Icons Copa do Mundo 1994GOAL
Thomas Hindle dan Muhammad Zaki

ICONS: Musim Panas Membara 1994 & Piala Dunia Yang Membakar Cinta Amerika Pada Sepakbola

Dari lagu-lagu kebanggaan yang menggema di stadion hingga terik yang menyengat di tengah arena penuh sesak, musim panas 1994 menandai momen ketika sepakbola—atau soccer, sebagaimana orang Amerika menyebutnya—benar-benar menerobos benak masyarakat Amerika Serikat. Inilah Piala Dunia yang mengubah segalanya: titik temu gairah global dengan panggung hiburan khas Negeri Paman Sam, tempat dua budaya olahraga yang berbeda mulai menyatu.

Sebelum 1994, Piala Dunia selalu digelar di “negara-negara sepakbola”, tempat yang memahami betul the beautiful game, dipeluk, dihidupi, dan dicintai sepenuh hati. Sepakbola pernah menjadi olahraga yang enggan melangkah keluar dari zona nyamannya, jarang berpetualang ke tempat-tempat yang bukan habitat alaminya.

Memilih Amerika Serikat sebagai tuan rumah pada 1994 mengubah semua itu. Dunia luar mungkin meragukannya; sebagian Eropa bahkan menentangnya secara prinsip. Banyak betul yang terasa "salah", seolah ingin berkata "Piala Dunia kok di Amerika?!". Namun ketika melihatnya kembali—dengan Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko tinggal hitungan bulan—turnamen edisi 1994 justru melakukan begitu banyak hal dengan benar.

Dengan kacamata modern lebih dari 30 tahun kemudian, Piala Dunia 1994 di AS adalah Piala Dunia modern pertama yang sesungguhnya. Ia menjadi titik balik ketika “football” merangkul “soccer” dan dua kebudayaan yang terpisah melebur sepenuhnya. Hingga hari ini, turnamen tersebut tetap menjadi Piala Dunia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah. Pada masanya, ia juga yang paling sukses secara finansial.

Ia memiliki andil melahirkan liga profesional di Amerika Serikat, sekaligus menumbuhkan sebuah generasi penggemar sepakbola—jutaan orang yang kemudian jatuh cinta pada permainan ini. Tak akan ada Major League Soccer, National Women’s Soccer League, atau ekosistem liga domestik lain di AS tanpa Piala Dunia 1994.

Budaya sepak bola di Amerika Utara pun tak akan semapan sekarang tanpanya. Bahkan, Piala Dunia Amerika Utara 2026—yang akan digelar bersama Kanada dan Meksiko, dengan mayoritas pertandingan berlangsung di 11 kota Amerika Serikat—nyaris mustahil terwujud tanpa fondasi tersebut. Piala Dunia 1994 adalah turnamen yang dampaknya melampaui hiburan semata. Dan seperti yang begitu sering terjadi, Brasil keluar sebagai juaranya.

  • FBL-USA-WC1994-OPENING CEREMONYAFP

    Proses bidding

    Gagasan menggelar Piala Dunia di Amerika Serikat sebenarnya bukan hal baru. AS sebenarnya sudah pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 1986, lengkap dengan proposal ambisius demi memastikan turnamen itu mendarat di sana. Dengan memanfaatkan pengaruh NASL—liga sepak bola profesional pertama di Amerika Serikat yang beroperasi di berbagai negara bagian antara 1968 hingga 1984—PSSI-nya Amerika Serikat (USSF, atau lebih dikenal sebagai US Soccer), membentuk sebuah panel berisi nama-nama legendaris untuk melobi FIFA.

    Pele dan Franz Beckenbauer bahkan naik ke panggung pada 1982, melakukan pendekatan langsung agar Piala Dunia dibawa ke Amerika setelah Kolombia mundur sebagai tuan rumah. Namun, gagasan yang mereka tawarkan mungkin dinilai terlalu radikal. Ada ide untuk memperbesar ukuran gawang, bahkan membagi pertandingan ke dalam empat kuarter demi memuaskan para eksekutif Amerika yang haus slot iklan. Bagi FIFA, itu sudah melampaui batas. Proposal tersebut ditolak, dan Meksiko akhirnya dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia 1986.

