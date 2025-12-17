Lalu, ada orang-orang yang mengejutkan semua pihak dengan berubah dari pemain yang berpindah-pindah klub (journeyman) menjadi superstar di usia pertengahan hingga akhir 20-an. Di bawah ini, GOAL menghitung mundur para pemain yang "terlambat panas" paling spektakuler dalam sepakbola, dimulai dari kisah dongeng kebangkitan seorang buruh pabrik menjadi legenda Liga Primer...
Hidden Gems FC: Didier Drogba, Luca Toni, Dan 10 Pemain Yang Terlambat Bersinar Di Sepakbola
10Jamie Vardy
Setelah dilepas oleh klub kota kelahirannya, Sheffield Wednesday, pada usia 15 tahun, Vardy akhirnya bekerja di Trulife, sebuah pabrik serat karbon, sambil mendapatkan bayaran £30 per minggu bermain untuk Stocksbridge Park Steels. Pada usia 23, dia sudah lama menyerah untuk menjadi pemain profesional.
Namun, kariernya mulai melejit setelah direkrut Halifax Town pada musim panas 2010, di mana Vardy menikmati tahun yang produktif di The Shay yang membuatnya pindah ke Fleetwood Town, yang saat itu bermain di kasta kelima sepakbola Inggris. Vardy menikmati musim debut yang lebih baik lagi bersama The Fisherman di Conference Premier dan direkrut oleh tim Championship, Leicester City, pada usia 25 tahun.
Sisa ceritanya diketahui oleh hampir semua orang, di mana Vardy kemudian memainkan peran penting dalam keberhasilan meraih gelar paling luar biasa dalam sejarah Liga Primer dengan mencetak 24 gol dalam kampanye impian The Foxes musim 2015/16.
Dia akhirnya meninggalkan Leicester pada musim panas 2025, setelah mencetak 200 gol dalam 500 penampilan untuk klub tersebut, tetapi sekarang sedang mengguncang Serie A bersama Cremonese, yang menegaskan bahwa cinta Vardy pada permainan ini masih sekuat sebelumnya. Memang, jika ada bukti nyata bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mengejar mimpi Anda, itu adalah Jamie Vardy.
9Luca Toni
Pada usia 21 tahun, Luca Toni kembali bermain di Serie C1. Dia dipandang sebagai penyerang jangkung dengan kemampuan teknis yang terbatas. Namun, satu hal yang tidak kurang dari Toni adalah motivasi. Dia memiliki tekad dan insting mencetak gol yang dibutuhkan untuk membuat nama besar di sepakbola Italia dan, setelah mencicipi kompetisi level atas bersama Vicenza dan Brescia, karier Toni melejit ketika dia turun ke Serie B untuk bergabung dengan Palermo.
Dia mencetak 30 gol di musim pertamanya di Sisilia saat Rosanero memastikan promosi ke Serie A, di mana 20 gol lainnya mengamankannya untuk pindah ke Fiorentina. Setelah memenangkan Sepatu Emas Eropa bersama La Viola (31 gol dalam 38 pertandingan), Toni kemudian membantu Italia memenangkan Piala Dunia 2006.
Tahun berikutnya, dia kembali ke Jerman setelah menyetujui kepindahan ke Bayern Munich dan finis sebagai pencetak gol terbanyak di akhir kampanye Bundesliga yang penuh kemenangan bagi tim Bavaria tersebut. Toni berusia 33 tahun ketika dia kembali ke Italia secara permanen pada 2010, tetapi dia jauh dari kata habis. Dia sempat bermain di Genoa, Juventus, dan Fiorentina (lagi) — serta periode singkat di tim Liga Pro UEA, Al-Nasr — sebelum menjadi Capocannoniere (pencetak gol terbanyak) tertua dalam sejarah Serie A (38 tahun) dengan mencetak 22 gol untuk Verona pada musim 2014/15. Seperti anggur Italia yang berkualitas, Toni semakin tua semakin baik.
8Franck Ribery
Ketika baru berusia dua tahun, Franck Ribery dan keluarganya terlibat dalam kecelakaan mobil yang membuatnya mengalami cedera wajah serius. Bekas luka yang terlihat seperti itu mungkin akan membuat trauma kebanyakan anak-anak, tetapi Ribery kemudian mengungkapkan bahwa hal itulah yang membentuk dirinya. "Dalam hal tertentu, kecelakaan ini membantu saya," katanya. "Sebagai seorang anak, itu memotivasi saya. Tuhan memberi saya perbedaan ini."
Ribery juga diberkati dengan bakat sepakbola yang akhirnya terungkap berkat ketabahan hatinya yang luar biasa. Memang, Ribery melakukan pekerjaan konstruksi bersama ayahnya sebelum bergabung dengan Brest pada 2003, dan semua kerja kerasnya akhirnya terbayar ketika dia bergabung dengan Marseille pada 2005. Pemain sayap ini menikmati dua musim yang baik di Velodrome dan direkrut oleh Bayern Munich pada 2007 saat berusia 24 tahun.
