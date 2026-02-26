"Inggris adalah alasan saya masih bermain sepak bola" - Ellie Roebuck berbagi pengalamannya mengalami stroke pada usia 24 tahun, mengatasi keraguan dalam proses pemulihannya, dan panggilan kembali yang mengejutkan dari tim Lionesses

Roebuck mengalami serangan stroke di lobus oksipitalnya selama musim 2023-24, yang membuatnya tidak dapat bermain sepak bola atau bahkan berlatih di gym selama sekitar enam bulan. Ini adalah jenis stroke yang disebabkan oleh penyumbatan arteri di otak, yang terkait dengan kelainan jantung ringan. Kiper tersebut kemudian mengetahui bahwa ia memiliki lubang kecil di jantungnya setelah menjalani operasi, yang akhirnya menutup dengan sendirinya.

Hal ini membuatnya absen dari sisa musim tersebut bersama Manchester City dan memulai perjalanan panjang menuju pemulihan bagi pemain internasional Inggris 11 kali, yang menjadi bagian dari tim yang memenangkan Euro 2022 dan tim yang mencapai final Piala Dunia Wanita 2023, yang terakhir berlangsung hanya beberapa bulan sebelum diagnosis Roebuck menjadi jelas.

“Itu cukup gila, setelah Piala Dunia dan bermain untuk salah satu klub terbaik di negara ini,” katanya pekan ini dalam wawancara dengan EnglandFootball tentang dua tahun terakhir setelah dipanggil kembali ke skuad Inggris. “Mendapatkan berita itu sangat sulit. Kamu tiba-tiba terjebak dalam ketidakpastian tentang bagaimana itu akan berjalan. Apakah aku bisa bermain sepak bola lagi? Atau tidak?”