Ikon Liverpool Ian Rush Mulai Pulih Usai Dua Hari Di ICU Akibat Flu Berat
Ikon Liverpool Masuk Perawatan Intensif
Rush, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool dengan 346 gol dalam 660 penampilan untuk klub, telah merespons pengobatan dengan baik tetapi masih dirawat di rumah sakit.
Dikutip dari The Guardian, seorang juru bicara Liverpool mengatakan bahwa "semua orang di Liverpool mendoakan kesembuhannya segera" dan bahwa mereka berterima kasih kepada rumah sakit dan stafnya karena "memberikan perawatan terbaik bagi legenda dan duta besar klub kami".
Karier Legendaris Rush
Rush memenangkan lima gelar Divisi Satu (Liga Inggris lama), dua Piala Eropa (Liga Champions), tiga Piala FA, dan lima Piala Liga bersama Liverpool dalam dua periode membela klub. Selama waktunya bersama The Reds, ia menjadi pencetak gol terbanyak klub dalam delapan musim berbeda dan meraih penghargaan PFA Young Player of the Year dan Players’ Player of the Year masing-masing pada 1983 dan 1984.
Rush mencatatkan 73 penampilan untuk negaranya, mencetak 28 gol, berada di urutan kedua setelah Gareth Bale dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Wales. Penyerang legendaris ini juga pernah bermain untuk Chester, Juventus, Leeds, Newcastle, Sheffield United, dan Wrexham, sebelum mengakhiri kariernya di Australia bersama Sydney Olympic.
Rush Sebagai Pelatih
Setelah gantung sepatu, Rush bekerja sebagai pelatih striker paruh waktu untuk Liverpool di bawah asuhan Gerard Houllier, sebelum mengambil posisi manajer di Chester. Itu menandai satu-satunya kiprahnya di dunia manajemen, di mana ia berhasil membantu tim tersebut menghindari degradasi dari divisi empat sepakbola Inggris.
Rush sempat mengisyaratkan bahwa ia ingin mengambil pekerjaan sebagai pelatih tim nasional Wales, tetapi tidak pernah ditawari posisi tersebut. Ia tidak pernah kembali ke manajemen setelah masa singkatnya di Chester, yang berakhir setelah serangkaian kinerja buruk.
Rush, Hunt, dan Salah: Tiga Pemain Hebat
Ian Rush masih memimpin daftar pencetak gol di Liverpool dan tampaknya ia tidak akan tergeser dalam waktu dekat. Rush diikuti oleh Roger Hunt, yang mencetak 285 gol untuk klub antara 1958 dan 1969.
Satu-satunya pemain aktif yang mendekati rekor Rush adalah Mohamed Salah. Pemain Mesir itu berada di urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak, setelah mencetak 250 gol untuk klub di semua kompetisi. Salah, yang menandatangani kontrak baru dengan The Reds awal tahun ini, masih perlu mencetak 95 gol lagi untuk menyalip pria Wales itu.
Berbicara setelah pengumuman kesepakatan baru Salah, Rush menjagokan Salah untuk peran wakil kapten dan menghujaninya dengan pujian.
"Saya senang dia telah menandatangani kontrak selama dua tahun," katanya. "Melihat penampilannya, saya melihat pada usia 28 dan 29 Anda memperbaiki kelemahan Anda, dan di atas usia 30 Anda diajarkan untuk memaksimalkan kekuatan Anda. Dan saya pikir itulah yang dilakukan Mo dan, seperti yang saya katakan, pekerjaan yang dia lakukan membantu pemain muda di luar lapangan sering luput dari perhatian."
Dengan masa depan pemain berusia 33 tahun itu yang masih menggantung menyusul ledakan amarahnya atas dugaan perlakuan buruk oleh Arne Slot musim ini, tampaknya tidak mungkin Salah akan menyalip Rush dalam peringkat tersebut.
