MENCENGANGKAN! Ikon Real Madrid Ini BELA Lionel Messi & Posisikan Sang GOAT Di Atas Zinedine Zidane & Cristiano Ronaldo
Messi vs Ronaldo: Perdebatan GOAT terus berkobar
Messi pernah menjadi duri mematikan di kubu Real, dengan pertarungan epik sering dinikmati melawan rival abadi Ronaldo. Selama dua dekade, melihat mereka memenangkan 13 Ballons d’Or di antara mereka, dua bintang olahraga ini meningkatkan standar kecemerlangan individu ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Keduanya masih begitu meyakinkan pada awal 2026, dengan Messi berkomitmen untuk kontraknya dengan jawara MLS Cup Inter Miami yang akan membuatnya tetap di Amerika Serikat hingga 2028. Sementara Ronaldo, tengah bekerja untuk kontrak dua tahun dia di klub Saudi Pro League Al-Nassr yang akan membawanya melampaui ulang tahun ke-42.
Mengapa Raul menilai Messi di atas Ronaldo, Zidane, dan R9
Terus digadang-gadang bahwa Messi dan Ronaldo bisa bermain di tim yang sama sebelum saatnya bagi mereka menggantung sepatu yang memecahkan rekor untuk terakhir kalinya seiring keduanya pun tidak terlalu memikirkan pensiun dalam waktu dekat.
Raul termasuk di antara mereka yang ingin melihat persatuan itu terjadi, tetapi tidak yakin bahwa hal itu akan pernah terjadi. Messi dan Ronaldo tampaknya ditakdirkan untuk terpisah, yang berarti bahwa debat akan terus berlangsung mengenai siapa yang bisa dianggap terbaik.
Mantan pemain internasional Spanyol Raul, yang mencetak 323 gol untuk Real Madrid lewat 714 penampilan, bermain bersama beberapa sosok ikonik selama hari-harinya di ibukota Spanyol. Kendati begitu, dia menilai Messi lebih tinggi dari semua itu.
Dia mengatakan, seperti yang disampaikan oleh Mundo Deportivo, kepada EDYYN: “Saya beruntung bisa bermain dengan pemain seperti Zidane, Cristiano, Ronaldo, [Luis] Figo... tapi saya pikir Messi adalah yang terbaik, dia sangat berbeda. Dia membuat segalanya terlihat mudah, hal-hal yang Anda lihat sebagai hal yang mustahil, dia membuatnya terlihat mudah, seolah-olah dia sedang bermain dengan teman-temannya di jalan.”
Generasi berikutnya: Wonderkid Barcelona Yamal mendapatkan perhatian besar
Sementara Raul menganggap Messi sebagai yang terbaik yang pernah ada, dia mengakui bahwa produk lain dari sistem akademi terkenal La Masia Barcelona dapat mendominasi masa depan sepak bola profesional yang segera akan datang.
Dia termasuk di antara mereka yang terkesan dengan sensasi remaja Lamine Yamal, yang telah menulis ulang buku sejarah sejak melakukan debut seniornya pada usia 15 tahun. Pemain depan yang kini berusia 18 tahun itu sudah memiliki gelar La Liga dan Kejuaraan Eropa atas namanya dan selesai di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025.
Ada janji akan lebih banyak lagi yang akan datang dari prospek panas yang diharapkan menerangi final Piala Dunia 2026 bersama Spanyol. Raul telah mengatakan kepada AS: "Kita semua tahu dia akan menjadi pemain penting, tetapi Lamine tidak akan menjadi poros tim nasional Spanyol. Ada pemain yang lebih berpengalaman yang perlu membantunya agar dia dapat menjadi protagonis di lapangan dan menekan dia dari harus menjadi orang yang menyelamatkan kita setiap pertandingan. Kita harus memberinya ruang. Dia memiliki banyak bakat dan sangat muda, dan dia telah menunjukkan itu di klubnya dan dengan Spanyol."
Akankah Yamal bergabung dengan Messi dan Ronaldo dalam diskusi pemain terhebat?
Yamal, sebagai pembuat permainan berkaki kiri yang memiliki kemampuan untuk melewati lawan dengan mudah, telah disamakan dengan Messi sejak ia menempuh jalur karier serupa hingga masuk ke tim utama Barcelona. Dia berusaha untuk mendiamkan diskusi itu secara teratur, saat ia membangun warisannya sendiri, tetapi menemukan kesulitan untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pemain paling berprestasi sepanjang masa.
Yamal mungkin akan meniru Messi di banyak bidang seiring sudah ada yang menyebut bahwa dia akan menjadi pemenang Bola Emas beberapa kali, tetapi untuk saat ini GOAT Argentina - di depan usahanya sendiri untuk kejayaan global pada tahun 2026 - masih berada di puncak daftar sepanjang masa mana pun.
