Indisiplin, Masalah Cole Palmer & Enam Tugas Berat Yang Dihadapi Liam Rosenior Di Chelsea

Pria Inggris berusia 41 tahun itu mulai bekerja dengan sungguh-sungguh ketika Chelsea menyeberang London untuk menghadapi Charlton di putaran ketiga Piala FA, tetapi sebenarnya itu terasa seperti pemanasan untuk hal-hal yang akan datang, meskipun ia tentu saja tidak boleh melakukan kesalahan di awal pekerjaannya.

Rosenior menyaksikan tim barunya tergelincir ke posisi kedelapan di klasemen setelah kekalahan dari Fulham, dan kini mereka berada di posisi yang sama dekatnya dengan Tottenham yang berada di peringkat ke-14 seperti halnya dengan Liverpool di peringkat keempat. Sementara itu, tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions masih belum terjamin dan masih banyak pertandingan yang akan datang.

Meskipun Chelsea tidak dalam performa terburuk, manajer baru tersebut datang di saat yang penuh tekanan dan mewarisi sejumlah masalah lama dan baru yang harus diatasi jika ia ingin memiliki peluang untuk membuktikan keraguan para pengkritiknya salah dan meraih kesuksesan di Stamford Bridge.