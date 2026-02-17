AFP
"Ini bukan hal yang patut dirayakan" - Joan Garcia menolak gelar Man of the Match saat kiper Barcelona marah atas kekalahan dramatis di menit-menit akhir melawan Girona
Garcia memperingatkan tentang kelemahan pertahanan.
Setelah mengatasi kekecewaan akibat kegagalan penalti Lamine Yamal di babak pertama, Barcelona berhasil memimpin pada menit ke-60 ketika bek muda Pau Cubarsi mencetak gol. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan dua menit karena Thomas Lemar mencetak gol untuk menyamakan kedudukan bagi Girona, yang meningkatkan intensitas permainan mereka. Garcia melakukan banyak penyelamatan untuk mencegah timnya tertinggal, tetapi Fran Beltran berhasil menembus pertahanan dengan kurang dari lima menit tersisa, memberikan keunggulan mengejutkan bagi tim underdog. Meskipun mendapat kartu merah di akhir pertandingan, tuan rumah berhasil mempertahankan kemenangan.
Meskipun kehebatan individu Garcia menjadi satu-satunya alasan Barcelona tetap dalam pertandingan hingga menit-menit akhir, pemain berusia 24 tahun itu memberikan kritik tajam terhadap formasi pertahanan timnya. Dia dengan tegas menolak pujian yang menyertai penampilannya, menegaskan bahwa jumlah penyelamatan yang tinggi adalah gejala masalah struktural yang lebih besar di bawah Flick, bukan sesuatu yang patut dibanggakan.
“Kami kebobolan terlalu banyak peluang; kami kebobolan terlalu mudah,” keluhnya, jelas frustrasi dengan kurangnya perlindungan dari barisan belakang. “Penyelamatan saya yang banyak bukanlah hal yang baik. Itu bukan sesuatu yang patut dirayakan jika saya harus melakukan begitu banyak penyelamatan.”
Dia melanjutkan: “Saya pikir kita perlu memperbaiki. Kita perlu menganalisis. Kita memiliki seminggu tanpa pertandingan tengah pekan. Itu akan memberi kita waktu untuk menganalisis hal-hal dengan benar dan mengerjakannya. Dengan kepala dingin, kita akan berusaha untuk memperbaiki. Situasinya terlihat sedikit lebih baik dari belakang. Kita menekan dengan baik dari posisi yang sudah ditentukan. Saat kita kehilangan bola, kita perlu memotong serangan dan melakukan pelanggaran di setengah lapangan lawan. Mereka melakukan pelanggaran terhadap kita.”
Kontroversi VAR di Montilivi
Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi pada menit-menit akhir ketika Beltran mencetak gol penentu. Para pemain Barcelona yakin bahwa Jules Kounde telah dilanggar oleh Claudio Echeverri selama proses serangan, namun gol tersebut tetap diakui tanpa tinjauan VAR di lapangan. Garcia terkejut dengan ketidakhadiran intervensi VAR.
Dia mengatakan kepada media: “Saya tidak melihat permainan Kounde dengan jelas secara langsung. Kemudian saya melihat ulang dan bagi saya, itu adalah pelanggaran. Jules sampai ke bola lebih dulu. Saya pikir itu pelanggaran. Yang mengejutkan adalah mereka tidak memanggil wasit ke monitor. Wasit bisa membuat kesalahan. Yang mengejutkan adalah mereka bahkan tidak meminta wasit untuk meninjau ulang di layar. Hal-hal seperti ini terjadi. Kita tidak bisa mengendalikannya, jadi kita harus melanjutkan.”
Yamal yang boros dan kegagalan penalti
Bisa saja cerita ini berbeda bagi tim tamu jika mereka memanfaatkan peluang-peluang yang ada di babak pertama yang penuh tekanan. Barcelona mendominasi jumlah tembakan, namun kekurangan ketajaman yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertandingan. Yamal, yang biasanya menjadi pahlawan bagi Blaugrana, mengalami malam yang buruk setelah tembakannya dari titik penalti membentur tiang gawang setelah Dani Olmo dilanggar.
Meskipun tampil dengan gaya khasnya dan 27 tembakan total tim, Barca hanya mencetak satu gol melalui sundulan Cubarsi. Bek tersebut kemudian menyoroti peluang yang terlewatkan, mengatakan: “Semua orang sudah melihatnya, saya tidak akan berkomentar. Orang-orang telah melihat apa yang terjadi. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dari dalam, tetapi kami tidak boleh menyalahkan wasit; kami juga harus memperbaiki diri. Kami kekurangan segalanya, kami harus kritis terhadap diri sendiri. Ini bukan pertandingan yang bagus. Kami harus memperbaiki diri, mengisi ulang tenaga, kami memiliki minggu yang panjang di depan.”
Dilema pertahanan Hansi Flick
Flick kini dihadapkan pada krisis identitas taktis saat ia mencari keseimbangan pertahanan yang tepat untuk mengejar gelar juara. Meskipun Gerard Martin menunjukkan potensi di sisi kiri, integritas struktural barisan belakang secara keseluruhan tetap rapuh. Manajer harus memutuskan apakah Joao Cancelo atau Kounde menawarkan stabilitas terbaik di sisi kanan, terutama setelah melihat tim kebobolan peluang berkualitas tinggi dari Girona, yang berada di peringkat ke-15 sebelum pertandingan dimulai.
Dampak dari derby Catalan membuat Barcelona harus melakukan refleksi mendalam sebelum menghadapi Levante pada Minggu. Di klub sekelas ini, tuntutan adalah untuk mempertahankan level optimal setiap pekan, namun terlalu banyak bintang yang saat ini tampil di bawah standar. Bagi Barcelona, fokus harus kembali ke lapangan latihan, karena satu kesalahan lagi bisa membuat Real Madrid menghilang dari pandangan.
