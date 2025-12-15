Bilal El Khannouss, Antoine Semenyo, Troy ParrottGetty/GOAL
Anugerah Pamuji

Hidden Gems FC: 25 Pemain Yang Telat Bersinar & Kini Siap Jadi Superstar Setelah Capai Musim Gemilang

Perkembangan pemain dalam sepak bola mengikuti berbagai jalur berbeda. Beberapa bakat luar biasa, seperti Lamine Yamal dan Estevao, membuat dampak di level tertinggi pada usia yang sangat muda. Sementara itu, banyak pemain lain membutuhkan lebih banyak waktu sebelum kualitas mereka sepenuhnya muncul.

Ambil contoh Nick Woltemade, yang membuat transfer dengan mahar besar ke Newcastle setelah musim yang luar biasa dengan Stuttgart, atau Emmanuel Emegha, striker Belanda yang akan menyelesaikan transfer profil tinggi dari Strasbourg ke Chelsea musim panas mendatang. Kedua pemain tersebut sebelumnya telah tampil dalam Hidden Gems FC kami GOAL.com, saat kami berusaha menemukan pemain yang berkembang terlambat dari seluruh dunia yang memiliki potensi untuk menjadi superstar di masa depan. 

Dengan pemikiran itu, berikut adalah 25 pemain yang menikmati musim terobosan dan siap menjadi nama terkenal selama beberapa tahun ke depan.

  • Maghnes AklioucheGetty/GOAL

    Maghnes Akliouche (Monaco)

    Maghnes Akliouche melakukan debutnya untuk Monaco pada Oktober 2021 dan berkembang dengan mantap selama beberapa tahun pertamanya bersama tim utama. Selama 18 bulan terakhir, bagaimanapun, ia telah meledak menjadi salah satu pemain kunci untuk tim Ligue 1, dan pelatih Prancis Didier Deschamps kini juga menjadi penggemar berat, setelah memberikan kepadanya empat caps selama kualifikasi Piala Dunia. Akliouche membalas manajernya pada bulan November dengan mencetak gol internasional pertamanya melawan Azerbaijan.

    Akliouche adalah playmaker sejati yang dapat unggul baik sebagai winger maupun sebagai gelandang serang. Dia adalah pemain yang stylish dengan kemampuan dribbling yang baik dan dikenal karena pemahamannya terhadap rekan-rekannya. Meskipun baru berusia 23 tahun, dia memiliki kecerdasan sepak bola yang luar biasa, yang membantunya dengan passingnya yang sangat baik dan caranya bekerja tanpa bola. 

    Setelah mencontoh permainannya pada tokoh-tokoh seperti Zinedine Zidane, Andres Iniesta dan Mesut Ozil, Akliouche kini tampaknya ditakdirkan untuk mengikuti jejak pahlawannya hingga ke puncak tertinggi.

    • Iklan
  • Elliot AndersonGetty/GOAL

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson bergabung dengan Newcastle pada usia delapan tahun, dan ia akan melakukan debut tim utama untuk The Magpies 10 tahun kemudian sebelum menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di Bristol Rovers untuk memperbaiki permainannya. Setelah kembali ke St. James' Park, Anderson mulai menikmati beberapa penampilan mengesankan untuk tim asuhan Eddie Howe, meskipun bermain melebar atau sebagai gelandang serang.

    Tepat ketika Anderson tampak siap untuk melangkah ke tahap berikutnya, Peraturan Keuntungan dan Keberlanjutan memaksa Newcastle untuk menjual bakat lokal mereka pada musim panas 2024. Kesediaan Nottingham Forest membayar £40 juta untuk seorang pemain tanpa gol Liga Premier dalam 44 penampilannya mengejutkan banyak orang, tetapi Anderson dengan cepat membungkam para peragunya dengan beberapa penampilan luar biasa di City Ground.

    Setelah bersinar untuk tim Inggris U-21 saat mereka memenangkan Kejuaraan Eropa 2025, Anderson kini lulus ke tim senior, dan pemain berusia 23 tahun ini telah menjadikan dirinya sebagai starter reguler menjelang Piala Dunia meski baru melakukan debutnya pada bulan September. Klub-klub seperti Manchester United dan Chelsea sekarang mengantri untuk merekrut pemain yang Tuchel percaya adalah "salah satu gelandang terbaik di Liga Premier".

