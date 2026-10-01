Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni memilih skema dua penyerang dalam kemenangan 4-0 pada laga persahabatan internasional atas Bolivia, Rabu, dengan memainkan Julian Alvarez bersama Lautaro Martinez. Pertandingan di Stadion Mario Alberto Kempes itu menjadi kali ke-11 keduanya menjadi starter bersama pada era pasca-Messi, dengan seluruh penampilan tersebut terjadi dalam laga tanpa Lionel Messi.

Martinez menempatkan dirinya lebih dekat ke kotak penalti, sementara Alvarez turun lebih dalam untuk menghubungkan permainan dan menyediakan opsi umpan.

Pergerakan taktis yang terkoordinasi itu membuahkan hasil pada menit ke-18 ketika Martinez melepaskan tembakan kaki kanan melewati Guillermo Viscarra untuk memecah kebuntuan.