    Enam tahun berselang, Amerika kembali—kali ini dengan persiapan yang jauh lebih matang. Keputusan penunjukan tuan rumah diambil secara simbolis pada 4 Juli 1988, dan hanya membutuhkan satu putaran pemungutan suara dari komite eksekutif FIFA. Namun, ada syarat penting yang disertakan: Piala Dunia 1994 di AS harus diiringi dengan komitmen nyata untuk pengembangan sepakbola.

    Artinya, Amerika Serikat wajib memiliki liga profesional yang terstruktur dan didukung penuh, sebagai pengganti NASL yang telah mati. Sepakbola tidak boleh hanya euforia sesaat baik sebelum dan selama turnamen, tetapi harus tumbuh setelahnya. Harus menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar. AS pun menyetujui tuntutan itu, dengan komitmen mendirikan Major League Soccer yang dijadwalkan bergulir setelah turnamen usai.

    “Pengembangan tim nasional dan lahirnya Major League Soccer tidak akan terjadi tanpa Piala Dunia,” ujar Alan Rothenberg, Presiden US Soccer saat itu, pada 2014. “Sepakbola pun terangkat dari kondisi yang nyaris hidup dari tangan ke mulut di level tarkam, menjadi sebuah organisasi profesional yang didanai dengan baik dan dikelola secara serius.”

    Faktor infrastruktur juga sangat membantu. Brasil dan Maroko sama-sama mengajukan tawaran menarik, tetapi memiliki kelemahan signifikan, terutama soal stadion. FIFA menilai Brasil perlu merenovasi sejumlah venue, sementara Maroko harus membangun sembilan stadion baru. Amerika Serikat, dengan stadion NFL yang sudah tersebar di seluruh negeri, hanya membutuhkan sekitar $500 juta untuk menyesuaikan semuanya.

    Ditambah lagi, Olimpiade Musim Panas 1984 di Los Angeles sukses menarik 1,4 juta penonton yang puas. Itu menjadi bukti kuat bahwa Amerika mampu menyelenggarakan ajang olahraga raksasa.

    • Iklan
  • 1994 WORLD CUP FINALGetty Images Sport

    Venue dan cuaca

    Tentu saja, ada beberapa komplikasi. Negara-negara tuan rumah sebelumnya biasanya memiliki banyak stadion sepakbola murni. Mengonversi venue lain untuk Piala Dunia hampir tak pernah dilakukan—karena memang tak dibutuhkan.

    Sebaliknya bagi AS. Sembilan kota tuan rumah memang sanggup menampung lonjakan penggemar, tetapi tak satu pun memiliki stadion khusus sepakbola. Seluruhnya merupakan kandang tim NFL atau tim sepakbola Amerika (American football) perguruan tinggi.

    Kondisi ini sebenarnya menawarkan beberapa keuntungan. Stadion-stadion tersebut berukuran raksasa, semuanya berkapasitas lebih dari 50 ribu penonton dan sarat sejarah. Antusiasme pun luar biasa—kabarnya, 23 kota tertarik menjadi tuan rumah pertandingan. Banyak yang akhirnya gugur karena bentrok dengan musim Major League Baseball, sementara beberapa lainnya dicoret karena dianggap kurang strategis. New Haven, Connecticut—kota tempat Universitas Yale berada—misalnya, dinilai terlalu terpencil.

    Rose Bowl ditetapkan sebagai pusat turnamen. Stadion ikonik di Pasadena, California, itu menggelar delapan pertandingan, termasuk final. Giants Stadium di New Jersey—berlokasi di area yang kini menjadi MetLife Stadium, calon venue final Piala Dunia 2026—menjadi panggung tujuh laga.

    Masalah besar lainnya adalah cuaca. Musim panas Amerika yang menyengat memunculkan kekhawatiran serius, terutama karena banyak stadion masih menggunakan rumput sintetis. Dikhawatirkan, panas ekstrem akan menyiksa pemain dan penonton. Namun demi menyenangkan para penyiar dari Eropa, sebagian besar pertandingan digelar sekitar tengah hari waktu setempat. Akibatnya, beberapa laga fase grup dimainkan di tengah suhu lebih dari 100 derajat Fahrenheit, atau di atas 37 derajat Celsius.

    “Untuk memberi 100 persen usaha dalam cuaca seperti ini, Anda harus jadi robot,” ujar pelatih Brasil saat itu, Carlos Alberto Parreira.

