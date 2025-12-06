AFP
Dikira Gampang Ternyata HOROR! Begini Rute Mengerikan Timnas Inggris Ke Final Piala Dunia 2026 Usai Drawing
Lawan-lawan Inggris di Grup L
Ghana lolos otomatis sebagai juara Grup I kualifikasi Afrika lewat kampanye impresif. Mereka mencatatkan delapan kemenangan, satu imbang, dan hanya kalah satu kali untuk mengumpulkan 25 poin dari 10 laga. Kemenangan 1-0 atas Komoro di Accra pada laga pamungkas, di mana bintang Tottenham Mohammed Kudus mencetak satu-satunya gol, menjadi penentu tiket mereka.
Kroasia menyusul sebagai juara Grup L zona UEFA. Mereka menutup kualifikasi tanpa terkalahkan, dengan koleksi tujuh kemenangan dan satu hasil imbang dari delapan laga.
Sementara Panama memastikan tempat di turnamen utama setelah menjuarai Grup A putaran ketiga CONCACAF. Kemenangan terakhir mereka, ditambah kekalahan Suriname dari Guatemala pada hari yang sama, membuat Panama naik ke puncak klasemen melompati Suriname dan mengamankan tiket otomatis.
Nasib The Three Lions di fase gugur
Jika Inggris keluar sebagai juara grup, beginlah jalur yang kemungkinan besar akan mereka tempuh di awal fase gugur. Pada babak 32 besar, The Three Lions berpotensi bertemu Senegal jika Tim Singa Teranga itu finis ketiga di Grup I. Senegal tampil sangat kuat di kualifikasi usai finis sebagai juara grup tanpa terkalahkan dari 10 laga (tujuh menang, tiga imbang). Skuad asuhan Pape Thiaw bertabur nama yang familiar, mulai dari pemain Tottenham Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson yang kini dipinjamkan Bayern Munich oleh Chelsea, hingga bintang Crystal Palace Ismaila Sarr.
Kalau benar-benar apes, Inggris bisa saja berjumpa Kylian Mbappe atau Erling Haaland bahkan di putaran pertama fase gugur, mengingat Senegal juga ditemani oleh Prancis dan Norwegia di grup neraka. Tapi perlu dikatakan bahwa 'rute horor' ini disusun dengan asumsi Senegal akan menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik.
Lolos dari situ, tantangan besar sudah menunggu di babak 16 besar: tuan rumah Meksiko di Mexico City. El Tri otomatis lolos sebagai tuan rumah dan diperkuat bintang-bintang Liga Primer Inggris seperti striker Fulham Raul Jimenez serta Edson Alvarez—gelandang West Ham yang kini dipinjamkan ke Fenerbahce.
Calon lawan Inggris di perempat-final dan semifinal
Jika mampu meredam Meksiko di kandang sendiri, Inggris kemungkinan besar harus mengalahkan Brasil di perempat-final. Vinicius Junior dan kawan-kawan mungkin “hanya” finis kelima di kualifikasi CONMEBOL, tetapi posisi itu tetap cukup untuk meraih tiket otomatis. Dengan skenario kedua tim sama-sama juara grup, duel ini akan tersaji di Miami. Selain Vini, ada potensi ledakan dari wonderkid Chelsea Estevao serta kekuatan lini tengah lewat gelandang Newcastle Bruno Guimaraes dan andalan West Ham Lucas Paqueta.
Melaju ke semifinal, Inggris berpotensi kembali bertemu sang rival klasik, Argentina. Rivalitas panjang kedua negara dihiasi oleh momen-momen legendaris seperti gol 'Tangan Tuhan' Diego Maradona, kartu merah kontroversial, dan adu penalti yang memilukan. Kini, mereka bisa kembali bertarung demi tiket final. Argentina sendiri tampil meyakinkan di kualifikasi, menuntaskan fase CONMEBOL sebagai pemuncak klasemen dengan hanya dua kekalahan—dan tentu saja datang sebagai juara bertahan.
Siapa yang menanti Inggris di final?
Begitu banyak rintangan maha berat yang harus Inggris lalui untuk menginjakkan kaki di partai puncak, dan jika mereka benar-benar berhasil ke final, anak-anak asuh Thomas Tuchel diprediksi akan menghadapi Spanyol—tim yang menaklukkan mereka di final Euro 2024 kemarin. Kedua negara berada di bagan berbeda sehingga pertemuan hanya akan terjadi di final.
La Roja tampil dominan di kualifikasi UEFA dengan koleksi tujuh kemenangan dan satu kali imbang. Nama-nama yang akrab bagi penggemar Liga Inggris termasuk Rodri (Manchester City), Marc Cucurella (Chelsea), dan David Raya (Arsenal).
