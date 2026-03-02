AFP
Ian Wright merasa cemas menjelang laga melawan Brighton, sambil mengungkapkan kekhawatiran besarnya terhadap Arsenal yang tampak gugup
Arsenal mengalahkan Chelsea yang bermain dengan 10 pemain dalam pertandingan yang tegang.
The Gunners mencetak gol pertama melalui sundulan William Saliba dari tendangan sudut, namun kedua tim masuk ke jeda babak pertama dengan skor imbang akibat gol bunuh diri yang tidak disengaja dari Piero Hincapie. Jurrien Timber akhirnya memastikan kemenangan dengan sundulan pada menit ke-66, meskipun hasil akhir tersebut jauh dari kata nyaman bagi tuan rumah. Arsenal harus melewati akhir pertandingan yang kacau, selamat dari gol penyama Liam Delap yang dengan benar dianulir karena offside. Wright mencatat bahwa tim tamu terus menguji David Raya hingga akhir pertandingan, bahkan setelah mereka bermain dengan 10 orang setelah Pedro Neto diusir karena kartu kuning kedua.
Wright khawatir dengan kegugupan Arsenal di akhir pertandingan.
Berbicara dalam program Premier League Productions, legenda Arsenal, Wright, tidak menahan diri dalam evaluasinya terhadap fase akhir pertandingan. Ia mengatakan: "Chelsea, setelah mereka bermain dengan 10 orang, mereka mulai bermain. Itu mengkhawatirkan. Arsenal menunjukkan ketegangan, ketegangan yang gugup di fase akhir pertandingan, mereka perlu memanfaatkan peluang lebih awal sehingga bisa rileks di fase ini. Mereka harus menang sekarang, terutama di pertandingan kandang. Ini bukan sesuatu yang akan memberi Anda banyak kepercayaan diri, tapi ini adalah kemenangan."
Mantan penyerang Inggris itu sangat khawatir tentang pertandingan berikutnya melawan Brighton, takut masalah yang sama akan muncul kembali. Dia mengungkapkan kekhawatirannya yang semakin besar, mengatakan: "Kita melihat di babak kedua pertandingan, Arsenal bisa dikalahkan. Chelsea bermain dengan 10 pemain di sana, akan menarik untuk melihat apa yang terjadi pada Arsenal di babak kedua. Ini semua tentang 'menyelesaikan pekerjaan', dan saya senang pekerjaan itu selesai, tapi saya akan cemas untuk pertandingan berikutnya karena saya melihat hal yang sama lagi di babak kedua."
Kontroversi VAR dan keputusan wasit
Menambah frustrasi Wright adalah keputusan VAR yang kontroversial yang menguntungkan Arsenal saat bola tampaknya mengenai lengan Declan Rice di kotak penalti. Wright mengaku terkejut bahwa penalti tidak diberikan kepada The Blues, mencatat bahwa Rice tampaknya sedang memegang Joao Pedro pada saat itu. "Decs sebenarnya sedang memeganginya. Tangannya ada di sana dan sekarang bergerak ke atas. Saat saya melihat itu, saya pikir mereka akan memberikan penalti. Tapi kemudian Anda tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di sana. Anda melihat penalti yang didapat Man United hari ini, saya berpikir itu pasti penalti."
Pusat Pertandingan Premier League menjelaskan insiden tersebut melalui pernyataan di media sosial, membela keputusan wasit untuk melanjutkan permainan. Mereka menjelaskan: "Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dengan pertimbangan bahwa tidak ada pelanggaran tangan yang layak dihukum saat Rice menantang lawan dan bola mengenai lengannya." Terlepas dari penjelasan tersebut, insiden itu menjadi momen lain yang membuat penonton Emirates – dan Wright – merasa sangat tidak nyaman dengan kurangnya kontrol yang diterapkan oleh pemimpin liga.
Pesan taktis Arteta dan aksi heroik Raya
Mikel Arteta mencoba memanfaatkan kenangan kemenangan telak 4-1 timnya dalam derby London Utara melawan Tottenham untuk memotivasi para pemainnya di babak pertama, meskipun penampilan di babak kedua tidak sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan pesan di ruang ganti setelah peluit akhir berbunyi, mengatakan: "Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, babak pertama sangat, sangat dominan. Saya pikir selisih skor seharusnya lebih besar. Tapi kami imbang 1-1 [di babak pertama]. Pertandingan masih terbuka. Saya mengingatkan mereka bahwa kami berada dalam posisi yang sama persis melawan Spurs tujuh hari lalu di ruang ganti ini. Saya berkata, ‘Lihat apa yang terjadi di babak kedua - jadi kita akan melakukannya lagi’. Tapi mungkin kita harus melewati beberapa momen sulit untuk mendapatkan hak untuk memenangkan pertandingan. Kita pasti melakukannya."
Di menit-menit akhir, Arsenal mengandalkan Raya untuk menyelamatkan mereka, dengan kiper tersebut melakukan penyelamatan sensasional untuk menghentikan umpan silang Alejandro Garnacho yang hampir masuk ke sudut jauh. Arteta mengakui bahwa intervensi kiper tersebut menjadi penyelamat bagi tingkat stresnya. Dia berkata: "Dia (Raya) adalah kiper yang tahu cara mempertahankan fokusnya dan menentukan hasil pertandingan saat dibutuhkan, karena terkadang dia tidak ikut bermain sama sekali, lalu dalam satu aksi, dia harus ada di sana, dan itu sangat, sangat sulit dilakukan. Penyelamatan yang dia lakukan dalam aksi terakhir... itu adalah umpan silang, bukan tembakan, tapi dia berhasil melakukan penyelamatan yang luar biasa. Saya mendapatkan sudut yang tepat dan jantung saya hampir berhenti, tapi tangan David ada di sana untuk menyelamatkan situasi."
