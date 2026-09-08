



Kylian Mbappè berhati AC Milan. Ketika ditanya apa yang dia pikirkan tentang Inter dan laga malam ini, bintang Real Madrid itu melontarkan senyum lebar: "Saya lebih memilih Milan, tetapi Inter pantas dihormati". Kecintaan pertamanya berakar dari sebuah keluarga Italia tempat pemain Prancis itu menghabiskan musim panas, Nicola dan Beatrice Riccardi, pengasuhnya. Pada masa itu Mbappé bermain di Bondy, tempat ayahnya, Wilfred, menjabat sebagai direktur olahraga. Fayza, sang ibu, bercerita: "Ketika Milan kalah, Kylian melempar remote ke arah televisi dan memaki dalam bahasa Italia".

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Gairah untuk AC Milan - Pada 2023, masih kepada Gazzetta, dia bercerita: "Ikatan saya dengan Milan itu spesial. Saat kecil saya punya pengasuh asal Italia dan saya menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya, semuanya pendukung Milan. Jadi berkat mereka saya juga mendukung Milan dan menonton berbagai pertandingan. Saya selalu mengatakan bahwa suatu hari saya akan bermain untuk Milan...".