Ribery menjadi legenda di Allianz Arena, membentuk kemitraan mematikan dengan Arjen Robben yang membantu tim Bavaria memenangkan satu trofi demi trofi, termasuk treble bersejarah pada 2013.
Tentu saja, dia secara kontroversial "dirampok" dari penghargaan Ballon d'Or tahun itu, tetapi seluruh karier bermain pemain internasional Prancis tersebut — yang baru berakhir pada 2022, ketika dia berusia 39 tahun — adalah bukti ketangguhan Ribery yang luar biasa.
7Riyad Mahrez
Riyad Mahrez memulai kariernya di liga bawah Prancis, di Quimper dan Le Havre, dan tidak benar-benar dianggap sebagai calon superstar. Pelatih-pelatihnya menganggapnya terlalu kurus, terlalu banyak gaya, dan terlalu egois. Namun, Mahrez terus mengasah kemampuannya dan, tepat sebelum dia berusia 23 tahun pada 2014, tim Championship Leicester City menawarinya kesempatan untuk memamerkan kemampuannya.
Setelah membantu The Foxes promosi ke Liga Primer, pemain sayap berkaki kiri ini berkembang menjadi salah satu pemain paling berbahaya di Inggris. "Mahrez bermain seolah-olah dia sedang bermain sepakbola jalanan dan saya bermaksud itu sebagai pujian," kata bos Leicester Claudio Ranieri selama kemenangan gelar 2015/16 yang menakjubkan bagi klub, yang menampilkan 17 gol dari penyerang Aljazair mereka yang luar biasa.
Setelah akhirnya memaksakan kepindahan ke Manchester City, Mahrez kemudian mengangkat empat trofi Liga Primer lagi di Etihad, serta dua Piala FA, tiga Piala EFL, dan yang paling penting dari semuanya, Liga Champions.
Di usia 34 tahun, pria kelahiran Sarcelles ini masih mencetak gol dan memperdaya bek sayap di Liga Pro Saudi bersama Al-Ahli.
6Emiliano Martinez
Emiliano Martinez adalah contoh utama dari kesabaran. Sebagai penjaga gawang muda di Arsenal, dia menghabiskan bertahun-tahun duduk di bangku cadangan di Emirates, dengan satu-satunya waktu bermain yang berarti datang selama masa peminjamannya yang tak terhitung jumlahnya. Pada satu titik, dia bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan sepakbola profesional.
Namun, setelah tampil mengesankan selama absennya Bernd Leno karena cedera pada kampanye Arsenal musim 2019/20, Martinez yang berusia 28 tahun mengamankan kepindahan ke Aston Villa yang mengubah arah seluruh kariernya.
Pada akhir musim pertamanya di Birmingham, dia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penahan tembakan terbaik di Liga Primer dan menembus tim nasional Argentina, yang dengannya dia kemudian memenangkan dua Copa America dan satu Piala Dunia.
Martinez juga sangat integral dalam ketiga kemenangan tersebut, memenangkan penghargaan Sarung Tangan Emas di setiap turnamen, dengan penyelamatan krusialnya — dan permainan mental (mind games) yang tak henti-hentinya — dengan cepat menjadi legenda.
5N’Golo Kante
Kepindahan N'Golo Kante ke Leicester pada musim panas 2015 tidak menarik banyak perhatian. Gelandang bertahan berusia 24 tahun itu hanya memiliki pengalaman satu musim sepakbola Ligue 1 di Caen. Namun, pelatih The Foxes Claudio Ranieri dengan cepat menyadari bahwa dia memiliki sebuah fenomena di tangannya. "Ketika saya melihatnya berlari," kata pelatih asal Italia itu, "sepertinya dia bermain untuk dua orang sekaligus."
Akibatnya, sementara pemain lain mungkin menghasilkan lebih banyak berita utama daripada Kante selama kemenangan gelar Leicester yang menakjubkan, tidak ada yang memberi lebih banyak daripada pria Prancis bertubuh mungil namun tampak tak kenal lelah itu.
Kehebatan Kante semakin dipertegas oleh fakta bahwa setelah direkrut oleh Chelsea pada musim panas 2016, The Blues juga langsung memenangkan liga di musim pertamanya di Stamford Bridge. Bahkan setelah pindah ke Liga Pro Saudi ketika kakinya tampak sudah habis, Kante berhasil mendapatkan panggilan kembali ke skuad Prancis untuk Euro 2024 karena larinya yang tak henti-hentinya di Al-Ittihad.
Kante — yang hampir secara universal dihormati di dunia sepakbola karena karakternya yang tenang dan bersahaja — pada dasarnya melambangkan gagasan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dengan pola pikir yang benar.
4Miroslav Klose
Miroslav Klose adalah seorang tukang kayu magang sebelum karier sepakbola profesionalnya benar-benar dimulai setelah direkrut oleh Kaiserslautern pada 1999 di usia 21 tahun.