  • Fisnik AsllaniGetty/GOAL

    Fisnik Asllani (Hoffenheim)

    Ketika perang berkecamuk di Kosovo pada akhir abad ke-20, ayah dari Fisnik Asllani melarikan diri dari tanah airnya dan menetap di Berlin, di mana ia berlatih ulang sebagai tukang listrik sebelum menyambut kelahiran putranya pada awal 2000-an. Fisnik mulai menunjukkan bakat sepak bola yang cukup besar, dan didaftarkan ke akademi Union Berlin pada usia 14 tahun. Bayern Munich kemudian menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya, tetapi penyerang muda ini malah bergabung dengan Hoffenheim pada tahun 2020.

    Asllani mengalami kesulitan dengan transisi tersebut, karena ia sebagian besar bermain untuk tim cadangan klub di divisi keempat sepak bola Jerman sebelum masa peminjaman yang tidak berhasil di Austria Vienna. Namun, segalanya berubah pada 2024-25, ketika Asllani menikmati musim terobosan saat dipinjamkan ke tim divisi kedua SV Elversberg, di mana ia mencetak 18 gol dan memberikan sembilan assist dalam hanya 33 pertandingan. Kembali di Hoffenheim, ia membawa kepercayaan diri tersebut ke musim pertamanya di tingkat atas, dan sudah memiliki enam gol saat kampanye mendekati titik tengahnya.

    Bayern kembali menunjukkan ketertarikan pada pemain berusia 23 tahun tersebut, dan setelah menghadiahi orang tuanya mobil baru dan jam tangan mahal saat pindah ke Hoffenheim, Asllani berharap suatu hari nanti ia bisa membelikan mereka rumah baru saat ia merencanakan langkah berikutnya dalam karirnya yang menjanjikan.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Lorenzo BernasconiGetty/GOAL

    Lorenzo Bernasconi (Atalanta)

    Bagi Lorenzo Bernasconi, ini adalah musim yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pada bulan Juni lalu, dia adalah bagian dari U23 Atalanta yang nyaris kehilangan kesempatan promosi ke Serie B, artinya musim lain di divisi ketiga sepak bola Italia menanti pemain berusia 22 tahun ini. Bernasconi tak akan berani bermimpi bahwa, kurang dari lima bulan kemudian, dia akan masuk starting line-up untuk tim utama ketika mereka menghadapi juara Eropa, Paris Saint-Germain, di Liga Champions.

    Mampu bermain sebagai bek kiri atau gelandang sayap, Bernasconi adalah pemain kidal yang terampil secara teknis yang bermain dengan kaus kakinya tergulung hingga pergelangan kakinya dan menunjukkan kelincahan dengan bola di kakinya. Dia masih menunggu untuk sepenuhnya menetapkan dirinya dalam line-up Atalanta, tetapi setiap kali dia turun ke lapangan, dia mampu memberikan dampak positif.

  • Santiago CastroGetty/GOAL

    Santiago Castro (Bologna)

    Di Bologna, mereka cukup cepat melupakan nama Joshua Zirkzee. Sementara mantan favorit Rossublu itu kini berjuang untuk mendapatkan menit bermain di Manchester United, penggantinya, Santiago Castro, telah mencuri perhatian sejak tiba di Serie A dari Argentina. 

    Castro melakukan debut seniornya saat berusia 18 tahun bersama klub masa kecilnya Velez Sarsfield, dan pada Januari 2024, ia pindah ke Eropa ketika Bologna membayar €13 juta untuk mengamankan jasanya. Setelah periode adaptasi awal selama enam bulan, Castro tampil impresif untuk Bologna, mencetak 15 gol sementara memberikan sembilan assist di semua kompetisi sejak awal 2024-25. Performa tersebut mengundang minat dari Inter pada pemain berusia 21 tahun yang telah dibandingkan dengan kapten Nerazzurri Lautaro Martinez berkat penampilannya dan gaya bermainnya.

  • Promise DavidGetty/GOAL

    Promise David (Union Saint-Gilloise)

    Promise David adalah perwujudan ketekunan. Setelah menghabiskan waktu di klub-klub di Kanada, Kroasia, Amerika Serikat, dan Malta, ibu David memohon kepadanya berkali-kali untuk menyerah pada impian sepak bolanya dan membangun karier di bidang lain sebelum akhirnya ia mulai membuat jejak di level tertinggi ketika ia berusia 22 tahun.

