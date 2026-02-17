"Ini bukan hal yang patut dirayakan" - Joan Garcia menolak gelar Man of the Match saat kiper Barcelona marah atas kekalahan dramatis di menit-menit akhir melawan Girona

Setelah mengatasi kekecewaan akibat kegagalan penalti Lamine Yamal di babak pertama, Barcelona berhasil memimpin pada menit ke-60 ketika bek muda Pau Cubarsi mencetak gol. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan dua menit karena Thomas Lemar mencetak gol untuk menyamakan kedudukan bagi Girona, yang meningkatkan intensitas permainan mereka. Garcia melakukan banyak penyelamatan untuk mencegah timnya tertinggal, tetapi Fran Beltran berhasil menembus pertahanan dengan kurang dari lima menit tersisa, memberikan keunggulan mengejutkan bagi tim underdog. Meskipun mendapat kartu merah di akhir pertandingan, tuan rumah berhasil mempertahankan kemenangan.

Meskipun kehebatan individu Garcia menjadi satu-satunya alasan Barcelona tetap dalam pertandingan hingga menit-menit akhir, pemain berusia 24 tahun itu memberikan kritik tajam terhadap formasi pertahanan timnya. Dia dengan tegas menolak pujian yang menyertai penampilannya, menegaskan bahwa jumlah penyelamatan yang tinggi adalah gejala masalah struktural yang lebih besar di bawah Flick, bukan sesuatu yang patut dibanggakan.

“Kami kebobolan terlalu banyak peluang; kami kebobolan terlalu mudah,” keluhnya, jelas frustrasi dengan kurangnya perlindungan dari barisan belakang. “Penyelamatan saya yang banyak bukanlah hal yang baik. Itu bukan sesuatu yang patut dirayakan jika saya harus melakukan begitu banyak penyelamatan.”

Dia melanjutkan: “Saya pikir kita perlu memperbaiki. Kita perlu menganalisis. Kita memiliki seminggu tanpa pertandingan tengah pekan. Itu akan memberi kita waktu untuk menganalisis hal-hal dengan benar dan mengerjakannya. Dengan kepala dingin, kita akan berusaha untuk memperbaiki. Situasinya terlihat sedikit lebih baik dari belakang. Kita menekan dengan baik dari posisi yang sudah ditentukan. Saat kita kehilangan bola, kita perlu memotong serangan dan melakukan pelanggaran di setengah lapangan lawan. Mereka melakukan pelanggaran terhadap kita.”