"Ini benar-benar berantakan!" - Manajer Como, Cesc Fabregas, disarankan untuk menghindari "mimpi buruk" Chelsea

Mantan gelandang Chelsea, Fabregas (38), telah berhasil memikat banyak penggemar berkat kinerjanya yang luar biasa sebagai pelatih Como. Mereka finis di peringkat kesembilan pada musim kembalinya ke Serie A musim lalu – pencapaian tertinggi mereka sejak 1987 – dan klub ini berpeluang untuk mengungguli hasil tersebut musim ini, dengan saat ini berada di peringkat kelima di kasta tertinggi dengan lima pertandingan tersisa.

Meskipun ada godaan dari Liga Premier, Fabregas baru-baru ini menegaskan bahwa ia tidak sedang mencari klub baru. "Saya sangat berkomitmen pada proyek ini. Siapa tahu, tapi saat ini saya rasa sangat kecil kemungkinannya saya akan meninggalkan Como," katanya. "Tahun lalu, saya ingin melihat bagaimana klub lain beroperasi. Saya sudah membicarakannya dengan presiden, tapi saya memutuskan untuk tetap tinggal. Saya sangat senang dengan apa yang telah kami capai. Ini adalah proyek yang penting. Saya perlu merasa nyaman di sini. Penting bagi keluarga saya untuk bahagia, dan jika mereka bahagia di Como, saya akan tetap tinggal."