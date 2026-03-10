Indikasi transfer? Said El Mala dari Köln mengambil langkah mengejutkan mengikuti contoh Florian Wirtz

Penasihat El Malas sebelumnya, yang berasal dari daerah sekitar Cologne dan juga merawat kakak laki-lakinya, Malek, terakhir terlihat di kompleks FC Chelsea pada akhir Februari. The Blues dianggap tertarik untuk merekrutnya pada musim panas nanti. Selain itu, menurut informasi dari Sport Bild, beberapa pencari bakat dari Newcastle United juga terlihat di stadion saat pertandingan melawan BVB untuk mengamati bakat ofensif pemain tersebut.

Pergantian penasihat sering kali mengindikasikan kemungkinan transfer - rumor tentang kepergian El Mala dari Cologne pada musim panas telah beredar sejak lama. Brighton & Hove Albion dilaporkan telah ditolak pada bulan Januari dengan tawaran sebesar 30 juta euro. Seagulls dikabarkan akan meningkatkan tawaran mereka bulan ini. Sementara itu, Chelsea dan Newcastle hanya melakukan pendekatan awal.

Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir, terus beredar spekulasi tentang minat BVB dan FC Bayern München terhadap El Mala. Namun, belum ada informasi mengenai tawaran konkret dari kedua klub Bundesliga tersebut.