  • FBL-USA-WC1994-SWEDEN-BULGARIAAFP

    Aturan baru, tradisi baru

    Setiap Piala Dunia selalu membawa perubahan. Pada 2018, misalnya, VAR untuk pertama kalinya digunakan. Sementara Piala Dunia 1994 memperkenalkan sejumlah aspek baru yang dampaknya terasa amat fundamental terhadap sepakbola.

    Aturan back-pass sebenarnya bukan hal baru pada 1994, tetapi 1994 menjadi Piala Dunia pertama di mana kiper dilarang menangkap bola dengan tangan jika bola tersebut dikembalikan oleh rekan setimnya. Tujuannya tentu membuat permainan lebih mengalir dan memaksa tim untuk menyerang. Seperti yang sudah diperkirakan, jumlah gol per pertandingan pun meningkat.

    FIFA juga melakukan perubahan lain. Piala Dunia 1994 menjadi edisi pertama yang menerapkan sistem tiga poin untuk kemenangan—sebelumnya hanya dua poin. Aturan ini dimaksudkan untuk mendorong tim mengejar kemenangan dan, dengan demikian, mempermudah jalan menuju fase gugur. Hasilnya memang tidak sepenuhnya melahirkan sepakbola menyerang seperti yang diharapkan—Brasil, misalnya, hanya mencetak 11 gol dari tujuh laga dalam perjalanan mereka menjadi juara—namun sistem ini menambah tensi di fase grup, terutama karena beberapa peringkat ketiga terbaik tetap berhak lolos.

    Mungkin perubahan paling nakal adalah menyangkut akumulasi kartu kuning. Sebelumnya, dua kartu kuning sepanjang turnamen sudah cukup untuk berujung skorsing satu pertandingan. Aturan ini menuai kontroversi pada 1990, ketika Paul Gascoigne dilarang bermain di final jika Inggris lolos setelah mengoleksi dua kartu kuning (Gazza terhindar dari situasi itu karena Inggris kalah di semifinal). Mulai AS ’94, kartu kuning diputihkan setelah fase grup berakhir.

    Ada pula sejumlah hal baru lain. Piala Dunia 1994 menjadi edisi perdana di mana lagu FIFA diputar saat para pemain memasuki lapangan. Ini juga menjadi kali pertama wasit mengenakan seragam hitam. Dan demi memanjakan penyiar televisi, nama pemain dicetak di punggung jersey untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.

  • FBL-USA-WC1994-NORWAY-MEXICOAFP

    Style ikonik

    Nostalgia sepakbola adalah hal yang berbahaya. Dunia olahraga modern cenderung memuliakan masa lalu: jersey, celana pendek, gaya rambut, hingga sepatu. Sekarang, semua-semuanya jadi soal throwback, selalu merujuk ke era masa lalu.

    Namun, setiap nostalgia tentu punya titik awal, dan Piala Dunia 1994 adalah salah satunya, terutama lewat desain kostumnya. Ini adalah turnamen yang memberi kebebasan penuh pada desain dan ekspresi visual di lapangan, melahirkan deretan tampilan klasik yang masih dikenang hingga kini.

    Semua dimulai dari jersey kiper, yang tampil dengan warna-warna gila dan kombinasi aneh, namun justru dikenang dengan sangat baik seiring waktu. Pola-pola lainnya pun ikut bertahan dalam ingatan kolektif.

    Seragam Amerika Serikat yang terkenal dengan julukan “denim kit”, kerap diasosiasikan dengan sosok Alexi Lalas berambut merah, kini dianggap sebagai desain klasik meski tidak semua orang menyukainya. Tab Ramos, misalnya, pernah berkata kepada The Athletic, “Kami ingin dunia melihat kami sebagai bangsa sepakbola. Dan tiba-tiba kami datang dengan seragam yang benar-benar konyol.”

    Lalas sendiri sih asyik-asyik saja memakai tampilan tersebut.

    “Semua yang saya inginkan dari sebuah jersey ada di jersey kandang 1994,” kata Lalas di podcast State of the Union. “Saya rasa tidak pernah ada jersey Amerika yang lebih menginspirasi, apa pun cabang olahraganya. Itu Stars and Stripes, merah, putih, dan biru—dan Anda langsung tahu siapa yang bermain di lapangan. Jersey itu tumbuh menjadi sesuatu yang bahkan lebih besar dari maknanya saat pertama kali diperkenalkan.”

