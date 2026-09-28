Awal kehidupan Tuchel sebagai manajer Inggris terus dihadapkan pada hambatan signifikan saat ia menyiapkan timnya untuk laga krusial Nations League di Praha. Bos Inggris itu tidak diperkuat Konsa dan O’Reilly dalam sesi utama pada Senin di pusat latihan Tottenham Hotspur. The Football Association mengonfirmasi bahwa keduanya dibatasi pada porsi latihan individu alih-alih bergabung dengan grup utama, meski tidak ada alasan spesifik atas absennya mereka yang diberikan oleh departemen medis.

Situasi ini sangat membuat frustrasi staf pelatih mengingat Konsa dan O'Reilly sama-sama bermain penuh 90 menit dalam kekalahan 3-2 dari Spanyol di Wembley baru-baru ini. Dengan skuad dijadwalkan berangkat ke Republik Ceko pada Senin sore, minimnya waktu untuk kerja taktik secara terintegrasi bisa memaksa Tuchel mengubah struktur pertahanannya.