Liam Rosenior Chelsea GFXGOAL
Yosua Arya dan Krishan Davis

Indisiplin, Masalah Cole Palmer & Enam Tugas Berat Yang Dihadapi Liam Rosenior Di Chelsea

Liam Rosenior selalu dipastikan akan menghadapi ujian berat ketika ditunjuk sebagai pengganti Enzo Maresca di Chelsea mengingat kurangnya pengalamannya di Liga Primer, apalagi di salah satu klub elite divisi tersebut. Tugas yang dihadapinya sangat berat karena ia tiba di kantornya di Cobham dengan banyak pekerjaan yang menumpuk. Musim The Blues terasa seperti berada di ujung tanduk saat sang manajer baru mengambil alih kendali.

Pria Inggris berusia 41 tahun itu mulai bekerja dengan sungguh-sungguh ketika Chelsea menyeberang London untuk menghadapi Charlton di putaran ketiga Piala FA, tetapi sebenarnya itu terasa seperti pemanasan untuk hal-hal yang akan datang, meskipun ia tentu saja tidak boleh melakukan kesalahan di awal pekerjaannya.

Rosenior menyaksikan tim barunya tergelincir ke posisi kedelapan di klasemen setelah kekalahan dari Fulham, dan kini mereka berada di posisi yang sama dekatnya dengan Tottenham yang berada di peringkat ke-14 seperti halnya dengan Liverpool di peringkat keempat. Sementara itu, tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions masih belum terjamin dan masih banyak pertandingan yang akan datang.

Meskipun Chelsea tidak dalam performa terburuk, manajer baru tersebut datang di saat yang penuh tekanan dan mewarisi sejumlah masalah lama dan baru yang harus diatasi jika ia ingin memiliki peluang untuk membuktikan keraguan para pengkritiknya salah dan meraih kesuksesan di Stamford Bridge.

    Disiplin, disiplin dan disiplin

    Jika Rosenior belum memperhatikan masalah disiplin Chelsea ketika ia ditunjuk sebagai manajer Chelsea awal pekan ini, masalah itu akan menjadi fokus utama ketika ia menyaksikan tim barunya dari tribun Craven Cottage pada malam berikutnya.

    Baru 22 menit pertandingan berjalan ketika Marc Cucurella - salah satu pemain Chelsea yang lebih berpengalaman saat ini - terjebak di bawah bola panjang, gagal mengalahkan penyerang Fulham Harry Wilson, dan kemudian dengan terang-terangan menariknya sebagai pemain terakhir. Itu membuat pemain internasional Spanyol tersebut mendapatkan kartu merah ketujuh Chelsea musim ini - delapan jika Anda memasukkan pengusiran Maresca melawan Liverpool.

    Pendahulu Rosenior tersebut selalu dengan terang-terangan membantah bahwa para pemainnya memiliki masalah dengan disiplin mereka - dengan kartu kuning yang tidak perlu juga merupakan masalah serius - dan pelatih sementara Calum McFarlane mengikuti jejaknya meskipun pengusiran Cucurella berkontribusi pada kekalahan telak dalam derbi London barat. Menarik untuk melihat apakah Rosenior akan menggunakan taktik yang sama di depan publik, tetapi di balik layar, sesuatu harus dilakukan terkait perilaku dan penilaian tim di lapangan.

    Tidak nyaman di rumah

    Meskipun kekalah di Fulham menambah rekor buruk di laga tandang lainnya, performa kandang Chelsea musim ini justru lebih mengkhawatirkan. The Blues hanya memenangkan empat dari sepuluh pertandingan mereka di Stamford Bridge di musim 2025/26 sejauh ini, terakhir kali kehilangan poin di sana melawan Bournemouth di pertandingan terakhir Maresca, yang diikuti oleh kekalahan kandang dari Aston Villa.

    Rekor itu menempatkan mereka di peringkat ke-13 dalam tabel performa kandang Liga Primer, yang jelas tidak cukup baik. Stamford Bridge pernah menjadi benteng yang tak tertembus bagi Chelsea, tetapi masa-masa ketika Jose Mourinho menjadikan stadion itu sebagai benteng pertahanan selama dua periode kepelatihannya telah lama berlalu, dengan rekor tak terkalahkan dalam 60 dan kemudian 77 pertandingan kandang.

    Namun masalahnya melibatkan para penggemar sama seperti para pemain; dampak dari kesulitan mereka di tahun-tahun sejak pengambilalihan Boehly-Clearlake dan persepsi buruknya pengelolaan klub, suasana di Stamford Bridge dapat memburuk dengan cepat jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan Chelsea. Keluhan dan luapan frustrasi dari tribun penonton secara nyata mengikis kepercayaan diri para pemain di lapangan, dan skuad muda ini jelas kesulitan untuk tampil maksimal menghadapi kritik keras dari pendukung mereka sendiri.

    Oleh karena itu, tugas Rosenior ada dua: ia harus menemukan cara untuk segera memikat hati para pendukung tuan rumah yang lelah dan mudah marah, serta membuat lawan takut untuk kembali mengunjungi Stamford Bridge dengan meningkatkan performa dan hasil pertandingan.

    Masalah Palmer

    Tentu saja, dalam masa adaptasinya, Rosenior akan membutuhkan pemain-pemain terbaiknya untuk menunjukkan performa terbaik, tetapi ia datang pada saat beberapa pemain bintang yang dimilikinya sedang tidak dalam kondisi prima.