    Biru tua Italia terus didaur ulang dalam berbagai versi sepanjang dekade berikutnya, sementara jersey tandang Argentina yang lengkap dengan tiga garis di bahu kanan tetap abadi, terutama karena kaitannya dengan foto ikonik Diego Maradona. Brasil juga tampil apik, merilis salah satu versi terbaik dari warna samba legendaris mereka sepanjang sejarah Selecao. Nigeria pun tak kalah mencuri perhatian dengan menjuarai Grup D sambil tampil dengan gaya yang begitu memikat.

  • FBL-US-WC 1994-ARGENTINA-GREECEAFP

    Selamat jalan, El Diego

    Argentina datang ke Piala Dunia 1994 dengan posisi yang... cukup aneh. Di atas kertas, mereka tetap harus dimasukkan ke dalam daftar unggulan, karena mereka Argentina. Namun era yang dijalani Albiceleste saat itu jauh dari kata stabil.

    Maradona telah membawa mereka ke puncak kejayaan pada 1986, lalu hampir sendirian menyeret tim yang sama masuk final lagi pada 1990, sebelum kalah 1-0 dari Jerman yang kemudian ia tuding sebagai hasil ulah wasit. Namun menjelang turnamen 1994, Maradona sudah hampir tiga tahun tak mengenakan seragam timnas.

    Sebenarnya ada alasan yang cukup kuat bahwa kariernya seharusnya berakhir pada 1992. Pada 1991, Maradona dijatuhi larangan bermain selama 15 bulan setelah dinyatakan positif dalam tes doping. Saat itu usianya sudah 32 tahun, berat badannya berlebih, dan banyak yang menganggap dirinya sudah habis.

    Masa singkatnya bersama Newell’s Old Boys di Argentina setidaknya menunjukkan bahwa ia masih bisa bermain. Tekanan publik pun menguat, mendesak PSSI-nya Argentina untuk memanggilnya kembali. Pada 1993, suara itu tak lagi bisa diabaikan. Argentina bahkan harus melewati babak play-off untuk sekadar lolos ke Piala Dunia, dan Maradona menjadi figur kunci dalam kemenangan dua leg atas Australia.

    Pada 1994, ia kembali siap, meski kebugarannya tetap patut dipertanyakan. Namun masalah lain segera muncul. Setelah laga kedua fase grup, Maradona terpilih "secara acak” untuk menjalani tes doping—dan hasilnya kembali positif. FIFA langsung mengusirnya dari turnamen. Ia tak pernah lagi terlihat bermain di sepakbola level tertinggi. Ia lantas mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi legendaris, mengatakan bahwa FIFA “telah memotong kaki saya.”

    Argentina sendiri tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Rumania.

  • USA V COLOMBIAGetty Images Sport

    Tragedi dua Escobar

    Kehadiran Kolombia di Piala Dunia 1994 sejak awal dibayangi kontroversi. Kedatangan mereka ke Amerika Serikat disertai rumor bahwa kartel narkoba berperan di balik layar: memasang taruhan, memengaruhi hasil, bahkan menentukan pemilihan pemain. Ketika seorang pemain dicoret dari skuad secara mendadak, teori konspirasi pun bermunculan tanpa kendali.

    Sejauh mana semua itu memengaruhi performa tim memang tak pernah benar-benar jelas. Namun tragedi yang menyusul membuat banyak kepingan teka-teki tersusun rapi dengan sendirinya. Kolombia kalah 3-1 dari Rumania pada laga pembuka di Rose Bowl—sebuah kejutan besar. Itu berarti mereka wajib meraih hasil, idealnya kemenangan, melawan Amerika Serikat untuk menjaga peluang lolos. Namun yang mereka hadapi justru perlawanan sengit dari tuan rumah.

    AS menang 2-1. Momen penentunya datang dari gol bunuh diri Andres Escobar, yang menghancurkan harapan Kolombia dan mengantar kemenangan bagi Amerika. Kolombia memang menang di laga ketiga, tetapi hasil dari laga lain memastikan mereka gagal melaju.

    “Kita harus gagah dalam kemenangan, dan lebih gagah lagi dalam kekalahan… Tapi tolong, biarkan rasa saling menghormati tetap ada,” kata Escobar setelah laga itu. “Pelukan besar untuk semua orang, dan sampaikan bahwa ini adalah kesempatan dan pengalaman yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Sampai jumpa, karena hidup tidak berakhir di sini.”