    Setelah tampil impresif di Estonia, David bergabung dengan Union-Saint Gilloise di Belgia, dan segera menjadikan dirinya sebagai striker utama untuk tim yang akan memenangkan gelar liga pada tahun 2025 dengan penampilannya yang mirip Romelu Lukaku. Ia telah mencetak 35 gol dalam 66 penampilan untuk klub sejak tiba di musim panas 2024, dan musim ini ia membuat jejaknya di Liga Champions dengan gol-gol dalam kemenangan atas PSV dan Galatasaray. David juga masuk ke dalam skuad Kanada menjelang mereka menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, dan sekarang ada klub-klub Liga Inggris yang mengincar pemain berusia 24 tahun tersebut.

  • Bilal El KhannoussGetty/GOAL

    Bilal El Khannouss (Stuttgart)

    Bilal El Khannouss mengasah keterampilannya di lapangan sepak bola Brussels, dan sebagian besar bermain futsal hingga ulang tahunnya yang ke-13. "Dengan selalu bermain di ruang-ruang kecil, Anda belajar berlari lebih cerdas. Itu pasti membantu saya," jelasnya, dan kontrol bola yang ketat serta pemahaman ruang dari gelandang serang ini benar-benar menonjol saat menontonnya.

    Pada usia 15 tahun, El Khannouss dicap sebagai pengkhianat setelah meninggalkan akademi Anderlecht untuk bergabung dengan Genk, tetapi itu adalah pergantian yang membuatnya mendapatkan kesempatan bermain di tim utama pada usia lebih muda dari yang seharusnya, dan kemudian membawanya dipanggil ke skuad Maroko untuk Piala Dunia 2022 pada usia baru 18 tahun. Dari sana, El Khannouss kembali ke Belgia selama satu setengah tahun, di mana dia muncul sebagai pemain muda paling berbakat di liga, dan mendapatkan kepindahan senilai £20 juta ke Leicester City.

    Meski Foxes mengalami kesulitan berat dalam perjalanan mereka menuju degradasi dari Liga Premier, El Khannouss menonjol, dan setelah Woltemade meninggalkan Stuttgart di akhir jendela transfer musim panas 2025, pemain berusia 21 tahun ini menjadi salah satu target mereka untuk menggantikan striker yang menuju Newcastle. El Khannouss memulai hidupnya di Bundesliga dengan kuat, dan memiliki 10 gol dan assist gabungan dalam 20 pertandingan untuk klub barunya.

  • Zakaria El OuahdiGetty/GOAL

    Zakaria El Ouahdi (Genk)

    Meskipun tidak termasuk dalam 'Lima Besar' tradisional Eropa, Liga Pro Jupiler Belgia memiliki banyak pemain yang dengan senang hati akan Anda bayar untuk ditonton, dan Zakaria El Ouahdi tidak diragukan lagi adalah salah satu dari mereka. Bek kanan Genk ini adalah pemain bertenaga dengan stamina yang luar biasa dan dorongan maju yang luar biasa, yang juga tercermin dalam dirinya mencetak empat gol dan memberikan dua assist dari lini pertahanan sejauh musim ini.

    Lahir di Antwerp, El Ouahdi telah beberapa kali dipanggil untuk tim nasional Maroko, tetapi belum bermain dalam pertandingan internasional resmi. Dia adalah bagian dari tim yang memenangkan perunggu di Olimpiade 2024, tetapi persaingan di posisi pemain berusia 21 tahun ini sangat ketat, dengan pemain seperti Achraf Hakimi dan Noussair Mazraoui berada di depan dalam urutan kekuasaan. Akibatnya, El Ouahdi bisa saja beralih kesetiaan ke Belgia dalam waktu dekat.

  • Karl Etta EyongGetty/GOAL

    Karl Etta Eyong (Levante)

    Di suatu tempat di lapangan yang terinjak dan bergelombang di Douala, Kamerun, Karl Etta Eyong berpose di depan kamera. Lengannya tertutup lapisan pasir dan kemejanya yang tadinya putih nyaris tak dikenali, tetapi dia sama sekali tidak keberatan, seperti yang terlihat dari senyumnya yang lebar dan khas. Dengan tangannya, dia membentuk tanda hati, dan dengan kakinya, dia baru saja mencetak tiga gol. Pemain yang saat itu berusia 17 tahun ini bermain untuk divisi muda Galactique FC, tim pelatihan sederhana di Kamerun. 

