Iker Casillas Tangkap ART & Satpam Setelah Legenda Real Madrid Temukan Keduanya Curi Lima Jam Tangan €50 Ribu Dan Ganti Dengan Barang Palsu
Penemuan Mengejutkan Casillas di Rumah
Sebagai salah satu kiper paling dihormati, kepercayaan Casillas hancur ketika mantan kapten Madrid dan Spanyol itu menemukan lima jam tangan mewahnya, senilai hampir €50.000, telah dicuri dari rumahnya.
Menurut Diario de Sevilla, Casillas awalnya tidak curiga. Pencurian itu direncanakan dengan cermat, dilakukan dari waktu ke waktu, dan dirancang agar tidak terdeteksi. Asisten rumah tangganya (ART), yang telah bekerja padanya selama bertahun-tahun, diduga mengganti jam tangan asli dengan replika berkualitas tinggi untuk memastikan barang yang hilang tidak disadari.
Rencana itu berhasil, setidaknya untuk sementara. Casillas, yang sering bepergian untuk urusan profesional, mulai menyadari kejanggalan kecil pada koleksinya. Baru setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pada 16 Oktober, ia mengajukan laporan resmi ke Kepolisian Nasional Spanyol, memicu investigasi cepat dan menyeluruh.
Dalam beberapa hari, kecurigaan terkonfirmasi bahwa terduga pencuri tidak lain adalah ART itu sendiri dan suaminya, seorang satpam yang bekerja di La Finca, salah satu kawasan perumahan paling eksklusif dan aman di Madrid, rumah bagi banyak atlet elite dan selebriti.
Kasus Jam Tangan Casillas yang Hilang
Kasus ini bergulir cepat setelah Casillas melaporkan pencurian tersebut. Otoritas Spanyol mengidentifikasi kedua tersangka sebagai seorang pekerja rumah tangga asal Paraguay yang dipekerjakan di rumah Casillas dan suaminya yang berkebangsaan Spanyol, yang bertugas sebagai satpam di kompleks perumahan tersebut. Kombinasi akses dari dalam dan pengetahuan mendalam tentang kebiasaan Casillas membuat rencana mereka berani sekaligus menipu.
Polisi yakin pencurian itu terjadi secara bertahap, dengan barang-barang curian diam-diam ditukar dengan barang palsu untuk menunda kecurigaan. Yang menonjol bagi penyelidik adalah presisi yang diperhitungkan karena jam tangan tidak hanya diambil; mereka diganti, menunjukkan upaya yang disengaja untuk menyembunyikan kejahatan sampai pelaku dapat melarikan diri dari negara itu.
Namun, rencana pelarian mereka berantakan. Bertindak atas laporan Casillas, Kepolisian Nasional Spanyol bergerak cepat menahan pasangan itu sebelum mereka bisa meninggalkan Spanyol. Penangkapan terjadi pada 21 Oktober, lima hari setelah laporan diajukan.
Dua dari lima jam tangan berhasil ditemukan setelah penangkapan, meski tiga masih hilang. Pihak berwenang terus menyelidiki keberadaan barang-barang yang tersisa dan apakah ada orang lain yang mungkin berperan dalam skema tersebut.
Perburuan Jam Tangan yang Hilang Terus Berlanjut
Bahkan dengan penangkapan yang telah dilakukan, ceritanya masih jauh dari selesai. Investigasi pencurian di rumah Casillas di Madrid kini memasuki fase paling krusial yaitu perburuan jam tangan yang hilang. Dari lima arloji mewah yang dicuri, baru dua yang ditemukan sejauh ini, sementara tiga lainnya, senilai antara €8.000 dan €15.000 per buah, masih belum ditemukan.
Sumber kepolisian menduga pasangan itu mungkin telah menjual atau menukar jam tangan tersebut melalui jaringan penjual barang mewah di Madrid sebelum mencoba melarikan diri dari Spanyol. Penyelidik sekarang melacak kemungkinan tautan di pegadaian, dealer pribadi, dan bahkan platform penjualan kembali internasional. Europol dilaporkan membantu melacak nomor seri dan daftar barang yang hilang. Jam tangan palsu yang ditinggalkan juga sedang ditinjau secara forensik, karena pihak berwenang curiga jam tangan itu dibuat khusus untuk menunda deteksi, menunjukkan pencurian yang terencana dengan baik daripada tindakan impulsif.
Bagi Casillas, ini bukan lagi hanya tentang kerugian materi, ini adalah barang-barang yang terkait dengan tonggak sejarah dan kenangan pribadi. “Saya baik-baik saja, saya tenang, dan semuanya baik-baik saja. Polisi menangani semuanya,” katanya singkat kepada media Spanyol. Di balik ketenangan itu terdapat tekad kuat saat polisi terus mengikuti jejak, berharap menemukan sisa jam tangan dan menutup kasus ini selamanya.
Kehidupan Casillas Setelah Pensiun
Setelah pensiun dari sepakbola profesional, Casillas beralih dengan mulus ke kehidupan yang masih sangat terhubung dengan olahraga. Ia mengambil peran sebagai duta untuk UEFA dan Madrid, sering muncul di acara-acara yang mempromosikan pengembangan pemain muda dan fair play. Di luar sepakbola, ia membenamkan diri dalam inisiatif filantropi melalui Iker Casillas Foundation, yang berfokus pada kesadaran kesehatan jantung dan inklusi sosial. Casillas juga merambah ke dunia komentator dan manajemen olahraga, sesekali menawarkan wawasan di televisi Spanyol.
Fokus Casillas pada kesehatan jantung berasal dari cobaan berat yang mengubah hidupnya sendiri. Pada 2019, saat berlatih bersama Porto, ia menderita serangan jantung yang memaksanya mengakhiri karier bermainnya secara tiba-tiba. Insiden itu mengubah pandangannya, membuatnya memprioritaskan kesejahteraan dan kesadaran seputar kesehatan kardiovaskular.
