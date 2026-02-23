"Ini adalah penampilan terburuk kami" - Arne Slot yang marah mengakui, "Kami mendapat lebih dari yang pantas kami dapatkan" setelah kemenangan Liverpool yang mengejutkan di Nottingham Forest

"Babak pertama benar-benar buruk, yang terburuk yang pernah kami mainkan hingga saat ini, menurut saya," kata Slot dalam konferensi pers pasca pertandingan. "Tapi babak kedua jauh lebih baik, kami mengendalikan pertandingan dengan lebih baik. Penampilan kami, terutama di babak pertama, tidak sebaik yang kami tunjukkan berkali-kali musim ini. Tapi kami sering berada di sisi yang kalah dalam skor setelah penampilan yang bagus, dan hari ini, menurut saya, kami mendapat lebih dari yang pantas kami dapatkan. Hasil imbang akan lebih adil daripada kami yang menang.

"[Saya katakan kepada mereka di babak pertama] bahwa itu adalah babak pertama terburuk yang pernah kami mainkan. Tapi kami bertahan di kotak penalti dengan sangat baik, dan itulah alasan kami masih imbang 0-0. Sebanyak Forest adalah tim yang lebih baik dan memaksa kami untuk mundur, kami bertahan dengan sangat baik di kotak penalti, menurut saya. Kita harus bertahan dalam banyak situasi bola mati sepanjang pertandingan, terutama di babak pertama, jadi jika kita bisa membawa mentalitas itu ke seluruh lapangan, dikombinasikan dengan melakukan beberapa hal lebih baik saat menguasai bola dan mungkin tidak kehilangan setiap bola yang kita sentuh, karena itu hampir terjadi, maka kita tahu bahwa para pemain ini bisa bermain lebih baik."