    Waktu itu, Etta Eyong adalah seorang gelandang yang mengidolakan Yaya Toure. Lima tahun kemudian, dia dianggap sebagai salah satu talenta penyerang terpanas di Eropa. Pemain berusia 22 tahun ini pindah ke Spanyol pada tahun 2022, dan setelah bermain untuk Cadiz dan Villarreal, dia menikmati terobosan besar dengan Levante sejak bergabung dengan tim yang baru promosi tersebut pada bulan Agustus. Lima gol La Liga dalam 12 penampilan mungkin terlihat sederhana, tetapi Etta Eyong telah menjadi pemain menonjol di tim yang sedang berjuang, dan Barcelona dikabarkan mempertimbangkannya sebagai bagian dari rencana pasca-Robert Lewandowski mereka.

  • Hamza IgamaneGetty/GOAL

    Hamza Igamane (Lille)

    Pada Juli 2024, Rangers bertaruh pada potensi penyerang muda Maroko, Hamza Igamane, yang tiba dari AS FAR di negaranya meskipun belum pernah mencapai dua digit gol dalam satu musim. Namun, pemain muda itu menarik perhatian di Ibrox dengan mencetak 16 gol di semua kompetisi selama musim debutnya di Skotlandia, dan itu meyakinkan Lille untuk membayar €11,5 juta untuk merekrutnya menjelang musim saat ini.

    Igamane memulai dengan impian, mencetak dua gol pada debutnya melawan Lorient, dan sejak itu ia meraih tujuh gol lagi dalam 17 penampilannya yang berikutnya. Sebagai striker yang cepat dan terampil secara teknis, Igamane sulit untuk direbut saat ia mulai melaju, dan tampaknya sudah tidak terhindarkan bahwa pemain internasional Maroko berusia 23 tahun itu akan pindah lagi di masa mendatang yang tidak terlalu jauh.

  • Mikel JauregizarGetty/GOAL

    Mikel Jauregizar (Athletic Club)

    Tidak ada klub profesional di dunia yang akarnya seerat dengan tim amatir regional seperti Athletic Club. Raksasa Bilbao ini memiliki lebih dari 160 koneksi formal dengan tim lokal karena mereka terus memilih pemain Basque secara eksklusif. Namun, kadang-kadang bakat muda tidak segera terdeteksi.

    Baru pada tahun 2021 Mikel Jauregizar bergabung dengan jajaran Athletic, sekitar 10 tahun setelah teman masa kecilnya Unai Gomez dimasukkan ke dalam akademi klub. Namun, Jauregizar tentu telah mengejar ketertinggalannya dalam membangun dirinya di San Mames sejak melakukan debut tim pertamanya pada tahun 2024.

    Seorang gelandang bertahan yang sesuai dengan pola gelandang bertahan Spanyol modern, kecerdasan permainan dan etos kerja Jauregizar telah membuatnya menjadi nama pertama dalam daftar tim Ernesto Valverde, dan pemain berusia 22 tahun yang tidak mewakili Spanyol di kelompok umur manapun hingga U21 kini dikaitkan dengan klub-klub seperti Chelsea dan Aston Villa.

  • Hugo LarssonGetty/GOAL

    Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

    Pada akhir Agustus, telepon Hugo Larsson berdering. Pemain asal Swedia itu telah berkomunikasi secara teratur dengan agennya selama jendela transfer, dan kini ada tawaran yang masuk untuknya, dan tawaran yang menggiurkan mengingat tawaran itu datang dari Arab Saudi.

    "Ada banyak pemikiran malam itu," kata Larsson kemudian kepada Fotbollskanalen. "Menyenangkan membiarkan pikiranmu berkelana sedikit. Tapi ketika aku menelepon ibuku tentang hal itu, dia memberi ceramah. 'Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak akan melakukan itu!'” Dan akhirnya Larsson tetap di Eintracht Frankfurt, tempat ia bermain sepak bola sejak meninggalkan klub masa kecilnya Malmo pada tahun 2023.

    Setelah menolak Chelsea saat remaja, Larsson menjadi salah satu penjualan termahal dalam sejarah Allsvenskan ketika ia pindah ke Bundesliga dengan nilai €9 juta, dan gelandang tengah berusia 21 tahun itu telah membuktikan dirinya sepadan dengan setiap sen yang dibayarkan. Real Madrid dilaporkan menunjukkan ketertarikan pada Larsson musim panas lalu, dan ia diperkirakan akan menjadi keberangkatan besar-besaran berikutnya dari Eintracht dalam waktu dekat, mengikuti jejak Hugo Ekitike, Omar Marmoush, Randal Kolo Muani dan Willian Pacho.

