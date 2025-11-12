"Inggris Itu Tidak Tahu" - Media Jerman Bela Florian Wirtz, Yakin Flop Liverpool Itu Bakal Jadi Bintang Besar Premier League

Hesse menambahkan: "Fakta bahwa teknisi ini tidak tampil sebaik seperti yang dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya di Leverkusen terutama disebabkan oleh satu faktor: rekan setimnya di Liverpool saat ini tidak mengonversi peluang mereka. Terutama striker Mo Salah, untuk siapa superstar Jerman ini dibeli sebagai pasangan sempurna, sedang kesulitan. Manajer Arne Slot telah menyatakan: 'Kami tidak terbiasa melihatnya melewatkan peluang'.

"Masalah inti: Juara Inggris belum berfungsi sebagai satu kesatuan. Defisit delapan poin dari pemimpin Liga Premier Arsenal adalah bukti yang jelas. Wirtz adalah bagian dari itu. Bagian penting, tidak diragukan lagi. Dia dibawa untuk memimpin klub meraih gelar-gelar lebih lanjut – sama seperti dia sekarang seharusnya memimpin Jerman ke kualifikasi Piala Dunia di Luksemburg dan melawan Slovakia. Di Liverpool, dia dianggap sebagai pemimpin dan wajah masa depan. Tidak ada keraguan tentang itu. Kritikus menunjuk pada biaya transfer yang besar, yang dapat dimengerti. Dan ya, dia dan timnya benar-benar kalah telak dalam kekalahan 3-0 terbaru mereka di Manchester City."

Hesse menyimpulkan: "Para ahli Inggris yang terhormat, Florian Wirtz bukan hanya pemain terbaik kami – tetapi segera juga akan menjadi daya tarik terbesar di liga Anda!"