Kondisi Thibaut Courtois Mengkhawatirkan, Real Madrid Kejar Kiper Liga Inggris Sebagai Pengganti

Di tengah spekulasi tersebut, Courtois tak pernah menyembunyikan keinginannya pensiun bersama Real Madrid. Sebelum perpanjangan kontrak terakhirnya, ia menegaskan komitmen tersebut.

“Saya berharap bisa memperpanjang kontrak. Saya sangat bahagia di Real Madrid, bermain di sini adalah mimpi dan setiap tahun yang berlalu adalah mimpi lainnya. Saya sepenuhnya menyerahkan diri kepada klub, mereka tahu saya ingin bertahan dan semoga bisa pensiun di sini,” ujarnya.

Selain perannya di lapangan, Courtois juga tetap berpengaruh di ruang ganti. Ia bahkan memuji dampak Trent Alexander-Arnold sejak bergabung dari Liverpool, berkata: “Saya pikir dia sudah bisa mencetak beberapa gol dalam empat pertandingan ini. Pra-assist-nya melawan Pachuca juga sangat bagus. Di latihan dia menyebalkan, tendangannya luar biasa. Tendangan bebas dan sepak pojoknya berada di level yang berbeda. Saya belum pernah melihat pemain dengan kualitas umpan silang seperti itu, jadi sebagai kiper kadang itu mimpi buruk. Tapi itu membuat Anda tetap waspada dan bekerja lebih keras, mencoba menyelamatkannya, membuat dia lebih baik dan saya juga lebih baik."