  • Esteban LepaulGetty/GOAL

    Esteban Lepaul (Rennes)

    Esteban Lepaul adalah bukti sempurna bahwa kesabaran dan kerja keras dapat membuahkan hasil. Sebagai produk akademi Lyon, dia tidak pernah bermain untuk tim utama klub tersebut dan malah menghabiskan waktu di liga-liga rendah Prancis dengan tim seperti Epinal dan Orleans sebelum kembali ke Ligue 1 bersama Angers.

    Lepaul tidak terlalu produktif selama 18 bulan bersama Angers, tetapi hal itu tidak menghalangi Rennes untuk membayar €13,5 juta guna merekrut penyerang tersebut pada musim panas 2025, dan kini mereka sudah menikmati hasil investasinya. Lepaul mencetak gol pada debutnya melawan mantan klubnya, dan sekarang memiliki sembilan gol dan tiga assist dalam 16 penampilan liga pada musim 2025-26 - hanya Mason Greenwood yang memiliki kontribusi gol langsung lebih banyak daripada pemain berusia 25 tahun tersebut di liga teratas Prancis musim ini.

  • Raphael OnyedikaGetty/GOAL

    Raphael Onyedika (Club Brugge)

    Bagi Club Brugge, ada tantangan besar selama enam bulan ke depan, dengan beberapa pemain kunci menarik minat dari klub-klub top Eropa. Raphael Onyedika tidak terkecuali, dengan pemain internasional Nigeria tersebut telah berkembang menjadi kekuatan yang tak tergantikan di lini tengah Brugge sejak tiba pada tahun 2022.

    Onyedika adalah gelandang bertahan yang sangat lengkap, nyaman dengan bola, diberkahi dengan visi yang luar biasa, dan seseorang yang terlibat secara tegas dalam duel. Klub-klub Liga Premier dan Bundesliga telah disebut-sebut sebagai langkah berikutnya yang potensial bagi pemain berusia 24 tahun ini yang jelas siap meninggalkan Liga Jupiler.

  • Joel OrdonezGetty/GOAL

    Joel Ordonez (Club Brugge)

    Seperti Onyedika, Joel Ordonez bergabung dengan Club Brugge pada tahun 2022, dan ini juga diharapkan menjadi musim terakhirnya bersama klub setelah membuktikan lebih dari layak atas €4 juta yang dibayarkan oleh pihak Belgia kepada Independiente del Valle untuk bek asal Ekuador tersebut.

    Meski baru berusia 21 tahun, Ordonez telah membuat lebih dari 100 penampilan di Belgia setelah menjadi anggota yang tak tergantikan di garis belakang Brugge. Dia adalah fenomena fisik, membuatnya hampir tidak mungkin dikalahkan dalam duel, sementara dia juga sangat nyaman dengan bola di kakinya. Kombinasi tersebut secara alami membuatnya dikaitkan dengan klub-klub seperti Chelsea, Liverpool, PSG, dan Borussia Dortmund.

  • PabloGetty/GOAL

    Pablo (Gil Vicente)

    Dia baru berusia 21 tahun, tetapi seluruh Portugal telah berbicara dengan kekaguman tentang Pablo selama berbulan-bulan. Penyerang Gil Vicente ini dengan cepat menarik perhatian berkat gol-golnya, meskipun tidak bermain untuk salah satu dari tiga klub besar di negara ini: Porto, Benfica, atau Sporting CP.

    Ayahnya, Penna, mencatatkan 84 penampilan untuk Porto selama karier profesionalnya, dan Pablo menunjukkan bahwa bakat tersebut telah diwariskan. Setelah tumbuh di Brasil, dia berkembang melalui jajaran akademi di Famalicao, tetapi kesulitan mendapatkan peran reguler setelah melakukan debutnya pada tahun 2021. Dia kemudian mengalami masa peminjaman yang terlupakan di divisi kedua bersama Pacos de Ferreira sebelum bergabung dengan Gil Vicente secara sementara pada awal musim lalu.

    Meski Pablo hanya mencetak lima gol dalam 23 penampilan, hat-trick 10 menitnya melawan Boavista pada April 2025 menunjukkan potensinya, dan kepindahannya dibuat permanen beberapa minggu kemudian. Pablo mempertahankan momentum itu ke dalam kampanye saat ini, di mana dia telah mencetak delapan gol dalam 11 penampilan di Liga Portugal sebelum terkena cedera baru-baru ini.

