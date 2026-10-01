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Hidup di era pasca-Messi! Alvarez dan Lautaro berpadu saat Scaloni membuka ancaman dua penyerang
Scaloni mainkan duet langka Alvarez dan Lautaro di era pasca-Messi
Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni memilih skema dua penyerang dalam kemenangan 4-0 pada laga persahabatan internasional atas Bolivia, Rabu, dengan memainkan Julian Alvarez bersama Lautaro Martinez. Pertandingan di Stadion Mario Alberto Kempes itu menjadi kali ke-11 keduanya menjadi starter bersama pada era pasca-Messi, dengan seluruh penampilan tersebut terjadi dalam laga tanpa Lionel Messi.
Martinez menempatkan dirinya lebih dekat ke kotak penalti, sementara Alvarez turun lebih dalam untuk menghubungkan permainan dan menyediakan opsi umpan.
Pergerakan taktis yang terkoordinasi itu membuahkan hasil pada menit ke-18 ketika Martinez melepaskan tembakan kaki kanan melewati Guillermo Viscarra untuk memecah kebuntuan.
- Getty Images Sport
Dampak statistik menyoroti peran yang saling melengkapi di lini depan
Martinez merayakan gol pembukanya bersama Alvarez, yang menandai gol internasionalnya yang ke-18 untuk Argentina. Penyelesaian akhir itu menempatkan penyerang Inter Milan tersebut di peringkat ketiga daftar pencetak gol sepanjang masa negaranya, hanya di belakang Messi dan Gabriel Batistuta.
Alvarez sangat berpengaruh dalam permainan build-up, menyelesaikan 33 dari 39 operannya di sepertiga akhir dengan tingkat akurasi 85 persen.
Martinez menuntaskan 24 dari 30 percobaan operan, mempertahankan tingkat akurasi 80 persen sambil terus memberi tekanan pada lini pertahanan Bolivia.
Scaloni membahas keseimbangan taktik dan tanggung jawab dalam pemilihan pemain
Berbicara setelah pertandingan, Scaloni menjelaskan mengapa Alvarez dan Martinez tidak rutin dimainkan sebagai pasangan starter. Sang pelatih kepala menegaskan bahwa menjaga keseimbangan struktur tetap menjadi hal yang utama, terutama saat menguasai bola melawan lawan-lawan berkualitas tinggi.
Scaloni mengambil tanggung jawab pribadi atas susunan taktik di masa lalu ketika satu penyerang dicadangkan.
"Ada keseimbangan yang tidak boleh dirusak," jelas Scaloni. "Saat Anda menguasai bola, saat Anda mendominasi, kami merasa keseimbangan itu rusak ketika mereka berada di lapangan, tetapi itu tidak berarti selalu seperti itu. Sayangnya, terkadang salah satu dari mereka tidak bermain, dan itu adalah tanggung jawab saya."
- Fotobaires
Argentina mengevaluasi opsi pasca-Messi jelang laga melawan Burkina Faso
Martinez meninggalkan pertandingan pada menit ke-73 untuk digantikan Jose Lopez, sementara Alvarez menuntaskan 90 menit penuh, bergeser melebar pada fase-fase akhir. Scaloni memandang memiliki dua penyerang tengah kelas dunia sebagai aset, bukan dilema pemilihan, saat Argentina membangun untuk masa depan.
Staf pelatih menyiapkan skuad untuk laga uji coba kedua pada Kamis melawan Burkina Faso.
Argentina berupaya menyempurnakan kelancaran serangan mereka pasca-Messi dalam rangkaian laga kandang yang sedang berlangsung.
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