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Inggris dilanda kekhawatiran cedera baru saat Ezri Konsa dan Nico O'Reilly absen latihan jelang bentrok melawan Ceko
Tuchel menghadapi dilema dalam pemilihan lini pertahanan
Awal kehidupan Tuchel sebagai manajer Inggris terus dihadapkan pada hambatan signifikan saat ia menyiapkan timnya untuk laga krusial Nations League di Praha. Bos Inggris itu tidak diperkuat Konsa dan O’Reilly dalam sesi utama pada Senin di pusat latihan Tottenham Hotspur. The Football Association mengonfirmasi bahwa keduanya dibatasi pada porsi latihan individu alih-alih bergabung dengan grup utama, meski tidak ada alasan spesifik atas absennya mereka yang diberikan oleh departemen medis.
Situasi ini sangat membuat frustrasi staf pelatih mengingat Konsa dan O'Reilly sama-sama bermain penuh 90 menit dalam kekalahan 3-2 dari Spanyol di Wembley baru-baru ini. Dengan skuad dijadwalkan berangkat ke Republik Ceko pada Senin sore, minimnya waktu untuk kerja taktik secara terintegrasi bisa memaksa Tuchel mengubah struktur pertahanannya.
Kedalaman skuad Inggris dalam sorotan serius
Absennya Konsa dan O'Reilly hanya memperburuk periode yang memang sudah sulit bagi tim nasional dalam hal ketersediaan pemain. Inggris saat ini sedang menghadapi krisis cedera besar yang sebelumnya sudah membuat Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan Tino Livramento mundur dari tugas internasional.
Dalam pembaruan resmi mengenai kondisi skuad, Inggris menyatakan: "Ezri Konsa dan Nico O’Reilly menjalani program masing-masing di pusat latihan Tottenham Hotspur pagi ini. Sebanyak 22 pemain lainnya ikut dalam latihan grup jelang skuad berangkat ke Praha sore ini."
Tuchel meluapkan frustrasi atas padatnya jadwal pertandingan
Sebelumnya, manajer Inggris itu tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap jadwal internasional saat ini, yang menurutnya terlalu berat bagi pesepakbola profesional modern. Tuchel menyoroti bahwa struktur saat ini, yang mengharuskan empat pertandingan dalam periode tiga pekan, nyaris belum pernah terjadi sebelumnya dari segi intensitas.
"Saya pikir para pemain akan lebih menyukai tiga jeda singkat. Saya hampir tidak bisa memikirkan periode dalam sepakbola klub ketika Anda memiliki pertandingan dan jeda seperti yang kami alami sekarang. Kami bermain Sabtu-Selasa lalu Sabtu-Selasa lagi, jadi hanya ada dua hari di antara setiap pertandingan. Itu terdengar terlalu padat jika Anda bersama selama dua setengah pekan. Saya harus katakan, rasanya tidak sepenuhnya tepat," aku sang manajer.
- Getty Images Sport
Perombakan di lini belakang menjadi opsi
Jika Konsa dan O’Reilly memang dipastikan absen untuk pertandingan melawan Ceko, Tuchel akan dipaksa melakukan penyesuaian taktik di lini belakang. Untuk meminimalkan kehilangan ini, bos Inggris itu mungkin akan beralih kepada Trevoh Chalobah atau Jarrad Branthwaite dari Everton untuk mengawal pertahanan tengah. Kedua pemain menawarkan pengalaman di level tertinggi dan kehadiran fisik, yang akan sangat penting saat menghadapi tim Ceko yang tangguh.
Potensi absennya O’Reilly di posisi bek kiri menciptakan satu kekosongan lain yang perlu diisi. Myles Lewis-Skelly, yang beroperasi dalam peran gelandang saat kalah dari Spanyol, merupakan kandidat alami untuk ditarik ke lini pertahanan. Sebagai alternatif, Lewis Hall dari Newcastle United tetap menjadi opsi, asalkan ia sudah sepenuhnya pulih dari masalah kebugaran yang baru-baru ini dialaminya.
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