Inter Milan bersiap memulai kampanye Liga Champions 2026-27 mereka pada Selasa dengan lawatan berat untuk menghadapi Real Madrid di ibu kota Spanyol. Inter, juara Eropa tiga kali, terakhir kali mengangkat trofi itu pada 2010 di bawah pelatih Madrid saat ini Jose Mourinho, sebelum kalah di final pada 2023 dan 2025. Terlepas dari prestise lawan mereka, Martinez yakin klub San Siro itu memiliki apa yang dibutuhkan untuk melangkah hingga akhir, sambil menepis anggapan bahwa gelar itu hanya fantasi.

"Itu adalah tujuan," tegas Lautaro dalam konferensi pers prapertandingannya. "Kita semua punya mimpi, tetapi ini lebih dari sekadar obsesi. Kami harus tetap tenang, kami tahu ada banyak tim kuat di luar sana. Ini jelas merupakan target bagi kami. Sejak pertama kali saya datang ke sini, saya selalu mengatakan bahwa kami harus bekerja keras untuk mempersembahkan sebanyak mungkin trofi bagi Inter."