    Apa yang terjadi setelahnya benar-benar tragis. Escobar diperingatkan agar tidak pulang ke Kolombia karena kemarahan Kartel Medellín yang dipimpin Pablo Escobar. Ia mengabaikan saran tersebut. Lima hari setelah kembali ke tanah air, ia ditembak mati di luar sebuah klub malam di Medellín—sebuah peristiwa yang kemudian menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah sepakbola.

  • John HarkesGetty Images Sport

    Tuan rumah

    Ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara tuan rumah untuk tampil garang di Piala Dunia. Dan pada 1994, Amerika Serikat menjalankan perannya.

    Empat tahun sebelumnya, mereka datang ke Piala Dunia Italia 1990 dengan modal minim. Itu memang kali keempat AS lolos ke Piala Dunia, tetapi di fase grup mereka benar-benar tak berkutik—menurunkan campuran pemain futsal dan pemain kampus, lalu menelan tiga kekalahan beruntun. Namun di hadapan publik sendiri pada 1994, dengan skuad yang jauh lebih matang, wajah tim nasional Amerika terlihat berbeda.

    Mereka membuka turnamen dengan hasil imbang 1-1 yang diperoleh dengan susah payah melawan Swiss, lewat gol penyama kedudukan Eric Wynalda. Setelah itu, kemenangan bersejarah 2-1 atas Kolombia menyusul, sebelum kekalahan tipis 1-0 dari Rumania sang juara grup. Rangkaian hasil itu tetap cukup untuk membawa mereka lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik dalam format 24 tim.

    “Kami tahu akan menjadi underdog, siapa pun lawan kami,” kata Alexi Lalas. Dan itulah yang terjadi di fase gugur. Hasil melawan Swiss dan Kolombia tak bisa diremehkan, tetapi pertemuan dengan Brasil di babak 16 besar terasa seperti ujian yang terlalu berat bahkan sebelum bola disepak.

    Laga itu kemudian dikenang dalam sejarah sepakbola Amerika sebagai kegagalan yang mulia. Dimainkan pada 4 Juli, Hari Kemerdekaan AS, memang memberi napas simbolik, tetapi kenyataannya Brasil melangkah menuju kemenangan dengan cukup nyaman.

    Tapi drama tetap ada. Leonardo dikartu merah setelah menyikut kepala Tab Ramos, memberi AS—setidaknya secara teori—kesempatan untuk menekan Selecao. Namun tim Tim Samba terbukti lebih bugar, lebih cerdas, dan cukup pragmatis untuk mengamankan kemenangan 1-0.

    Lalas belakangan mengakui ketimpangan tersebut. “Bahkan dengan 10 pemain, mereka tetap lebih baik dari kami. Mereka punya pengalaman bermain profesional di level tertinggi. Mereka pintar, atletis, dan sangat terampil.”

    Namun tim Amerika 1994 tetap meninggalkan warisan. Mereka bukan yang paling teknis, juga minim pengalaman elite, tetapi memiliki ketangguhan mental yang nyata, menjadi teladan dalam hal ketangguhan dan agresivitas yang kemudian menjadi fondasi bagi sejumlah generasi terbaik sepakbola AS setelahnya.

    Tuan rumah yang sukses? Tak bisa dibilang demikian. Tapi mereka sangat tangguh, jujur, dan tak kenal takut.

  • FBL-US-WC 1994-ARGENTINA-ROMANIAAFP

    Laga ikonik di fase gugur

    Jika kiprah tuan rumah cenderung heroik namun singkat, laga-laga fase gugur lainnya justru menyajikan tontonan kelas dunia. Baik babak 16 besar maupun perempat-final menghadirkan pertandingan-pertandingan yang kini dianggap klasik.

    Diawali dengan Argentina vs Rumania di 16 besar. Dalam kondisi normal, Argentina jauh diunggulkan. Namun ini adalah Tim Tango yang tengah belajar bermain tanpa Maradona. Mereka kalah di laga terakhir fase grup dan memasuki fase gugur dalam kondisi goyah. Rumania, sebaliknya, tampil luar biasa. Mereka belum pernah memenangkan satu pun laga gugur Piala Dunia, tetapi setelah memuncaki Grup A—sebagian besar berkat magis Gheorghe Hagi—mereka setidaknya punya alasan untuk bermimpi.

