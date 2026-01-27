"Kamu Akan Lihat Iblis!" - Ultimatum Mengerikan Legenda Inter Milan & Brasil Adriao Untuk Orang Yang Tipu Ibunya $3.000

Ikon sepak bola, yang dikenal karena kekuatan luar biasa dan temperamen meledak-ledak selama masa bermainnya, telah menyalurkan agresi itu dalam sebuah pesan menakutkan yang ditujukan kepada seorang kriminal yang menyasar keluarganya. Dalam sebuah video yang diunggah ke saluran media sosialnya, pria berusia 43 tahun itu berbicara tegas saat ia mengalamatkan kepada individu yang bertanggung jawab menipu ibunya dari sejumlah uang yang signifikan.

Mantan penyerang itu menjelaskan bahwa seorang penipu berhasil menyamar sebagai dirinya, meyakinkan ibunya untuk mentransfer dana di bawah dalih palsu. Pengkhianatan kepercayaan dan penyasaran anggota keluarga yang rentan memicu respons marah dari bintang yang sudah pensiun tersebut, yang mengeluarkan batas waktu agar uang dikembalikan sebelum ia mengambil tindakan sendiri.

"Kamu bajingan, sebaiknya kamu mengembalikannya, karena aku akan memburumu seperti setan," kata pria Brasil itu dalam klip tersebut.

Ancaman tersebut dengan cepat meningkat. Mantan pesepak bola itu memunculkan citra religius untuk menekankan keseriusan niatnya. Dia menjelaskan bahwa kesabarannya tidak ada dan bahwa pelaku telah melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar.

"Jika kamu tidak mengembalikannya, kamu akan lihat jika aku tidak tahu siapa kamu. Kamu akan melihat setan sendiri turun ke bumi. Aku beri kamu 24 jam."