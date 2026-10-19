Inggris Resmi Perpanjang Kontrak Sarina Wiegman: Tetap Menjabat Hingga 2029

"Saya sangat bahagia bisa melanjutkan perjalanan saya. Saya tak bisa membayangkan pekerjaan yang lebih baik di dunia sepak bola," ujarnya. "Bekerja untuk organisasi kelas dunia seperti FA, bersama banyak orang yang berdedikasi bagi kesuksesan tim-tim nasional Inggris dan perkembangan olahraga kita, merupakan sumber semangat bagi saya. Fokus saya sekarang tertuju pada play-off. Tugas penting menanti kami: memastikan tempat di Brasil."