    Rumania unggul lebih dulu di babak pertama, Argentina menyamakan kedudukan lima menit kemudian. Namun setelah itu, tim Eropa Timur tersebut benar-benar mengambil alih. Dua gol tambahan menyusul, dengan Hagi mencetak gol ketiga yang menentukan jelang satu jam pertandingan. Argentina sempat menekan di akhir laga, tetapi Rumania bertahan untuk meraih kemenangan ikonik 3-2.

    “Ini adalah perayaan terbesar bagi rakyat kami sejak revolusi. Dan ini juga momen terbesar dalam sejarah sepakbola kami,” ujar pelatih kepala Anghel Iordanescu.

    Drama tak berhenti di situ. Italia, yang kelak melaju ke final, nyaris tersingkir, tertinggal 1-0 dari Nigeria hingga menit ke-87 sebelum Roberto Baggio, bintang turnamen, mencetak gol penyeimbang. Ia kemudian menambah gol kedua di perpanjangan waktu, menyelamatkan Azzurri dari kejutan monumental. Brasil membutuhkan gol menit ke-81 untuk menyingkirkan Belanda di perempat-final setelah sempat menyia-nyiakan keunggulan 2-0, sementara ‘generasi emas’ Bulgaria yang dipimpin Hristo Stoichkov menumbangkan Jerman di delapan besar.

    Segalanya pun terasa siap menuju sebuah final yang tak terlupakan.

  • SOCCER-WORLD CUP-1994-BRAZIL-JOYAFP

    Penutup antiklimaks

    Faktanya? Final antiklimaks. Brasil mungkin membangun reputasi lewat sepakbola sambanya, tetapi Selecao versi 1994 jauh lebih puas bermain cerdas dan pragmatis. Skuad Brasil penuh pemain bertalenta, namun sama sekali tak keberatan “berkotor-kotor” demi menuai hasil. Final melawan Italia pun berubah menjadi pertarungan melelahkan di lini tengah—dan Brasil sama sekali tak keberatan melakukannya.

    “Kami punya pemain-pemain matang, berpengalaman, dan mereka berada di bawah banyak tekanan,” ujar pelatih Carlos Alberto Parreira bertahun-tahun kemudian. “Tekanan itu sudah kami rasakan selama tiga tahun. Bersama-sama kami belajar bagaimana cara menang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Penting untuk tahu bagaimana mengelola media, menghadapi ekspektasi suporter, dan menjaga jarak secara emosional.”

    Italia, sesuai pakem klasik mereka, berdiri di atas fondasi pertahanan—meski Arrigo Sacchi terus mendorong timnya untuk lebih ekspresif dalam menyerang. Kedua tim tampil solid di area tengah, dan itu nampak jelas di tengah panas membara Rose Bowl yang menembus 38 derajat Celsius. Tak ada yang mau ambil risiko. Di belakang, duet Paolo Maldini dan Franco Baresi menjaga segalanya tetap rapi.

    90 menit tak cukup menentukan pemenang. Di perpanjangan waktu, permainan sedikit lebih terbuka. Brasil mulai mendapatkan momen-momen berbahaya, dengan Romario menjadi sumber ancaman. Bahkan, Selecao seharusnya mengunci kemenangan di detik-detik akhir ketika Cafu mengirim umpan tarik untuk Romario, yang entah bagaimana justru menyeret tembakannya melebar dari jarak dekat, meski gawang menganga lebar di depannya.

    Akhirnya, segalanya ditentukan lewat adu penalti. Italia gagal pada tendangan pertama, dan atmosfer pun berubah muram. Beban dunia kemudian jatuh ke pundak Roberto Baggio, jimat Azzurri sekaligus Pemain Terbaik turnamen. Ia harus mencetak gol untuk menjaga asa Italia setelah dua rekan setimnya gagal. Namun tendangannya melambung tinggi, Brasil meraih gelar Piala Dunia keempat, dan sebuah final yang tak terlalu dikenang pun berakhir. Baggio dikenal sebagai 'dia yang mati berdiri'

    “Saya gagal,” kata Baggio setelahnya. “Tapi jika harus mengulanginya, saya akan tetap mengambil [penalti] itu lagi.”

  • 1996 MLS New England RevolutionHulton Archive

    Lahirnya MLS

    Penunjukan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 1994 diiringi banyak suara sumbang, salah satunya karena AS tak memiliki liga profesional. Kritik itu ada benarnya. Bagaimana mungkin sebuah negara tanpa ekosistem sepakbola mapan menjadi tuan rumah turnamen terbesar di dunia? NASL sudah mati, dan nyaris tak ada gerakan serius untuk membangun penggantinya.