  • Troy ParrottGetty/GOAL

    Troy Parrott (AZ Alkmaar)

    Troy Parrott menjadi pahlawan nasional hampir dalam semalam pada bulan November setelah hat-trick legendarisnya melawan Hungaria, dilengkapi dengan gol kemenangan di waktu tambahan, menjaga harapan Irlandia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Keberanian itu muncul hanya tiga hari setelah ia mencetak dua gol untuk mengalahkan Portugal, yang semakin menambah legenda Parrott.

    Walaupun Parrott mendapatkan pengakuan global atas pencapaiannya, para penggemar di Belanda sudah sangat mengenal kualitas pemain berusia 23 tahun ini. AZ membayar €4 juta untuk merekrut Parrott dari Tottenham setelah ia tampil mengesankan selama dipinjamkan di Eredivisie bersama Excelsior. Parrott membalas kepercayaan mereka dengan mencetak 20 gol di musim pertamanya bersama Alkmaar, dan ia tampaknya siap melebihi catatan itu pada 2025-26 setelah memulai kampanye dengan 15 gol dalam hanya 19 pertandingan.

    Mengingat semua yang ia capai di level klub dan internasional, pertanyaannya sekarang bukan apakah Parrott akan pindah, tetapi kapan, dan dengan harga berapa mengingat peningkatan minat terhadapnya.

  • Nico PazGetty/GOAL

    Nico Paz (Como)

    Real Madrid pertama kali mengenali bakat Nico Paz saat berusia 11 tahun ketika mereka membawanya dari akademi Tenerife, dan ketika dia mulai berlatih dengan tim utama pada tahun 2023, jelas bagi banyak orang bahwa dia memiliki sesuatu yang istimewa. Toni Kroos bahkan menegaskan bahwa Paz harus berlatih dengan skuad senior secara permanen tak lama sebelum dia mencetak gol pertamanya untuk klub di Liga Champions, tetapi tempat di skuad Blancos terbatas, dan Paz kemudian dijual ke klub Italia yang baru dipromosikan, Como, seharga €6 juta pada musim panas 2024.

    Di bawah pengawasan manajer Cesc Fabregas, Paz telah muncul sebagai salah satu gelandang kreatif paling menarik di Eropa, dan meskipun Madrid menolak kesempatan untuk membawanya kembali ke Bernabeu musim panas lalu, mereka diperkirakan akan membayar klausul pembelian kembali Paz senilai €9 juta menjelang kampanye 2026-27. Tottenham termasuk di antara tim yang berharap mereka bisa mencuri masuk saat Madrid menunda merekrut kembali Paz, tetapi dia tetap di Como musim panas lalu, dan sudah memiliki lima gol dan lima assist atas namanya musim ini.

    Dia juga mulai menemukan peran dalam skuad Argentina menjelang pertahanan Piala Dunia mereka setelah Paz memilih untuk bermain bersama idolanya Lionel Messi daripada mewakili Spanyol di tingkat internasional.

  • Robin RoefsGetty/GOAL

    Robin Roefs (Sunderland)

    Ketika Robin Roefs masuk ke ruang ganti tandang di City Ground pada akhir September setelah kemenangan 1-0 Sunderland atas Nottingham Forest, staf dan pemain Black Cats berhenti berbisik lembut dan bersorak dengan keras untuk penjaga gawang baru mereka setelah penampilan kemenangan pertandingan terakhirnya yang semakin panjang sejak bergabung dengan pendatang baru Liga Premier tersebut pada bulan Agustus.

    Roefs dianggap sebagai bakat hebat di NEC Nijmegen di negara asalnya, Belanda, tetapi terpaksa bermain sebagai pelapis untuk mantan kiper Barcelona Jasper Cillessen selama musim 2023-24, dan baru setelah Cillessen pergi ke Las Palmas pada akhir musim tersebut Roefs mampu menempatkan dirinya dalam susunan pemain.

    Dia membuat kesan yang kuat, begitu banyak sehingga dia mendapatkan tempat utama untuk Oranje di Kejuaraan Eropa U21 2025, dan penampilannya di sana menarik perhatian Sunderland akan potensinya. Mereka kemudian membayar €13 juta - penjualan rekor untuk NEC - untuk membawa Roefs ke Stadium of Light, dan pemain berusia 22 tahun itu kini dipuji di seluruh Inggris sebagai salah satu pembelian terbaik musim ini.

