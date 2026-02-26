Getty
"Inggris adalah alasan saya masih bermain sepak bola" - Ellie Roebuck berbagi pengalamannya mengalami stroke pada usia 24 tahun, mengatasi keraguan dalam proses pemulihannya, dan panggilan kembali yang mengejutkan dari tim Lionesses
'Apakah saya bisa bermain sepak bola lagi?' Roebuck berbagi pengalamannya tentang stroke yang dialaminya pada usia 24 tahun.
Roebuck mengalami serangan stroke di lobus oksipitalnya selama musim 2023-24, yang membuatnya tidak dapat bermain sepak bola atau bahkan berlatih di gym selama sekitar enam bulan. Ini adalah jenis stroke yang disebabkan oleh penyumbatan arteri di otak, yang terkait dengan kelainan jantung ringan. Kiper tersebut kemudian mengetahui bahwa ia memiliki lubang kecil di jantungnya setelah menjalani operasi, yang akhirnya menutup dengan sendirinya.
Hal ini membuatnya absen dari sisa musim tersebut bersama Manchester City dan memulai perjalanan panjang menuju pemulihan bagi pemain internasional Inggris 11 kali, yang menjadi bagian dari tim yang memenangkan Euro 2022 dan tim yang mencapai final Piala Dunia Wanita 2023, yang terakhir berlangsung hanya beberapa bulan sebelum diagnosis Roebuck menjadi jelas.
“Itu cukup gila, setelah Piala Dunia dan bermain untuk salah satu klub terbaik di negara ini,” katanya pekan ini dalam wawancara dengan EnglandFootball tentang dua tahun terakhir setelah dipanggil kembali ke skuad Inggris. “Mendapatkan berita itu sangat sulit. Kamu tiba-tiba terjebak dalam ketidakpastian tentang bagaimana itu akan berjalan. Apakah aku bisa bermain sepak bola lagi? Atau tidak?”
Terlalu banyak, terlalu cepat: Roebuck menjelaskan mengapa transfer Barcelona 'tidak berjalan dengan baik'
Roebuck akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2023-24 dan, meskipun segala yang telah dia alami, dia menandatangani kontrak dengan Barcelona, yang baru saja memenangkan gelar Liga Champions kedua mereka dalam tiga musim. Namun, dia masih berjuang untuk pulih setelah absen dari permainan dan dampak psikologis dari segala yang telah terjadi.
“Ini tak pernah berakhir,” katanya. “Bahkan sekarang masih ada momen di mana aku berpikir, 'Aku tidak tahu apakah ini sepadan atau tidak', tapi itulah mentalitas yang harus aku pertahankan. Ada minggu-minggu di mana itu sulit, aku tidak bisa berbohong. Itu lebih tentang masalah mental daripada apa pun, yang mungkin mengapa pindah ke Barcelona tidak berjalan lancar karena aku belum siap secara mental untuk bermain di klub yang berkompetisi di Liga Champions. Beban itu mungkin terlalu berat, terlalu cepat, tapi itu impianku, jadi aku ingin memberikan segalanya. Tentu saja ada saat-saat, bahkan di tahun pertama di Barca, saya tidak pernah tahu apakah saya bisa mencapai level itu lagi."
Motivasi di balik semuanya: Bermain untuk Inggris lagi
Namun, ada satu dorongan besar di balik keinginan Roebuck untuk terus bermain dan terus berjuang melawan keraguan-keraguan itu, yaitu mewakili negaranya. “Itulah mengapa saya bermain sepak bola, jujur saja,” katanya. “Anda bisa membicarakan tentang memenangkan trofi dan medali, tapi menurut saya, mewakili negara Anda, bersama kelompok gadis-gadis ini, saya memiliki teman-teman yang sangat istimewa di sini. Sejak semuanya terjadi, itu menjadi prioritas utama saya.
“Apakah itu mungkin atau tidak, itulah alasan saya mungkin masih bermain sepak bola, untuk bermain untuk negara saya. Itu adalah hal terpenting dalam karier sepak bola saya. Itu prioritas utama.”
Mengapa pemanggilan kembali Inggris yang mengejutkan merupakan salah satu pencapaian terbesar Roebuck.
Sekarang, Roebuck kembali bergabung dengan timnas Inggris, masuk dalam skuad Wiegman untuk pertandingan melawan Ukraina dan Islandia pada bulan Maret, setelah tampil konsisten sebagai starter di Aston Villa, klub yang dia bergabung pada musim panas lalu. Pemain berusia 26 tahun ini sebelumnya masuk sebagai pengganti cedera pada November lalu, sehingga sudah berada dalam lingkungan tim nasional dalam beberapa waktu terakhir. Namun, ini adalah panggilan penuh pertamanya sejak Oktober 2023, hal yang membuatnya sangat bangga, meskipun dia mengaku "terkejut" saat hal itu terjadi. "Saya tidak mengharapkannya," akui Roebuck. "Saya sangat senang.
“Saya masih akan mengatakan bahwa kembali ke kamp ini adalah salah satu pencapaian terbesar saya, di antara semua medali dan segala hal, karena saya tahu apa yang telah saya lalui selama dua setengah tahun terakhir dan beban yang ditanggung oleh orang-orang di sekitar saya. Tidak semua hari berjalan mulus.
“Saya tidak ingin diperlakukan berbeda karena segala yang telah terjadi. Ini tentang performa, dan saya tahu hal itu sendiri sudah berbicara banyak, dipilih untuk masuk tim, karena saya tahu betapa fokusnya Sarina pada performa yang baik dan memenuhi standar untuk berada di tim, jadi bagi saya, itu mungkin pujian terbesar.”
