Hidden Gems FC: 25 Pemain Yang Telat Bersinar & Kini Siap Jadi Superstar Setelah Capai Musim Gemilang

Saat Antoine Semenyo masuk ke dalam setelah pemanasan untuk pertandingan di Stadion Vitality, dia selalu menyempatkan diri sejenak. Di samping bangku cadangan Bournemouth, ada Pastor John yang bersiap, dengan siapa Semenyo cepat-cepat berdoa sekali lagi tepat sebelum pertandingan dimulai. Namun, keyakinannya pasti sangat diuji selama tahun-tahun awalnya. Ketika Semenyo berpindah-pindah melalui berbagai tim amatir - Kingfisher, Erith & Belvedere, dan Bromley, misalnya - dia dikintip berkali-kali oleh tim-tim teratas di London. Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham, dan Millwall semuanya menawarkan Semenyo percobaan, tetapi semuanya akhirnya menolaknya.

"Saya sangat frustrasi," kata Semenyo kepada The Athletic. "Setiap tiga bulan saya dikintip, dan setelah percobaan, saya akan ditolak lagi. Ketika saya berusia 15 tahun dan Palace memberi tahu saya bahwa mereka tidak akan menandatangani saya, itu adalah pukulan terakhir. Saya menangis di dalam mobil dan berpikir saat itu, 'Kamu tahu, saya berhenti. Saya tidak akan bermain sepak bola selama setahun'.

Semenyo memang berhenti dari olahraga tersebut selama setahun, tetapi setelah didesak untuk mencoba lagi oleh pamannya, dia mendapat kesempatan terakhir di Akademi Olahraga Wiltshire di Swindon. Semenyo mencetak lebih dari 50 gol dari posisi gelandang, dan akhirnya mendapatkan transfer ke Bristol City. Dia masih harus membuktikan dirinya dengan tiga pinjaman yang berbeda, tetapi ketika dia akhirnya berhasil di Ashton Gate, semuanya berjalan lancar, saat Semenyo bermain dalam 125 pertandingan untuk The Robins, berkontribusi pada gol dalam 42 kesempatan.

Bournemouth datang mengetuk pada Januari 2023 dan Semenyo secara bertahap berkembang menjadi salah satu pemain menyerang yang paling berbahaya di Liga Premier. Sekarang berusia 25 tahun, dan dengan enam gol dan tiga assist yang sudah dia ciptakan musim ini, dia dikaitkan dengan kepindahan musim dingin ke Liverpool atau Manchester City, dengan kedua klub bersedia membayar klausul pelepasan internasional Ghana senilai £65 juta.