AFP
Ikon Liverpool, John Toshack, didiagnosis menderita demensia
Pertarungan yang memilukan
Cameron mengungkapkan kondisi ayahnya melalui sebuah wawancara yang menyentuh hati dengan Daily Mail, di mana ia menceritakan tantangan yang dihadapi akibat hilangnya ingatan jangka pendek sang ayah. Mantan striker ini dikenal karena karier gemilangnya selama delapan tahun di Liverpool, di mana ia memenangkan tiga gelar Divisi Utama, Piala FA, dan Piala Eropa. Kemampuannya dalam duel udara menjadikannya pemain kunci dalam tim legendaris yang dibangun oleh Bill Shankly, mencetak 96 gol untuk The Reds sebelum beralih menjadi salah satu manajer pemain termuda dalam sejarah sepak bola. Toshack juga tampil dalam 40 pertandingan untuk Wales, mencetak 13 gol.
Mengingat masa keemasan
Meskipun penyakit tersebut memengaruhi ingatan sehari-harinya, putra Toshack mengungkapkan bahwa memori jangka panjang ayahnya tetap menjadi arsip yang jelas dari kariernya yang penuh prestasi di seluruh Eropa. Terlepas dari tantangan menyedihkan akibat kondisi tersebut, kemampuan pria berusia 77 tahun ini untuk mengingat skema taktis yang rumit tetap sangat tajam: "Ini penyakit yang mengerikan. "Masalahnya ada pada memori jangka pendeknya—saya berbicara dengannya hampir setiap hari dan jika kami mengobrol di sore hari, dia mungkin tidak ingat bahwa kami juga sudah berbicara di pagi hari," kata Cameron. "Tapi jika saya menanyakan tentang masa-masa di Liverpool, atau Sociedad, atau Madrid, detailnya luar biasa."
Dia menambahkan: "Beberapa hari yang lalu dia bercerita kepada saya tentang pertandingan Real Madrid melawan AC Milan asuhan Arrigo Sacchi dan bagaimana tepatnya dia menyesuaikan lini tengahnya untuk menghadapi Marco van Basten; seolah-olah pertandingan itu baru kemarin, ingatannya begitu jelas. Saya akan berbicara dengannya tentang apa yang kami lakukan di Thailand dan dia masih memberikan saran yang bagus. Sebagai manajer, dia selalu bisa melihat dua atau tiga langkah ke depan, dan itu memang sudah ada dalam gen saya, sungguh."
Warisan kepelatihan Toshack
Pengaruh Toshack terhadap dunia sepak bola melampaui batas Merseyside, yang membawanya pada karier kepelatihan yang luar biasa yang mencakup sembilan negara. Setelah membawa Swansea City melalui kebangkitan bersejarah dari Divisi Keempat ke kasta tertinggi hanya dalam empat musim, ia menjadi sosok yang dihormati di Spanyol, memenangkan Copa del Rey bersama Real Sociedad dan membawa Real Madrid meraih gelar liga. Peran-perannya selanjutnya membawanya ke Turki, Maroko, dan Azerbaijan, serta dua periode sebagai manajer tim nasional Wales.
Cameron mengikuti jejak ayahnya
Fokus utama keluarga Toshack saat ini tetap pada upaya mengatasi tantangan sehari-hari yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut, seiring dengan mundurnya ikon Liverpool itu dari sorotan publik. Warisan sepak bolanya yang mendalam terus berlanjut melalui putranya, Cameron, yang saat ini menerapkan strategi taktis ayahnya di Thailand bersama Buriram United dan tetap menjalin ikatan yang erat dengan pria yang selalu mampu "melihat dua atau tiga langkah ke depan".