  • Ismael SaibariGetty/GOAL

    Ismael Saibari (PSV)

    Jika ada seorang pemain di Eredivisie yang masih bisa melakukan transfer ke klub Eropa papan atas meskipun mendekati ulang tahunnya yang ke-25, itu pastilah Ismael Saibari. PSV merekrutnya pada tahun 2020 dari akademi Genk, dan selama lima tahun terakhir Saibari telah berkembang menjadi bintang tak terbantahkan dari juara Belanda tersebut.

    Di mana keraguan kadang-kadang muncul tentang kondisi fisik Saibari di musim 2024-25, ia sekarang telah berada dalam kondisi prima selama beberapa bulan. Pemain internasional Maroko ini kuat secara fisik, sering berada dalam posisi mencetak gol, dan akhirnya berhasil tetap tenang di depan gawang. Sebagai hasilnya, ia sudah memiliki 11 gol musim ini, termasuk dua di Liga Champions. Selain itu, dengan empat assist atas namanya, Saibari meningkatkan reputasinya sebagai pemain tim.

    Trigol luar biasa Saibari melawan pesaing gelar lainnya, Feyenoord, pada bulan Oktober, tidak bisa luput dari perhatian para pencari bakat dari klub asing, meskipun fokusnya sendiri di bulan mendatang pertama-tama adalah memenangkan Piala Afrika.

  • Alex ScottGetty/GOAL

    Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott mengira kesempatan menjadi pesepak bola profesional telah hilang setelah dia dilepas oleh Southampton karena dianggap 'tidak akan pernah cukup besar' untuk mencapai level tertinggi. Namun setelah menarik perhatian sebagai remaja untuk Guernsey FC di tingkat kedelapan sepak bola Inggris, Scott mendapatkan kesempatan kedua, dan dia mengambilnya dengan kedua tangan.

    "Itu benar-benar kacau," kenang Scott tentang uji cobanya di Bristol City ketika berbicara kepada BBC. "Pada hari pertama, saya berlatih dengan tim U-18, dan pada hari kedua, saya berada di lapangan dengan tim utama."

    The Robins tidak membuang waktu untuk merekrut remaja tersebut, dan dia bermain dalam 83 pertandingan untuk klub Championship sebelum dijual ke Bournemouth seharga £25 juta pada musim panas 2023. Cedera merusak musim pertamanya di Liga Premier, tetapi dia perlahan berkembang menjadi salah satu gelandang muda paling impresif di papan atas Inggris dan, setelah bersinar untuk tim U21 yang menang di Piala Eropa 2025, pemain berusia 22 tahun itu mendapat panggilan pertama untuk tim senior oleh Thomas Tuchel pada bulan November.

    Di Guernsey - pulau dengan populasi kurang dari 60.000 - mereka tidak bisa lebih bangga lagi.

  • Antoine SemenyoGetty/GOAL

    Antoine Semenyo (Bournemouth)

    Saat Antoine Semenyo masuk ke dalam setelah pemanasan untuk pertandingan di Stadion Vitality, dia selalu menyempatkan diri sejenak. Di samping bangku cadangan Bournemouth, ada Pastor John yang bersiap, dengan siapa Semenyo cepat-cepat berdoa sekali lagi tepat sebelum pertandingan dimulai. Namun, keyakinannya pasti sangat diuji selama tahun-tahun awalnya. Ketika Semenyo berpindah-pindah melalui berbagai tim amatir - Kingfisher, Erith & Belvedere, dan Bromley, misalnya - dia dikintip berkali-kali oleh tim-tim teratas di London. Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham, dan Millwall semuanya menawarkan Semenyo percobaan, tetapi semuanya akhirnya menolaknya.

    "Saya sangat frustrasi," kata Semenyo kepada The Athletic. "Setiap tiga bulan saya dikintip, dan setelah percobaan, saya akan ditolak lagi. Ketika saya berusia 15 tahun dan Palace memberi tahu saya bahwa mereka tidak akan menandatangani saya, itu adalah pukulan terakhir. Saya menangis di dalam mobil dan berpikir saat itu, 'Kamu tahu, saya berhenti. Saya tidak akan bermain sepak bola selama setahun'.

