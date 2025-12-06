Dikira Gampang Ternyata HOROR! Begini Rute Mengerikan Timnas Inggris Ke Final Piala Dunia 2026 Usai Drawing

Ghana lolos otomatis sebagai juara Grup I kualifikasi Afrika lewat kampanye impresif. Mereka mencatatkan delapan kemenangan, satu imbang, dan hanya kalah satu kali untuk mengumpulkan 25 poin dari 10 laga. Kemenangan 1-0 atas Komoro di Accra pada laga pamungkas, di mana bintang Tottenham Mohammed Kudus mencetak satu-satunya gol, menjadi penentu tiket mereka.

Kroasia menyusul sebagai juara Grup L zona UEFA. Mereka menutup kualifikasi tanpa terkalahkan, dengan koleksi tujuh kemenangan dan satu hasil imbang dari delapan laga.

Sementara Panama memastikan tempat di turnamen utama setelah menjuarai Grup A putaran ketiga CONCACAF. Kemenangan terakhir mereka, ditambah kekalahan Suriname dari Guatemala pada hari yang sama, membuat Panama naik ke puncak klasemen melompati Suriname dan mengamankan tiket otomatis.