Iker Casillas Tangkap ART & Satpam Setelah Legenda Real Madrid Temukan Keduanya Curi Lima Jam Tangan €50 Ribu Dan Ganti Dengan Barang Palsu

Sebagai salah satu kiper paling dihormati, kepercayaan Casillas hancur ketika mantan kapten Madrid dan Spanyol itu menemukan lima jam tangan mewahnya, senilai hampir €50.000, telah dicuri dari rumahnya.

Menurut Diario de Sevilla, Casillas awalnya tidak curiga. Pencurian itu direncanakan dengan cermat, dilakukan dari waktu ke waktu, dan dirancang agar tidak terdeteksi. Asisten rumah tangganya (ART), yang telah bekerja padanya selama bertahun-tahun, diduga mengganti jam tangan asli dengan replika berkualitas tinggi untuk memastikan barang yang hilang tidak disadari.

Rencana itu berhasil, setidaknya untuk sementara. Casillas, yang sering bepergian untuk urusan profesional, mulai menyadari kejanggalan kecil pada koleksinya. Baru setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pada 16 Oktober, ia mengajukan laporan resmi ke Kepolisian Nasional Spanyol, memicu investigasi cepat dan menyeluruh.

Dalam beberapa hari, kecurigaan terkonfirmasi bahwa terduga pencuri tidak lain adalah ART itu sendiri dan suaminya, seorang satpam yang bekerja di La Finca, salah satu kawasan perumahan paling eksklusif dan aman di Madrid, rumah bagi banyak atlet elite dan selebriti.