    FIFA memanfaatkan situasi tersebut, dengan memberi syarat bahwa Amerika Serikat harus meluncurkan liga profesional domestik. Pada 1993, rencana itu disahkan ketika U.S. Soccer menyetujui pembentukan ‘Major League Professional Soccer’ sebagai liga divisi utama—nama yang kemudian disederhanakan menjadi Major League Soccer (MLS).

    Pada bulan-bulan awal, MLS cukup cerdas memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mendorong bintang-bintang tim nasional AS untuk tetap bermain di dalam negeri. Tab Ramos menjadi pemain pertama yang dikontrak dan “dialokasikan” ke MetroStars. Ia disusul oleh Alexi Lalas, Tony Meola, Eric Wynalda, serta ikon internasional seperti Jorge Campos dan Carlos Valderrama.

    Peluncuran MLS sempat tertunda dari 1995 ke 1996 karena berbagai kendala—mulai dari minimnya modal investor hingga persoalan operasional terkait lokasi tim dan stadion. Pada akhirnya, laga perdana MLS digelar pada 6 April 1996.

    “Kami sudah tahu MLS akan dimulai bahkan sebelum Piala Dunia digelar. Itu memang rencananya,” kata Meola kepada GOAL. “Kami akan menggunakan Piala Dunia 1994 sebagai landasan peluncuran. Kami sering bercanda, seolah punya dua pekerjaan. Satu, bermain dan bersiap untuk Piala Dunia. Tapi yang lain, mempromosikan olahraga ini. Karena jelas, saat itu sepakbola belum berada di level seperti sekarang.”

    Apakah MLS langsung sukses? Masih bisa diperdebatkan. Jumlah penonton cukup solid di musim pertama, dan 10 tim peserta relatif kompetitif. Kehadiran dua klub tambahan dalam lima tahun awal juga membantu. Namun, jalan MLS tak sepenuhnya mulus. Ada klub yang bubar, dan talenta terbaik memilih berkarier di luar negeri. Satu dekade kemudian, ketika David Beckham bergabung dengan LA Galaxy, liga yang kini beranggotakan 30 tim itu benar-benar meledak.

  • FBL-US-WC 1994-BRAZIL-USAAFP

    Warisan

    Dengan demikian, sepakbola—atau soccer—resmi mendapatkan legitimasi di Amerika Serikat. Hingga hari ini, angka-angka yang dihasilkan Piala Dunia 1994 masih terasa luar biasa. Total kehadiran penonton mencapai 3.587.538 orang, rekor yang tak pernah terlampaui, bahkan setelah turnamen diperluas dari 24 menjadi 32 tim empat tahun kemudian. Rata-rata hampir 69.000 penonton per pertandingan pun masih berdiri sebagai catatan tertinggi sepanjang sejarah Piala Dunia.

    Dari sisi komersial, kesuksesannya tak kalah besar, didorong oleh kesepakatan sponsor bernilai fantastis. Namun lebih dari sekadar angka, Piala Dunia 1994 dikenang sebagai musim panas ketika sebagian besar Amerika Serikat jatuh cinta pada sepakbola—sesuatu yang sebelumnya nyaris tak pernah terbayangkan.

    Tentu saja, selalu ada yang berpendapat bahwa budaya sepakbola sudah ada di Amerika jauh sebelum Piala Dunia datang. Namun pada 1994, untuk pertama kalinya, sepakbola memaksa dirinya masuk ke arus utama budaya olahraga AS. Dan kini, dengan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada Juni mendatang, olahraga ini siap melesat ke level yang lebih tinggi lagi.

    “Jika Piala Dunia 1994—yang hingga kini masih menjadi Piala Dunia paling sukses—bisa dijadikan patokan, maka ini akan mengubah dinamika segalanya,” kata analis ESPN FC sekaligus mantan bintang timnas AS, Herculez Gomez, kepada GOAL. “Turnamen itu melahirkan liga domestik, dan pada dasarnya semua yang kita miliki sekarang berasal dari Piala Dunia 1994. Edisi berikutnya bisa membawa dampak yang lebih besar lagi. Ini bisa menjadi bahan bakar roket.”

    Slogan Piala Dunia 1994 adalah “Making Soccer History.” Dan 32 tahun kemudian, rasanya dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat lebih dari sekadar hanya menepati slogan itu...

0