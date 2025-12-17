Sudahlah Inggris, Coret Saja Jude Bellingham! Ada Bintang EPL Yang Lebih Layak Dibanding Gelandang Real Madrid Itu Untuk Piala Dunia 2026

Dalam pertandingan tersebut, Morgan Rogers masuk menggantikan Bellingham. Sejak itu, performa Rogers bersama Aston Villa terus mencuri perhatian, termasuk membantu The Villans merangsek ke pacuan gelar Liga Inggris musim ini. Ia telah mencatatkan lima gol dan lima assist, sementara Bellingham membukukan empat gol dan empat assist bersama Real Madrid.

Mantan bek timnas Inggris dan Manchester United Phil Jones secara terbuka menyatakan pilihannya. Kepada Sports Illustrated FC, Jones menyebut Rogers lebih pantas mengisi peran No. 10 di Piala Dunia 2026. “Kalau saya yang menentukan, dia (Rogers) yang jadi No. 10 di Piala Dunia,” kata Jones. “Saya tahu ini bukan keputusan populer, dan saya sadar kemungkinan besar itu tidak akan terjadi karena Jude Bellingham bermain di Real Madrid. Mudah-mudahan itu tidak memengaruhi penilaian, tapi saya tetap pada pendirian saya.”

“Dalam enam bulan terakhir, [Rogers] adalah pemain yang paling saya nikmati untuk ditonton. Saya sangat menikmati permainannya. Saya suka cara dia bermain, karakternya, dan bagaimana dia membawa dirinya di lapangan.”

“Dia kuat, cepat, tangguh, bisa mencetak gol dengan kaki kiri maupun kanan. Menurut saya dia lebih kuat dari Bellingham. Saat ini, dia juga mencetak lebih banyak gol dan memberi pengaruh lebih besar dalam permainan dibanding Jude Bellingham.”

“Dengar, saya sangat suka Jude Bellingham. Saya rela memberikan lengan kanan saya untuk bisa menjadi pemain sepertinya, jadi ini bukan soal meragukan kualitasnya. Tapi saya benar-benar menyukai cara [Rogers] bermain sekarang. Kalau dia terus tampil seperti ini dan mudah-mudahan tidak cedera, saya sulit memahami kenapa dia tidak menjadi starter Inggris di Piala Dunia. Saya sungguh tidak mengerti.”