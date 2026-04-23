Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Ini benar-benar berantakan!" - Manajer Como, Cesc Fabregas, disarankan untuk menghindari "mimpi buruk" Chelsea
Petit memberikan peringatan kepada Chelsea
Petit telah menyarankan Fabregas untuk menghindari "kekacauan" yang terjadi di Chelsea, dan mengatakan kepada manajer Como itu bahwa kembali ke Barcelona akan menjadi "pilihan paling masuk akal" bagi kariernya. Mantan gelandang yang, seperti Fabregas, pernah membela Chelsea dan Barca selama kariernya yang gemilang itu, percaya bahwa lingkungan di London barat saat ini terlalu tidak stabil bagi seorang pelatih yang sedang naik daun.
Berbicara tentang kemungkinan penunjukan tersebut, Petit sangat tegas dalam penilaiannya terhadap situasi tersebut. "Cesc Fabregas ke Chelsea? Tidak, tidak, tidak. Jika Anda harus memilih antara Chelsea dan Barcelona, Anda pasti akan memilih Barcelona, bukan Chelsea. Chelsea sedang berantakan. Benar-benar berantakan," kata Petit kepada Andy’s Bet Club.
- Getty Images
Lowongan di Stamford Bridge
Fabregas adalah salah satu dari sekian banyak nama besar yang dikaitkan dengan posisi kosong di Stamford Bridge pasca pemecatan Liam Rosenior sebagai pelatih kepala pada Rabu lalu. Rosenior diberhentikan dari jabatannya setelah timnya menelan lima kekalahan beruntun di liga tanpa mencetak satu gol pun, sebuah catatan sejarah yang tidak diinginkan dan belum pernah terjadi di Chelsea sejak 1912.
Meskipun pelatih tim U-21 Calum McFarlane telah mengambil alih kendali secara sementara, pencarian pengganti permanen semakin intensif. Namun, Petit memperingatkan bahwa klub saat ini merupakan kuburan bagi para manajer. "Ini adalah mimpi buruk bagi para manajer; sebenarnya, ini juga semacam mimpi buruk bagi para pemain. Anda akan menemukan ketenangan yang lebih besar bahkan jika Anda menghadapi banyak tekanan di Barcelona," tambahnya.
Keberhasilan proyek Como
Mantan gelandang Chelsea, Fabregas (38), telah berhasil memikat banyak penggemar berkat kinerjanya yang luar biasa sebagai pelatih Como. Mereka finis di peringkat kesembilan pada musim kembalinya ke Serie A musim lalu – pencapaian tertinggi mereka sejak 1987 – dan klub ini berpeluang untuk mengungguli hasil tersebut musim ini, dengan saat ini berada di peringkat kelima di kasta tertinggi dengan lima pertandingan tersisa.
Meskipun ada godaan dari Liga Premier, Fabregas baru-baru ini menegaskan bahwa ia tidak sedang mencari klub baru. "Saya sangat berkomitmen pada proyek ini. Siapa tahu, tapi saat ini saya rasa sangat kecil kemungkinannya saya akan meninggalkan Como," katanya. "Tahun lalu, saya ingin melihat bagaimana klub lain beroperasi. Saya sudah membicarakannya dengan presiden, tapi saya memutuskan untuk tetap tinggal. Saya sangat senang dengan apa yang telah kami capai. Ini adalah proyek yang penting. Saya perlu merasa nyaman di sini. Penting bagi keluarga saya untuk bahagia, dan jika mereka bahagia di Como, saya akan tetap tinggal."
- AFP
Kombinasi impian Barcelona
Petit yakin bahwa jika Fabregas akan meninggalkan Italia, Camp Nou adalah satu-satunya tujuan yang masuk akal. Ia menambahkan: "Ke mana tempat terbaik untuk pergi? Tentu saja Barcelona. Dia berasal dari klub ini. Dia sangat mengenal kota, klub, mentalitas, dan DNA klub tersebut. Dia memiliki pemain-pemain yang sangat bagus di klub itu. Melihat cara dia mengubah Como, saya rasa dia tahu persis pemain seperti apa yang harus ditambahkan ke dalam tim untuk memperkuatnya, terutama di lini pertahanan."
Pria asal Prancis itu menyimpulkan dengan menyoroti tren dominasi taktik Spanyol dalam sepak bola dunia saat ini. "Namun, dia akan memiliki kesempatan untuk tampil di La Liga setiap musim demi merebut gelar di sana, tetapi Anda juga memiliki kesempatan untuk bersaing di level tertinggi di Liga Champions," katanya. "Kembalinya Fabregas ke Barcelona masuk akal. Saya pikir manajer-manajer Spanyol mungkin adalah yang terbaik di pasar saat ini: Pep Guardiola, Unai Emery, Xabi Alonso, Luis Enrique, dan Fabregas."