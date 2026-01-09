ICONS: Musim Panas Membara 1994 & Piala Dunia Yang Membakar Cinta Amerika Pada Sepakbola

Gagasan menggelar Piala Dunia di Amerika Serikat sebenarnya bukan hal baru. AS sebenarnya sudah pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 1986, lengkap dengan proposal ambisius demi memastikan turnamen itu mendarat di sana. Dengan memanfaatkan pengaruh NASL—liga sepak bola profesional pertama di Amerika Serikat yang beroperasi di berbagai negara bagian antara 1968 hingga 1984—PSSI-nya Amerika Serikat (USSF, atau lebih dikenal sebagai US Soccer), membentuk sebuah panel berisi nama-nama legendaris untuk melobi FIFA.

Pele dan Franz Beckenbauer bahkan naik ke panggung pada 1982, melakukan pendekatan langsung agar Piala Dunia dibawa ke Amerika setelah Kolombia mundur sebagai tuan rumah. Namun, gagasan yang mereka tawarkan mungkin dinilai terlalu radikal. Ada ide untuk memperbesar ukuran gawang, bahkan membagi pertandingan ke dalam empat kuarter demi memuaskan para eksekutif Amerika yang haus slot iklan. Bagi FIFA, itu sudah melampaui batas. Proposal tersebut ditolak, dan Meksiko akhirnya dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia 1986.

Enam tahun berselang, Amerika kembali—kali ini dengan persiapan yang jauh lebih matang. Keputusan penunjukan tuan rumah diambil secara simbolis pada 4 Juli 1988, dan hanya membutuhkan satu putaran pemungutan suara dari komite eksekutif FIFA. Namun, ada syarat penting yang disertakan: Piala Dunia 1994 di AS harus diiringi dengan komitmen nyata untuk pengembangan sepakbola.

Artinya, Amerika Serikat wajib memiliki liga profesional yang terstruktur dan didukung penuh, sebagai pengganti NASL yang telah mati. Sepakbola tidak boleh hanya euforia sesaat baik sebelum dan selama turnamen, tetapi harus tumbuh setelahnya. Harus menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar. AS pun menyetujui tuntutan itu, dengan komitmen mendirikan Major League Soccer yang dijadwalkan bergulir setelah turnamen usai.

“Pengembangan tim nasional dan lahirnya Major League Soccer tidak akan terjadi tanpa Piala Dunia,” ujar Alan Rothenberg, Presiden US Soccer saat itu, pada 2014. “Sepakbola pun terangkat dari kondisi yang nyaris hidup dari tangan ke mulut di level tarkam, menjadi sebuah organisasi profesional yang didanai dengan baik dan dikelola secara serius.”

Faktor infrastruktur juga sangat membantu. Brasil dan Maroko sama-sama mengajukan tawaran menarik, tetapi memiliki kelemahan signifikan, terutama soal stadion. FIFA menilai Brasil perlu merenovasi sejumlah venue, sementara Maroko harus membangun sembilan stadion baru. Amerika Serikat, dengan stadion NFL yang sudah tersebar di seluruh negeri, hanya membutuhkan sekitar $500 juta untuk menyesuaikan semuanya.

Ditambah lagi, Olimpiade Musim Panas 1984 di Los Angeles sukses menarik 1,4 juta penonton yang puas. Itu menjadi bukti kuat bahwa Amerika mampu menyelenggarakan ajang olahraga raksasa.