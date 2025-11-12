Getty Images Sport
"Inggris Itu Tidak Tahu" - Media Jerman Bela Florian Wirtz, Yakin Flop Liverpool Itu Bakal Jadi Bintang Besar Premier League
Wirtz gagal memulai dengan baik di Inggris
Wirtz telah kesulitan beradaptasi di Premier League sejak bergabung dari Bundesliga, dengan harga £116 juta ($152 juta) yang memicu kritik tajam karena dia belum mencatat satu gol atau assist pun dalam 11 penampilan liga pertamanya. Dan setelah kekalahan 3-0 yang merugikan dari Manchester City akhir pekan lalu, Gary Neville menyatakan bahwa Wirtz "terlihat seperti anak kecil" dan "dilemparkan di lapangan". Neville menekankan bahwa klub harus terus mendukung pemain internasional Jerman itu, namun membutuhkan dia untuk "segera bangkit". Di saluran YouTube-nya, Rio Ferdinand menyarankan bahwa dikeluarkan dari pertandingan-pertandingan penting kemungkinan telah menciptakan "keraguan besar" dalam pikiran Wirtz tentang bergabung dengan Liverpool. Sebaliknya, Wayne Rooney berpendapat bahwa Wirtz sebenarnya merusak keseimbangan Liverpool dan mempertanyakan di mana ia cocok dalam sistem, meskipun mencatat bahwa pemain membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.
Tapi seorang jurnalis dari surat kabar Jerman Bild telah membela pemain tersebut, dan membuat prediksi berani tentang bagaimana Wirtz akan mempengaruhi permainan di Inggris.
- AFP
'Dia tidak terganggu oleh komentar-komentar ini'
Jurnalis, Axel Hesse, berkata: "Tidak perlu merasa kasihan pada Wirtz. Untuk tiga alasan: Kualitas dan mentalitasnya luar biasa. Dia tidak terlalu terganggu oleh komentar-komentar ini. Dan biasanya komentar tersebut datang dari kalangan tertentu. Rooney, Ferdinand, Neville – mereka semua adalah mantan pemain dari saingan berat Manchester United. Oleh karena itu, motivasi mereka mungkin adalah ketidaksukaan mereka terhadap Liverpool dan Wirtz, karena biaya transfer mega sebesar 140 juta euro, adalah korban favorit baru mereka – atau mereka tidak tahu apa-apa!
"Untuk menempatkan hal-hal dalam perspektif: Wirtz adalah pemain yang, bersama dengan Kylian Mbappe dari Real Madrid, telah menciptakan peluang terbanyak di Liga Champions musim ini (16)," lanjut Hesse. "Dia adalah pemain terbaik di lapangan dalam kemenangan 1-0 baru-baru ini melawan Los Blancos. Dia juga menciptakan serangkaian peluang di Liga Premier. Dia menjangkau lapangan paling banyak, memenangkan tekel, dan bekerja keras untuk tim. Para penggemar Liverpool menghargai hal itu."
'Ketertarikan terbesar di liga Anda'
Hesse menambahkan: "Fakta bahwa teknisi ini tidak tampil sebaik seperti yang dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya di Leverkusen terutama disebabkan oleh satu faktor: rekan setimnya di Liverpool saat ini tidak mengonversi peluang mereka. Terutama striker Mo Salah, untuk siapa superstar Jerman ini dibeli sebagai pasangan sempurna, sedang kesulitan. Manajer Arne Slot telah menyatakan: 'Kami tidak terbiasa melihatnya melewatkan peluang'.
"Masalah inti: Juara Inggris belum berfungsi sebagai satu kesatuan. Defisit delapan poin dari pemimpin Liga Premier Arsenal adalah bukti yang jelas. Wirtz adalah bagian dari itu. Bagian penting, tidak diragukan lagi. Dia dibawa untuk memimpin klub meraih gelar-gelar lebih lanjut – sama seperti dia sekarang seharusnya memimpin Jerman ke kualifikasi Piala Dunia di Luksemburg dan melawan Slovakia. Di Liverpool, dia dianggap sebagai pemimpin dan wajah masa depan. Tidak ada keraguan tentang itu. Kritikus menunjuk pada biaya transfer yang besar, yang dapat dimengerti. Dan ya, dia dan timnya benar-benar kalah telak dalam kekalahan 3-0 terbaru mereka di Manchester City."
Hesse menyimpulkan: "Para ahli Inggris yang terhormat, Florian Wirtz bukan hanya pemain terbaik kami – tetapi segera juga akan menjadi daya tarik terbesar di liga Anda!"
- Getty Images Sport
Dukungan mengalir untuk Wirtz
Bos Liverpool Slot telah cepat membela Wirtz dan menanggapi klaim terbaru dari mantan manajer Arsenal Arsene Wenger bahwa pemain Jerman tersebut telah "menghancurkan" lini tengah The Reds.
Slot berkata: "Jika saya perlu operasi jantung terbuka, saya tidak akan memberi tahu ahli bedah apa yang harus dilakukan. Setiap orang berhak atas pendapatnya sendiri dan banyak dari mereka memilikinya. Itu yang menyenangkan tentang sepakbola, bahwa setiap orang memiliki pendapat tentangnya. Jika saya perlu operasi jantung terbuka, saya tidak akan memberi tahu ahli bedah apa yang harus dilakukannya tetapi tentang sepakbola setiap orang memberi tahu Anda apa yang terbaik untuk dilakukan. Tapi itu juga yang menyenangkan tentang sepakbola karena semua orang tahu sehingga kita bisa membicarakannya."
Iklan