MENCENGANGKAN! Ikon Real Madrid Ini BELA Lionel Messi & Posisikan Sang GOAT Di Atas Zinedine Zidane & Cristiano Ronaldo

Terus digadang-gadang bahwa Messi dan Ronaldo bisa bermain di tim yang sama sebelum saatnya bagi mereka menggantung sepatu yang memecahkan rekor untuk terakhir kalinya seiring keduanya pun tidak terlalu memikirkan pensiun dalam waktu dekat.

Raul termasuk di antara mereka yang ingin melihat persatuan itu terjadi, tetapi tidak yakin bahwa hal itu akan pernah terjadi. Messi dan Ronaldo tampaknya ditakdirkan untuk terpisah, yang berarti bahwa debat akan terus berlangsung mengenai siapa yang bisa dianggap terbaik.

Mantan pemain internasional Spanyol Raul, yang mencetak 323 gol untuk Real Madrid lewat 714 penampilan, bermain bersama beberapa sosok ikonik selama hari-harinya di ibukota Spanyol. Kendati begitu, dia menilai Messi lebih tinggi dari semua itu.

Dia mengatakan, seperti yang disampaikan oleh Mundo Deportivo, kepada EDYYN: “Saya beruntung bisa bermain dengan pemain seperti Zidane, Cristiano, Ronaldo, [Luis] Figo... tapi saya pikir Messi adalah yang terbaik, dia sangat berbeda. Dia membuat segalanya terlihat mudah, hal-hal yang Anda lihat sebagai hal yang mustahil, dia membuatnya terlihat mudah, seolah-olah dia sedang bermain dengan teman-temannya di jalan.”