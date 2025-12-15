Ikon Liverpool Ian Rush Mulai Pulih Usai Dua Hari Di ICU Akibat Flu Berat

Ian Rush masih memimpin daftar pencetak gol di Liverpool dan tampaknya ia tidak akan tergeser dalam waktu dekat. Rush diikuti oleh Roger Hunt, yang mencetak 285 gol untuk klub antara 1958 dan 1969.

Satu-satunya pemain aktif yang mendekati rekor Rush adalah Mohamed Salah. Pemain Mesir itu berada di urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak, setelah mencetak 250 gol untuk klub di semua kompetisi. Salah, yang menandatangani kontrak baru dengan The Reds awal tahun ini, masih perlu mencetak 95 gol lagi untuk menyalip pria Wales itu.

Berbicara setelah pengumuman kesepakatan baru Salah, Rush menjagokan Salah untuk peran wakil kapten dan menghujaninya dengan pujian.

"Saya senang dia telah menandatangani kontrak selama dua tahun," katanya. "Melihat penampilannya, saya melihat pada usia 28 dan 29 Anda memperbaiki kelemahan Anda, dan di atas usia 30 Anda diajarkan untuk memaksimalkan kekuatan Anda. Dan saya pikir itulah yang dilakukan Mo dan, seperti yang saya katakan, pekerjaan yang dia lakukan membantu pemain muda di luar lapangan sering luput dari perhatian."

Dengan masa depan pemain berusia 33 tahun itu yang masih menggantung menyusul ledakan amarahnya atas dugaan perlakuan buruk oleh Arne Slot musim ini, tampaknya tidak mungkin Salah akan menyalip Rush dalam peringkat tersebut.