    Semenyo memang berhenti dari olahraga tersebut selama setahun, tetapi setelah didesak untuk mencoba lagi oleh pamannya, dia mendapat kesempatan terakhir di Akademi Olahraga Wiltshire di Swindon. Semenyo mencetak lebih dari 50 gol dari posisi gelandang, dan akhirnya mendapatkan transfer ke Bristol City. Dia masih harus membuktikan dirinya dengan tiga pinjaman yang berbeda, tetapi ketika dia akhirnya berhasil di Ashton Gate, semuanya berjalan lancar, saat Semenyo bermain dalam 125 pertandingan untuk The Robins, berkontribusi pada gol dalam 42 kesempatan.

    Bournemouth datang mengetuk pada Januari 2023 dan Semenyo secara bertahap berkembang menjadi salah satu pemain menyerang yang paling berbahaya di Liga Premier. Sekarang berusia 25 tahun, dan dengan enam gol dan tiga assist yang sudah dia ciptakan musim ini, dia dikaitkan dengan kepindahan musim dingin ke Liverpool atau Manchester City, dengan kedua klub bersedia membayar klausul pelepasan internasional Ghana senilai £65 juta.

  • Oussama TarghallineGetty/GOAL

    Oussama Targhalline (Feyenoord)

    Oussama Targhalline bisa dengan tepat disebut sebagai pembelian terbaik tahun ini di Eredivisie. Pemain internasional Maroko ini bergabung dengan Feyenoord pada bulan Februari setelah mendapatkan tip dari agen, dan mereka hanya membayar €450,000 untuk merekrut Targhalline dari Le Havre.

    Gelandang bertahan ini tidak mendapatkan banyak waktu bermain pada paruh musim pertamanya di Rotterdam, sebagian karena cedera, tetapi kini ia telah memperjuangkan tempatnya dalam susunan pemain utama musim ini. Pemain berusia 23 tahun ini kuat secara defensif, memiliki stamina yang luar biasa, dan selalu siap menerima bola. Selain itu, kemampuan teknisnya membuat pelatih Robin van Persie sulit mengabaikannya. Bahwa Feyenoord akan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi musim panas mendatang bukanlah prediksi yang berani.

  • Christos TzolisGetty/GOAL

    Christos Tzolis (Club Brugge)

    Meskipun Club Brugge tidak memiliki musim seperti yang diharapkan berdasarkan tingkat bakat mereka, Christos Tzolis tentu tidak bisa disalahkan mengingat seberapa besar kontribusi penyerang Yunani ini dalam serangan. Tzolis telah mencetak 11 gol dan memberikan 12 assist di semua kompetisi saat musim 2025-26 mendekati setengah jalan, dan dengan demikian pemain berusia 23 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Premier League setelah gagal mengesankan sebagai remaja saat di Norwich City.

    Produk akademi PAOK tersebut kemudian bergabung dengan tim divisi kedua Jerman Fortuna Dusseldorf, dan dari sana Brugge merekrutnya seharga €6 juta. Dia sekarang memiliki klausul pelepasan sebesar €30 juta, dan dengan demikian tim Belgia tersebut siap untuk mendapatkan keuntungan besar dari penjualan Tzolis dalam enam bulan ke depan.

  • Adam WhartonGetty/GOAL

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Adam Wharton secara teratur membuat guru-guru dan ibunya gila dengan kebiasaan belajarnya - atau kekurangannya - saat masih kecil. Wharton dengan mudah meraih nilai tertinggi dalam matematika dan ilmu komputer meskipun tidak pernah mengulangi pelajaran, dan ia membawa karakter tersebut ke Liga Premier dalam perjalanannya menjadi salah satu gelandang tengah paling efektif di divisi teratas Inggris.

    Wharton sangat kuat secara posisi, tetapi yang terpenting, ia adalah pengoper berbakat yang selalu berusaha untuk bermain maju ke arah para penyerang berbakat Crystal Palace. Setelah menembus di Blackburn Rovers, Wharton bergabung dengan Palace pada Januari 2024, dan dengan cepat mendapatkan panggilan pertama ke timnas Inggris untuk Kejuaraan Eropa musim panas itu. Cedera berarti bahwa ia kesulitan untuk membuktikan diri di bawah Thomas Tuchel dalam 18 bulan sejak itu, tetapi akan sangat mengejutkan jika ia tidak berada di Piala Dunia musim panas mendatang - atau pindah ke klub level Liga Champions.

0