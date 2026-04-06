Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

"Ini adalah klub impianku" - Vinicius Junior berjanji akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid

Vinicius Junior telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Real Madrid, sekaligus menegaskan niatnya untuk menandatangani kontrak baru di Bernabeu. Bintang asal Brasil tersebut, yang kini memasuki masa krusial dalam kontraknya saat ini, menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen penuh kepada klub raksasa Spanyol itu meskipun musim ini diwarnai berbagai gejolak baik di dalam maupun di luar lapangan.

  • Komitmen terhadap Bernabeu

    Penyerang berusia 25 tahun itu kini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya di ibu kota Spanyol, sebuah situasi yang sering memicu spekulasi transfer yang intens. Namun, saat berbicara menjelang laga leg pertama perempat final Liga Champions yang krusial antara Real Madrid dan Bayern Munich, Vinicius dengan cepat membantah segala spekulasi tentang kepergiannya.

    “Saya berharap bisa bertahan di sini untuk waktu yang lama. Kontrak saya masih tersisa satu tahun, tapi saya sangat tenang. Saya mendapat kepercayaan dari presiden. Pada waktu yang tepat, saya akan memperbarui kontrak dan bertahan di sini untuk waktu yang lama, karena ini adalah klub impian saya,” kata Vinicius. 

    Ketegangan dengan Xabi Alonso

    Perjalanan hingga saat ini tidaklah mulus, terutama selama masa kepelatihan mantan manajer Xabi Alonso. Vinicius mengakui bahwa ia kesulitan beradaptasi dengan metode sang mantan pelatih, yang mengakibatkan berkurangnya menit bermainnya dan ketegangan yang terlihat di pinggir lapangan.

    “Saya memang bermain, tapi menit bermainnya tidak banyak. Namun, setiap pelatih punya metodenya masing-masing dan saya tidak bisa menjalin hubungan dengannya seperti yang ia inginkan,” aku Vinicius saat membahas hubungannya dengan Alonso. Rumor transfer beredar kencang selama masa jabatan Alonso, namun Vinicius telah kembali memantapkan dirinya sebagai sosok utama bagi Madrid sejak Alvaro Arbeloa didatangkan untuk menggantikan mantan bos Bayer Leverkusen tersebut.

  • Dampak Arbeloa

    Pelatih kepala baru tampaknya telah berhasil mengembalikan performa terbaik pemain Brasil itu, sekaligus memulihkan kepercayaan dirinya setelah sempat merasa menjadi sasaran kritik dari sebagian pendukung tuan rumah. Vinicius membandingkan Arbeloa dengan mantan pelatih legendaris Carlo Ancelotti, sambil menekankan pentingnya komunikasi yang jelas. “Saya memiliki hubungan khusus dengan Arbeloa, sama seperti yang saya miliki dengan Ancelotti. Ia selalu menjelaskan dengan jelas apa yang ia harapkan dari saya. Saya selalu memberikan yang terbaik, dan saya akan terus melakukannya,” katanya.

    Mengincar Bayern

    Dengan kepercayaan dirinya yang telah pulih dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap klub, perhatian Vinicius kini sepenuhnya tertuju pada upaya tanpa henti untuk meraih kejayaan di Eropa, seiring Real bersiap menjamu Bayern pekan ini. 

    “Tentu saja, hubungan antara para pemain dan para penggemar, yang selalu mengubah dinamika pertandingan kandang dan laga Liga Champions,” kata Vinicius. “Tim yang bagus akan datang, tapi kami memiliki pengalaman dalam pertandingan semacam ini dan semoga kami bisa tampil baik.” 

