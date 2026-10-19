Sarina Wiegman tetap menjadi pelatih timnas Inggris setelah Piala Dunia 2027 yang akan digelar di Brasil. Perpanjangan kontrak selama dua tahun hingga 2029 bagi pelatih asal Belanda berusia 56 tahun itu telah resmi diumumkan. Ia telah membawa Inggris menjuarai dua edisi terakhir Piala Eropa.
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Inggris Resmi Perpanjang Kontrak Sarina Wiegman: Tetap Menjabat Hingga 2029
TARGET BRASIL 2027
"Saya sangat bahagia bisa melanjutkan perjalanan saya. Saya tak bisa membayangkan pekerjaan yang lebih baik di dunia sepak bola," ujarnya. "Bekerja untuk organisasi kelas dunia seperti FA, bersama banyak orang yang berdedikasi bagi kesuksesan tim-tim nasional Inggris dan perkembangan olahraga kita, merupakan sumber semangat bagi saya. Fokus saya sekarang tertuju pada play-off. Tugas penting menanti kami: memastikan tempat di Brasil."
BERAPA PENGHASILANNYA
Menurut laporan media Inggris, mantan pelatih Belanda itu merupakan pelatih perempuan dengan bayaran tertinggi di dunia: ia mendapat sekitar 1,3 juta euro per tahun.
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