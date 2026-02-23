Getty Images Sport
"Ini adalah penampilan terburuk kami" - Arne Slot yang marah mengakui, "Kami mendapat lebih dari yang pantas kami dapatkan" setelah kemenangan Liverpool yang mengejutkan di Nottingham Forest
The Reds meraih kemenangan dramatis di menit-menit akhir di Forest.
The Reds tampil lesu dalam 45 menit pertama, gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dan hanya mampu melakukan tiga sentuhan di kotak penalti lawan sebelum jeda. Slot mengungkapkan bahwa ia tidak menahan diri saat berbicara dengan para pemainnya di ruang ganti, menegaskan bahwa performa mereka telah menurun secara signifikan. Kurangnya energi sangat mencolok mengingat Forest baru saja bermain di Turki pada pertengahan pekan, namun justru Liverpool yang terlihat seperti tim yang kesulitan dalam hal kebugaran dan ide di atmosfer yang tidak ramah.
Pertandingan mencapai titik kritis di menit-menit akhir saat Mac Allister mengira ia telah mencetak gol di menit ke-89, namun VAR campur tangan. Stefan Ortega menyelamatkan sundulan Hugo Ekitike, dan bola memantul dari pemain Argentina itu masuk ke gawang, namun gol tersebut dianulir karena handsball. Namun, keberuntungan akhirnya berpihak pada tim Slot di menit-menit tambahan saat Dominik Szoboszlai tetap tenang untuk memberikan umpan silang yang memungkinkan Mac Allister mencetak gol Premier League pertamanya musim ini pada kesempatan kedua.
Slot: Penampilan terburuk Liverpool
"Babak pertama benar-benar buruk, yang terburuk yang pernah kami mainkan hingga saat ini, menurut saya," kata Slot dalam konferensi pers pasca pertandingan. "Tapi babak kedua jauh lebih baik, kami mengendalikan pertandingan dengan lebih baik. Penampilan kami, terutama di babak pertama, tidak sebaik yang kami tunjukkan berkali-kali musim ini. Tapi kami sering berada di sisi yang kalah dalam skor setelah penampilan yang bagus, dan hari ini, menurut saya, kami mendapat lebih dari yang pantas kami dapatkan. Hasil imbang akan lebih adil daripada kami yang menang.
"[Saya katakan kepada mereka di babak pertama] bahwa itu adalah babak pertama terburuk yang pernah kami mainkan. Tapi kami bertahan di kotak penalti dengan sangat baik, dan itulah alasan kami masih imbang 0-0. Sebanyak Forest adalah tim yang lebih baik dan memaksa kami untuk mundur, kami bertahan dengan sangat baik di kotak penalti, menurut saya. Kita harus bertahan dalam banyak situasi bola mati sepanjang pertandingan, terutama di babak pertama, jadi jika kita bisa membawa mentalitas itu ke seluruh lapangan, dikombinasikan dengan melakukan beberapa hal lebih baik saat menguasai bola dan mungkin tidak kehilangan setiap bola yang kita sentuh, karena itu hampir terjadi, maka kita tahu bahwa para pemain ini bisa bermain lebih baik."
Mac Allister menyuarakan kekecewaan Slot atas penampilan yang buruk.
Mac Allister menyetujui pernyataan manajernya mengenai penampilan yang kurang memuaskan, mengakui bahwa tiga poin tersebut menyembunyikan sore yang sulit bagi para juara. Meskipun memberikan momen penentu, gelandang Argentina itu dengan cepat menyoroti bahwa tim harus mengevaluasi secara kritis mengapa mereka kesulitan menemukan ritme permainan melawan tim Vitor Pereira.
"Perasaan campur aduk jujurnya," kata Mac Allister di Sky Sports. "Saya suka mencetak gol, saya suka menang. Tapi saya rasa kami tidak bermain dengan baik. Selalu menyenangkan saat menang. Kami perlu menganalisis apa yang kami lakukan dengan baik dan apa yang salah. Intensitasnya tidak ada, tapi kami melakukan apa yang kami lakukan untuk menang."
Pemenang Piala Dunia itu juga memberikan pandangannya tentang drama di menit-menit akhir yang melibatkan golnya yang dianulir pada menit ke-89. Meskipun ia mengakui bola menyentuh lengannya, ia merasa keputusan untuk menganulir gol tersebut sulit diterima sebelum akhirnya ia mencetak gol lagi di menit-menit akhir tambahan waktu.
"Memang [menyentuh siku saya], tapi saya merasa itu sedikit keras," lanjut Mac Allister. "Ini sedikit dari kedua sisi, tapi saya mengerti aturan. Saya pikir saya akan mendapat gol lain. Saya bilang pada Hugo bahwa ini akan menjadi gol kita, dan saya senang itu masuk."
Kekhawatiran cedera menjelang pertandingan melawan West Ham
Kemenangan tersebut menjadi lebih mengesankan karena penarikan diri Florian Wirtz pada menit-menit akhir, yang mengalami nyeri punggung selama pemanasan. Slot tetap optimis bahwa bintang Jerman tersebut akan tersedia untuk pertandingan akhir pekan depan melawan West Ham.
"Kami tidak berpikir ini sangat serius, tapi dia merasa punggungnya terlalu sakit selama pemanasan untuk bisa bermain, dia tidak bisa mencapai 100 persen atau bahkan mendekati 100 persen," tambah Slot. "Setelah berada di liga ini selama enam, tujuh, atau delapan bulan, dia kini memahami bahwa seberapa pun hebatnya dia dalam menguasai bola, dia harus berada dalam kondisi 100 persen di levelnya, jadi kami memutuskan untuk tidak memainkannya. Kami berharap dan mengharapkan dia bisa bergabung kembali dengan kami pekan depan, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana hal-hal akan berjalan."
