Ikon Liverpool, John Toshack, didiagnosis menderita demensia

Meskipun penyakit tersebut memengaruhi ingatan sehari-harinya, putra Toshack mengungkapkan bahwa memori jangka panjang ayahnya tetap menjadi arsip yang jelas dari kariernya yang penuh prestasi di seluruh Eropa. Terlepas dari tantangan menyedihkan akibat kondisi tersebut, kemampuan pria berusia 77 tahun ini untuk mengingat skema taktis yang rumit tetap sangat tajam: "Ini penyakit yang mengerikan. "Masalahnya ada pada memori jangka pendeknya—saya berbicara dengannya hampir setiap hari dan jika kami mengobrol di sore hari, dia mungkin tidak ingat bahwa kami juga sudah berbicara di pagi hari," kata Cameron. "Tapi jika saya menanyakan tentang masa-masa di Liverpool, atau Sociedad, atau Madrid, detailnya luar biasa."

Dia menambahkan: "Beberapa hari yang lalu dia bercerita kepada saya tentang pertandingan Real Madrid melawan AC Milan asuhan Arrigo Sacchi dan bagaimana tepatnya dia menyesuaikan lini tengahnya untuk menghadapi Marco van Basten; seolah-olah pertandingan itu baru kemarin, ingatannya begitu jelas. Saya akan berbicara dengannya tentang apa yang kami lakukan di Thailand dan dia masih memberikan saran yang bagus. Sebagai manajer, dia selalu bisa melihat dua atau tiga langkah ke depan, dan itu memang sudah ada dalam gen saya, sungguh."