    Meskipun Moises Caicedo tampak agak kurang fit setelah performanya terganggu oleh dua skorsing di tengah serangkaian kartu kuning baru-baru ini, Cole Palmer jauh dari performa terbaiknya di lini depan sejak kembali dari masalah pangkal paha yang mengganggu dan kemudian patah jari kaki yang tidak terduga.

    Tidak diragukan lagi, cedera telah memainkan peran penting dalam musim yang sudah tersendat-sendat bagi Palmer, yang mengakui pada bulan Desember bahwa ia masih "jauh dari" kondisi prima - tetapi tujuh pertandingan sejak ia kembali, performanya sangat mengkhawatirkan, meskipun ia telah mencetak gol melawan Everton dan Bournemouth dan menunjukkan beberapa kilasan kelasnya.

    Rosenior akan diberi tugas untuk mengembalikan pemain kuncinya ke level kualitas konsisten yang telah meyakinkan banyak penggemar Chelsea dan pengamat netral bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut adalah salah satu pemain terbaik di Liga Primer.

    Memanfaatkan penguasaan bola

    Palmer yang sedang dalam performa terbaik tentu akan membantu dalam hal ini: mengubah penguasaan bola menjadi peluang dan gol. Chelsea memiliki kebiasaan buruk, gagal memenangkan pertandingan meskipun mendominasi penguasaan bola akhir-akhir ini, termasuk dalam hasil imbang melawan Bournemouth yang menandai berakhirnya era Maresca dan kekalahan kandang melawan Villa, sementara mereka juga kalah dari tim promosi Sunderland dan Leeds.

    Secara perbandingan, mereka tampil lebih baik dalam pertandingan di mana lawan memiliki penguasaan bola yang lebih besar, tetapi itu menimbulkan masalah bagi pelatih yang lebih menyukai gaya permainan berbasis penguasaan bola seperti Rosenior. Ia harus menemukan cara untuk membuka pertahanan yang kokoh dan memastikan ada tujuan dalam umpan mereka.

    Sekali lagi, itu akan menyoroti pemain kreatif seperti Palmer dan Joao Pedro, serta para pemain sayap, yang bertanggung jawab untuk menembus pertahanan rapat lawan untuk membukanya. Sesuatu harus berubah; Entah Rosenior beradaptasi dengan penguasaan bola yang lebih sedikit, atau para pemainnya menemukan cara untuk membongkar pertahanan lawan.

    Membangkitkan Garnacho

    Salah satu pemain sayap yang sejauh ini gagal bersinar sejak tiba di Stamford Bridge adalah Alejandro Garnacho, yang dianggap sebagai pembelian cerdas ketika Chelsea memanfaatkan situasinya di Manchester United dengan merekrutnya hanya dengan £40 juta pada musim panas, jauh di bawah nilai pasar, meskipun mereka memiliki banyak pilihan di posisi sayap.

    Tapi, meskipun pemain Argentina tersebut telah menunjukkan kemampuannya dalam beberapa momen singkat, kita sebagian besar melihat versi Garnacho yang gagal meyakinkan mantan manajer United Ruben Amorim bahwa ia layak mendapat tempat dalam rencana jangka panjangnya, seringkali menghilang dan gagal memanfaatkan peluang yang datang kepadanya. Sementara itu, kelengahan konsentrasinya saat bertahan di tiang belakang telah merugikan timnya dalam hasil imbang melawan Brentford dan, yang terbaru, Bournemouth.

    Pemain berusia 21 tahun itu kemudian dicadangkan dalam dua pertandingan terakhir Maresca sebagai pelatih, dan akan menarik untuk melihat rencana apa yang dimiliki Rosenior untuknya sekarang setelah ia mengambil alih kendali. Pelatih asal Inggris itu memiliki reputasi dalam mengembangkan pemain muda, dan jajaran manajemen klub ingin dia memaksimalkan potensi Garnacho sesegera mungkin mengingat investasi besar yang telah mereka lakukan dan kepercayaan yang mereka berikan kepada seseorang yang sebelumnya bermasalah di Old Trafford.

    Mempertahankan keunggulan

    Masalah berulang lainnya bagi Chelsea musim ini adalah mempertahankan keunggulan setelah mereka unggul, sebuah tren yang harus diatasi Rosenior jika ia ingin memiliki peluang sukses di Stamford Bridge, mengingat sorotan tajam yang akan dihadapinya karena kurangnya pengalaman.

    Dari semua 20 klub Liga Primer, hanya Bournemouth yang kehilangan lebih banyak poin dari posisi unggul di musim 2025/26 daripada The Blues (13), sebuah refleksi betapa rentannya tim asal London barat tersebut bahkan ketika unggul dan pertanda kurangnya pengalaman mereka secara keseluruhan sebagai sebuah tim, karena mereka kurang memiliki pengetahuan untuk meraih kemenangan.

    Chelsea terlalu sering kehilangan kendali dalam pertandingan musim ini, yang bisa dibilang merupakan salah satu alasan utama Maresca kehilangan pekerjaannya mengingat mereka tidak selalu dalam performa terburuk secara keseluruhan - pertandingan melawan Villa adalah contoh utamanya, karena mereka entah bagaimana kalah meskipun sebagian besar mendominasi jalannya pertandingan. Kuncinya adalah konsistensi, dan mereka hanya akan menemukannya jika mampu mempertahankan performa terbaik mereka dan meraih tiga poin.

