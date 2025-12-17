Hidden Gems FC: Didier Drogba, Luca Toni, Dan 10 Pemain Yang Terlambat Bersinar Di Sepakbola

Setelah dilepas oleh klub kota kelahirannya, Sheffield Wednesday, pada usia 15 tahun, Vardy akhirnya bekerja di Trulife, sebuah pabrik serat karbon, sambil mendapatkan bayaran £30 per minggu bermain untuk Stocksbridge Park Steels. Pada usia 23, dia sudah lama menyerah untuk menjadi pemain profesional.

Namun, kariernya mulai melejit setelah direkrut Halifax Town pada musim panas 2010, di mana Vardy menikmati tahun yang produktif di The Shay yang membuatnya pindah ke Fleetwood Town, yang saat itu bermain di kasta kelima sepakbola Inggris. Vardy menikmati musim debut yang lebih baik lagi bersama The Fisherman di Conference Premier dan direkrut oleh tim Championship, Leicester City, pada usia 25 tahun.

Sisa ceritanya diketahui oleh hampir semua orang, di mana Vardy kemudian memainkan peran penting dalam keberhasilan meraih gelar paling luar biasa dalam sejarah Liga Primer dengan mencetak 24 gol dalam kampanye impian The Foxes musim 2015/16.

Dia akhirnya meninggalkan Leicester pada musim panas 2025, setelah mencetak 200 gol dalam 500 penampilan untuk klub tersebut, tetapi sekarang sedang mengguncang Serie A bersama Cremonese, yang menegaskan bahwa cinta Vardy pada permainan ini masih sekuat sebelumnya. Memang, jika ada bukti nyata bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mengejar mimpi Anda, itu adalah Jamie Vardy.