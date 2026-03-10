Seperti yang dilaporkan oleh kicker, pemain berusia 19 tahun ini secara mengejutkan memutuskan hubungan dengan agennya dari agensi Spanyol Footfeel ISM. Ke depannya, orang tuanya, Sabrina dan Mohammed, akan menjadi perwakilannya.
Indikasi transfer? Said El Mala dari Köln mengambil langkah mengejutkan mengikuti contoh Florian Wirtz
Penasihat El Malas sebelumnya, yang berasal dari daerah sekitar Cologne dan juga merawat kakak laki-lakinya, Malek, terakhir terlihat di kompleks FC Chelsea pada akhir Februari. The Blues dianggap tertarik untuk merekrutnya pada musim panas nanti. Selain itu, menurut informasi dari Sport Bild, beberapa pencari bakat dari Newcastle United juga terlihat di stadion saat pertandingan melawan BVB untuk mengamati bakat ofensif pemain tersebut.
Pergantian penasihat sering kali mengindikasikan kemungkinan transfer - rumor tentang kepergian El Mala dari Cologne pada musim panas telah beredar sejak lama. Brighton & Hove Albion dilaporkan telah ditolak pada bulan Januari dengan tawaran sebesar 30 juta euro. Seagulls dikabarkan akan meningkatkan tawaran mereka bulan ini. Sementara itu, Chelsea dan Newcastle hanya melakukan pendekatan awal.
Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir, terus beredar spekulasi tentang minat BVB dan FC Bayern München terhadap El Mala. Namun, belum ada informasi mengenai tawaran konkret dari kedua klub Bundesliga tersebut.
Hujan uang untuk Köln? El Mala tidak memiliki klausul pelepasan.
El Mala kini akan memutuskan masa depannya secara eksklusif bersama keluarganya - dan dengan demikian mengikuti contoh-contoh terkenal. Di antara lainnya, Florian Wirtz juga mendapat nasihat dari orang tuanya, di mana terutama ayahnya, Hans, dianggap sebagai kontak utama dan pada musim panas lalu bahkan bernegosiasi dengan Uli Hoeneß mengenai kemungkinan pindah ke FC Bayern. Pada akhirnya, seperti yang diketahui, pilihan jatuh pada FC Liverpool.
Kontrak El Mala masih berlaku hingga 2030, setelah kontrak kerjanya diperpanjang hingga 2030 pada musim panas lalu. Tidak ada klausul pelepasan, sehingga Effzeh dapat mengharapkan hujan uang jika ia dijual. Namun, degradasi dari Bundesliga akan memperburuk posisi negosiasi secara drastis.
El Mala hampir menjadi asuransi jiwa Kota Köln.
Köln, yang belum pernah menang dalam lima pertandingan terakhir, kini terpuruk di dasar klasemen. Setelah 25 pertandingan, mereka hanya mengumpulkan 24 poin, sama dengan Mainz 05 dan St. Pauli yang berada di posisi ke-15 dan zona degradasi. Di bawah mereka ada VfL Wolfsburg (20) dan 1. FC Heidenheim (14) yang sudah pasti terdegradasi.
Tanpa El Mala, situasi Geißböcke pasti bakal lebih genting. Dengan delapan gol, remaja ini jadi pencetak gol terbanyak Köln, meski sering cuma jadi pemain cadangan di bawah pelatih Lukas Kwasniok - yang bikin banyak fans bingung, tapi dimengerti sama Julian Nagelsmann. Selain itu, dia juga punya empat assist. Untuk pertandingan internasional pada bulan November, pelatih nasional bahkan menghadiahinya dengan panggilan. Namun, ia tidak sempat melakukan debutnya dan kembali ke tim U21 setelah pertandingan pertama.
Said El Mala: Data kinerja musim ini
Permainan 27 Gol 8 Assist 4 Menit bermain 1.316