Dalam empat musim penuh di Fritz-Walter-Stadion, striker ini tidak pernah gagal mencapai angka dua digit gol di semua kompetisi dan rasio golnya yang mengesankan semakin membaik selama masa yang sangat produktif di Werder Bremen.
Pada saat dia bergabung dengan Bayern Munich pada 2007, Klose terkenal karena kehebatannya di udara, dengan hampir setengah dari rekor 16 gol putaran final Piala Dunia-nya datang melalui kepalanya — sesuatu yang dikaitkan sang penyerang dengan ibunya, yang merupakan mantan pemain bola tangan. "Dia mengajari saya cara melompat," kata Klose. "Tanpa dia, saya tidak akan pernah bisa mencapai rekor itu."
Klose, karakter rendah hati yang lama dianggap sebagai profesional sejati, baru pensiun pada 2016, tepat sebelum berusia 38 tahun, setelah mencapai status legenda di Lazio juga.
3Olivier Giroud
Selama bertahun-tahun, Olivier Giroud dianggap terlalu lambat dan terlalu terbatas untuk mencapai level tertinggi sepakbola Eropa. Akibatnya, dia baru bisa bermain di Ligue 1 untuk pertama kalinya sesaat sebelum berusia 24 tahun.
Namun, keputusan Montpellier untuk merekrut striker tersebut dari tim divisi dua, Tours, terbukti sebagai langkah jitu, dengan Giroud menjadi pencetak gol terbanyak saat La Paillade secara sensasional mengalahkan Paris Saint-Germain untuk gelar juara Prancis pada 2012.
Kepindahan ke Arsenal segera menyusul dan meski Giroud terus dikritik sesekali karena perjuangannya yang terkadang sulit di depan gawang, dia menjadi favorit kuat di level internasional bersama pelatih Prancis Didier Deschamps.
Memang, setelah memenangkan Piala Dunia bersama Les Bleus pada 2018, Giroud akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya — dan itu terjadi pada usia 36 tahun. Ternyata, Arsene Wenger benar tentang Giroud selama ini: dia hanyalah salah satu pemain yang "semakin baik seiring berjalannya waktu".
2Virgil van Dijk
Terdengar gila sekarang, tetapi Willem II tidak menganggap Virgil van Dijk cukup kuat secara fisik atau teknis untuk jajaran profesional — jadi mereka melepaskannya setelah lebih dari satu dekade di sektor muda mereka. Beruntung bagi Van Dijk, Groningen melihat potensinya dan mengambil pemain berusia 19 tahun itu secara gratis pada 2010.
Van Dijk dengan cepat memupuk reputasi sebagai salah satu bek tengah yang lebih menarik di Eredivisie selama tiga tahun di Euroborg, dan Ajax mempertimbangkan untuk merekrutnya sebelum Celtic menyambar untuk membawanya ke Glasgow. Penampilan Van Dijk yang berwibawa di Skotlandia menarik perhatian Southampton dan di St. Mary's-lah bakat pemain Belanda itu menjadi jelas bagi semua orang.
Setelah satu tawaran gagal untuk merekrut Van Dijk, Liverpool setuju untuk membayar Southampton £75 juta untuk pemain internasional Belanda itu selama jendela transfer Januari 2018. Itu terbukti sebagai uang yang dibelanjakan dengan sangat baik. Di Anfield, Van Dijk membuktikan dirinya sebagai bek paling dominan di dunia sepakbola, membantu The Reds memenangkan dua gelar Liga Primer dan satu Liga Champions.
Kualitasnya bagi Liverpool semakin dipertegas musim lalu, ketika peran penting kapten klub dalam rekor kejuaraan Inggris ke-20 mengakibatkan dia diberi kontrak baru pada usia 33 tahun.
1Didier Drogba
Didier Drogba tidak melakukan penampilan pertamanya di Ligue 1 sampai dia berusia 24 tahun. Sebelum titik itu, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa penyerang itu ditakdirkan untuk kejayaan, sebagaimana mantan mahasiswa akuntansi itu terhambat oleh masalah cedera yang tak henti-hentinya.
Namun, setelah musim terobosan di Guingamp, Drogba bergabung dengan Marseille dan benar-benar meledak di Velodrome, mencetak 32 gol dalam 55 pertandingan di semua kompetisi.
Banyak orang mengernyitkan dahi ketika Chelsea membeli Drogba seharga £24 juta, tetapi Jose Mourinho sangat yakin dengan potensi kelas dunia sang striker.
"Saya tidak merekrut Drogba karena cara dia bermain saat itu, tetapi karena apa yang bisa dia capai nanti," ungkap pelatih asal Portugal itu kemudian.
The Special One sangat benar tentang Drogba, karena pemain Pantai Gading itu menjadi ikon di Stamford Bridge, sebagian besar berkat aksi heroiknya dalam kemenangan final Liga Champions 2012 yang mustahil bagi Chelsea atas Bayern Munich.
Drogba akhirnya menutup tirai kariernya yang gemilang pada 2018, di usia 40 tahun.