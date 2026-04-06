"Ini adalah klub impianku" - Vinicius Junior berjanji akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid

Penyerang berusia 25 tahun itu kini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya di ibu kota Spanyol, sebuah situasi yang sering memicu spekulasi transfer yang intens. Namun, saat berbicara menjelang laga leg pertama perempat final Liga Champions yang krusial antara Real Madrid dan Bayern Munich, Vinicius dengan cepat membantah segala spekulasi tentang kepergiannya.

“Saya berharap bisa bertahan di sini untuk waktu yang lama. Kontrak saya masih tersisa satu tahun, tapi saya sangat tenang. Saya mendapat kepercayaan dari presiden. Pada waktu yang tepat, saya akan memperbarui kontrak dan bertahan di sini untuk waktu yang lama, karena ini adalah klub impian saya,” kata Vinicius.