan FC Bayern dengan posisi tertinggal. Di Bernabeu, Bayern berhasil memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun dan menang dengan skor 2-1. "Setiap kekalahan di Liga Champions terasa seperti bencana," kata Bellingham mengenai hal itu, tetapi sekarang yang terpenting adalah "menaruh segalanya pada pertandingan ini. Kita harus tampil, kita harus menunjukkan diri. Kita tidak bisa bersembunyi".
Bellingham, yang baru saja pulih dari cedera otot dan belum dalam kondisi prima, tidak memiliki kenangan yang terlalu baik tentang Allianz Arena. Pemain berusia 22 tahun ini tidak pernah menang dalam lima pertandingan tandang bersama BVB atau Real, dan dalam semua kekalahan bersama Dortmund, timnya kebobolan setidaknya tiga gol. "Setiap kali saya berada di sini bersama Dortmund, itu adalah pengalaman yang buruk," katanya dengan tegas.
Dan memenangkan pertandingan di Munich pun tidak menjadi lebih mudah dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu juga ditekankan oleh Bellingham. "Intensitas permainan mereka sungguh luar biasa," katanya terkesan dengan gaya sepak bola agresif Munich di bawah Vincent Kompany, namun ia kembali menyoroti kualitas Harry Kane.
"Harry adalah pemain yang luar biasa, sungguh luar biasa melihat performa hebat yang telah ia capai," pujinya kepada kapten timnasnya dan menyayangkan "saudara-saudaranya di Dortmund" yang tahun ini pun harus tunduk pada Kane dan Bayern dalam perebutan gelar juara. Kini giliran dia untuk mewujudkan apa yang tidak berhasil dilakukan oleh mantan klubnya. "Kami ingin menghentikan Bayern dan Harry!"
Bagi pelatih Real Madrid, Arbeloa, pertandingan melawan FC Bayern juga menentukan nasib pekerjaannya
Pelatih Alvaro Arbeloa mengatakan, "Kita akan menorehkan sejarah. Kami semua yakin bisa membalikkan keadaan. Kami adalah Real Madrid. Kami memiliki pemain-pemain hebat, semuanya dalam kondisi fit 100 persen. Saya bisa menjamin bahwa kami akan memberikan segalanya demi lambang ini".
Di pihak Los Blancos, tidak hanya pemain kunci Aurelien Tchouameni (skorsing kartu kuning) dan kiper Thibaut Courtois (robekan otot) yang akan absen, tetapi juga bek Raul Asencio (masalah pencernaan). Ditambah lagi dengan krisis performa yang terus menerpa tim Asul, yang kini sudah tiga pertandingan tanpa kemenangan. Itulah sebabnya kursi Arbeloa terancam.
Kegagalan di Munich bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya. Itulah sebabnya ia mungkin bersikap terlalu agresif menjelang pertandingan ini: "Kami memiliki banyak peluang dan hanya kebobolan sedikit. Sekarang kami berangkat ke Jerman dengan penuh keyakinan untuk menang di sana dan, jika perlu, mati di sana."