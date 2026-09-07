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'Ini adalah target' - Lautaro Martinez menegaskan Inter bisa menjuarai Liga Champions dan menanggapi kesulitan Julian Alvarez
Inter bidik kejayaan Eropa
Inter Milan bersiap memulai kampanye Liga Champions 2026-27 mereka pada Selasa dengan lawatan berat untuk menghadapi Real Madrid di ibu kota Spanyol. Inter, juara Eropa tiga kali, terakhir kali mengangkat trofi itu pada 2010 di bawah pelatih Madrid saat ini Jose Mourinho, sebelum kalah di final pada 2023 dan 2025. Terlepas dari prestise lawan mereka, Martinez yakin klub San Siro itu memiliki apa yang dibutuhkan untuk melangkah hingga akhir, sambil menepis anggapan bahwa gelar itu hanya fantasi.
"Itu adalah tujuan," tegas Lautaro dalam konferensi pers prapertandingannya. "Kita semua punya mimpi, tetapi ini lebih dari sekadar obsesi. Kami harus tetap tenang, kami tahu ada banyak tim kuat di luar sana. Ini jelas merupakan target bagi kami. Sejak pertama kali saya datang ke sini, saya selalu mengatakan bahwa kami harus bekerja keras untuk mempersembahkan sebanyak mungkin trofi bagi Inter."
- AFP
Rasa hormat untuk Real Madrid dan Mbappe
Pertandingan di Bernabeu akan mempertemukan Martinez secara langsung dengan Kylian Mbappe. Meski mengaku sebagai penggemar Milan, sang superstar Prancis memberikan pujian tinggi kepada lawan, dengan menyatakan bahwa Inter sangat layak dihormati dan menyebut Martinez sebagai salah satu penyerang tengah terbaik di planet ini. Sambil mengakui kualitas individu yang dimiliki skuad Real Madrid, Martinez menegaskan bahwa tim asuhan Cristian Chivu memiliki fleksibilitas taktis dan senjata yang diperlukan untuk bersaing dengan raksasa Spanyol itu di kandang mereka sendiri.
Menanggapi komentar Mbappe, Martinez berkata: 'Saya mendengar apa yang dia katakan. Kami akan menghadapi tim dengan banyak juara, tetapi kami punya senjata kami sendiri dan pemain-pemain yang membuktikan bahwa mereka berada di level tertinggi dari tahun ke tahun. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, kami sudah memulihkan energi. Kami tahu siapa lawan kami dan Mbappe jelas merupakan salah satu striker terbaik di dunia.'
Mendukung Julian Alvarez dan Argentina
Di luar tugas klub, Martinez ditanya tentang rekan setimnya di tim nasional, Julian Alvarez, yang menjalani periode penuh gejolak di Atletico Madrid. Alvarez mengungkapkan keinginan yang jelas untuk meninggalkan klub pada musim panas ini, dengan minat besar untuk bergabung dengan Barcelona, tetapi manajemen Atletico dengan tegas memblokir setiap kepindahan ke rival domestik mereka, sehingga sang penyerang harus terus bermain di bawah Diego Simeone. Bintang Inter itu memberikan dukungan penuhnya kepada rekan senegaranya tersebut, sambil menyatakan harapan agar Alvarez bisa mengatasi situasi ini dan terus menunjukkan talenta kelas atasnya.
Ia berkata: "Alvarez adalah teman saya. Ini bukan momen yang mudah baginya, tetapi keputusan dibuat oleh Presiden klubnya. Saya berharap dia terus menunjukkan level yang selalu dia miliki." Martinez jelas menghargai ikatan di dalam tim nasional, bahkan ketika mereka menjadi rival domestik di pentas Eropa.
- Getty Images
Kehidupan setelah Lionel Messi
Pembicaraan juga mengarah pada berakhirnya sebuah era bagi tim nasional Argentina setelah Lionel Messi baru-baru ini pensiun dari sepak bola internasional. Martinez, yang mengangkat trofi Piala Dunia 2022 bersama sang nomor 10 legendaris sebelum sama-sama mencapai final Piala Dunia 2026, mengakui bahwa skuad sudah siap secara mental untuk sang ikon melangkah pergi, meski absennya meninggalkan kekosongan besar dari segi kepemimpinan dan inspirasi.
Menanggapi kabar itu, El Toro berkata: "Kami semua tahu waktunya akan tiba. Ini merupakan kabar besar mengingat arti Leo bagi tim dan bagi kami semua. Saya akan membawa semua yang dia ajarkan kepada kami."
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