Ian Wright merasa cemas menjelang laga melawan Brighton, sambil mengungkapkan kekhawatiran besarnya terhadap Arsenal yang tampak gugup

Mikel Arteta mencoba memanfaatkan kenangan kemenangan telak 4-1 timnya dalam derby London Utara melawan Tottenham untuk memotivasi para pemainnya di babak pertama, meskipun penampilan di babak kedua tidak sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan pesan di ruang ganti setelah peluit akhir berbunyi, mengatakan: "Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, babak pertama sangat, sangat dominan. Saya pikir selisih skor seharusnya lebih besar. Tapi kami imbang 1-1 [di babak pertama]. Pertandingan masih terbuka. Saya mengingatkan mereka bahwa kami berada dalam posisi yang sama persis melawan Spurs tujuh hari lalu di ruang ganti ini. Saya berkata, ‘Lihat apa yang terjadi di babak kedua - jadi kita akan melakukannya lagi’. Tapi mungkin kita harus melewati beberapa momen sulit untuk mendapatkan hak untuk memenangkan pertandingan. Kita pasti melakukannya."

Di menit-menit akhir, Arsenal mengandalkan Raya untuk menyelamatkan mereka, dengan kiper tersebut melakukan penyelamatan sensasional untuk menghentikan umpan silang Alejandro Garnacho yang hampir masuk ke sudut jauh. Arteta mengakui bahwa intervensi kiper tersebut menjadi penyelamat bagi tingkat stresnya. Dia berkata: "Dia (Raya) adalah kiper yang tahu cara mempertahankan fokusnya dan menentukan hasil pertandingan saat dibutuhkan, karena terkadang dia tidak ikut bermain sama sekali, lalu dalam satu aksi, dia harus ada di sana, dan itu sangat, sangat sulit dilakukan. Penyelamatan yang dia lakukan dalam aksi terakhir... itu adalah umpan silang, bukan tembakan, tapi dia berhasil melakukan penyelamatan yang luar biasa. Saya mendapatkan sudut yang tepat dan jantung saya hampir berhenti, tapi tangan David ada di sana untuk menyelamatkan situasi."