"Kamu Akan Lihat Iblis!" - Ultimatum Mengerikan Legenda Inter Milan & Brasil Adriao Untuk Orang Yang Tipu Ibunya $3.000
Legenda Inter mengeluarkan ultimatum mengerikan kepada penipu
Ikon sepak bola, yang dikenal karena kekuatan luar biasa dan temperamen meledak-ledak selama masa bermainnya, telah menyalurkan agresi itu dalam sebuah pesan menakutkan yang ditujukan kepada seorang kriminal yang menyasar keluarganya. Dalam sebuah video yang diunggah ke saluran media sosialnya, pria berusia 43 tahun itu berbicara tegas saat ia mengalamatkan kepada individu yang bertanggung jawab menipu ibunya dari sejumlah uang yang signifikan.
Mantan penyerang itu menjelaskan bahwa seorang penipu berhasil menyamar sebagai dirinya, meyakinkan ibunya untuk mentransfer dana di bawah dalih palsu. Pengkhianatan kepercayaan dan penyasaran anggota keluarga yang rentan memicu respons marah dari bintang yang sudah pensiun tersebut, yang mengeluarkan batas waktu agar uang dikembalikan sebelum ia mengambil tindakan sendiri.
"Kamu bajingan, sebaiknya kamu mengembalikannya, karena aku akan memburumu seperti setan," kata pria Brasil itu dalam klip tersebut.
Ancaman tersebut dengan cepat meningkat. Mantan pesepak bola itu memunculkan citra religius untuk menekankan keseriusan niatnya. Dia menjelaskan bahwa kesabarannya tidak ada dan bahwa pelaku telah melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar.
"Jika kamu tidak mengembalikannya, kamu akan lihat jika aku tidak tahu siapa kamu. Kamu akan melihat setan sendiri turun ke bumi. Aku beri kamu 24 jam."
Pencuri menargetkan anggota keluarga dengan tipu daya nomor telepon
Penipuan ini tampaknya merupakan variasi dari penipuan umum yang dikenal sebagai "anak palsu" atau penipuan "nomor berubah". Penjahat tersebut menghubungi ibu sang penyerang, berpura-pura menjadi anaknya dan mengklaim telah mengganti nomor ponselnya. Dengan memanfaatkan naluri keibuan dan kepercayaan, penipu berhasil meyakinkannya untuk menyetorkan lebih dari 15.000 real Brasil (sekitar $3,000) ke dalam rekening bank.
Dalam video pernyataannya, mantan penyerang Selecao tersebut menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengganti nomor teleponnya, membongkar kebohongan yang digunakan untuk menipu ibunya. Dia menyatakan sangat tersinggung bahwa lingkaran keluarganya dibobol dengan cara seperti itu, menekankan bahwa batas tertentu dalam hidup adalah sakral.
"Ibu saya baru saja menyetorkan lebih dari 15.000 real ke rekening seseorang yang berpura-pura menjadi saya. Ibu saya! Anda tidak main-main dengan ibu, nenek, dan keluarga."
Dari San Siro ke buku sejarah
Keganasan dari pesan ini tidak akan mengejutkan para bek yang pernah menghadapi 'Sang Kaisar' di masa jayanya. Selama pertengahan 2000-an, penyerang kaki kiri ini dapat dikatakan sebagai pencetak gol paling menakutkan di planet ini, menggabungkan kekuatan fisik mentah dengan keterampilan teknis yang luar biasa. Dia menikmati karir yang terhormat di Eropa, terutama dengan Inter, di mana dia menjadi pahlawan kultus di San Siro.
Perjalanannya juga membawanya ke Fiorentina, Roma, dan Parma di Italia, serta kembali ke tanah airnya dengan Sao Paulo, Corinthians, dan Athletico Paranaense. Di panggung internasional, dia adalah kekuatan alam yang mencetak 27 gol untuk tim nasional Brasil dan memainkan peran penting dalam kemenangan mereka di Copa America 2004 dan Piala Konfederasi 2005. Meskipun kariernya sering dipandang sebagai salah satu yang penuh potensi yang tidak terpenuhi karena masalah pribadi, bakatnya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam olahraga ini.
Menemukan kedamaian di favelas Rio de Janeiro
Sejak menggantung sepatu, mantan superstar tersebut sebagian besar telah mundur dari gemerlapnya dunia sepak bola. Dia kembali ke akar-akarnya di Vila Cruzeiro, sebuah favela terkenal di Rio de Janeiro tempat dia dibesarkan. Meskipun daerah tersebut memiliki reputasi yang keras dengan kekerasan dan kemiskinan, dia sering menggambarkan komunitas tersebut sebagai satu-satunya tempat di mana dia merasa benar-benar berada di rumah, dihormati, dan terhubung dengan identitasnya.
Tinggal di antara orang-orang yang ia besar bersama, dia mempertahankan kehadiran yang kuat di daerah tersebut. Keputusannya untuk mempublikasikan penipuan dan mengancam pelaku "seperti setan" memiliki bobot signifikan mengingat posisinya di Rio. Ultimatum tersebut menunjukkan bahwa hitungan mundur 24 jam sedang berjalan bagi penipu untuk membalikkan transaksi sebelum menghadapi amarah dari salah satu tokoh paling ikonik, dan saat ini paling marah, di Brasil.
