Hidden Gems FC: Bagaimana N'Golo Kante Nyaris Tak Jadi Apa-Apa Hingga Menjelma Pemain Paling Dicintai Di Dunia

Ketika Kanté meraih penghargaan PFA Player of the Year pada 2017, pidato singkatnya langsung beredar ke seluruh dunia. “Terima kasih semuanya, terima kasih atas tepuk tangannya,” ucap gelandang yang kala itu masih berusia 26 tahun, dengan senyum khas yang tak pernah lepas dari wajahnya. Suaranya sedikit bergetar, penuh jeda “uh”, sementara keringat di dahinya menandakan betapa gugupnya ia.

“Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Sangat spesial bisa berada di sini, karena beberapa tahun lalu saya masih bermain di divisi bawah di Prancis. Lima tahun lalu, saya bahkan belum menjadi pesepakbola profesional…”

Di situlah letak keistimewaan kisah Kante. Bagaimana mungkin sosok yang begitu rendah hati, pekerja keras, dan mudah disukai ini bisa luput dari perhatian begitu lama? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke sebuah kawasan pinggiran barat Paris: Rueil-Malmaison. Di sanalah Kante, putra dari pasangan imigran Mali yang pindah ke Prancis pada 1980, menghabiskan masa kecilnya.

“Sejak kecil, saya sudah jatuh cinta pada sepakbola,” kenang Kante dalam wawancara dengan kanal YouTube Liga Primer Inggris pada 2023. Ia memulai langkahnya bersama JS Suresnes, klub yang saat itu berlaga di tingkat kesembilan piramida sepakbola Prancis. “Di sanalah saya belajar tentang kehidupan dalam sepakbola dan terbiasa bekerja keras. Para pelatih sering menempatkan saya satu tim dengan anak-anak yang lebih tua, lebih tinggi, dan lebih kuat secara fisik. Perbedaan itu saya tutupi dengan kerja keras dan kegigihan.”

Pierre Ville, salah satu pelatih Kante di klub amatir tersebut, kerap dimintai cerita soal masa-masa awal sang gelandang. “Kenangan pertama saya tentang dia adalah seorang anak kecil yang bahkan tidak bisa menjangkau permukaan meja,” ujarnya. “Tingginya belum sampai 120 sentimeter, tapi dia datang dengan senyum lebar dan hanya ingin bermain sepakbola dengan tenang. Senyum kecil itu selalu ada di wajahnya.”