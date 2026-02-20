Hendri Susilo Waspadai Kebangkitan Semen Padang, Adaptasi Laga Malam Ramadan Jadi Kunci Malut United Curi Poin

Menghadapi situasi tuan rumah yang sedang terdesak, pelatih kepala Malut United Hendri Susilo menegaskan bahwa timnya tidak akan memandang sebelah mata kekuatan lawan. Ia menginstruksikan anak asuhnya untuk tetap fokus dan menjaga kewaspadaan tingkat tinggi karena di fase seperti ini, setiap tim yang bertanding pasti akan mengincar poin maksimal.

"Tak ada perbedaan melawan tim di klasemen bawah atau atas. Saya selalu mengingatkan pemain untuk selalu siap dan fokus agar dapat memenangkan pertandingan. Jika kami tidak siap dan tidak fokus bisa terpeleset lagi," tegas Hendri dalam konferensi pers pra-pertandingan, Kamis (19/2).

Terkait penyesuaian jadwal tanding di bulan puasa, pelatih berusia 60 tahun itu tidak menganggapnya sebagai halangan besar yang bisa merusak fokus. "Semua pemain dalam keadaan baik. Bertepatan dengan bulan Ramadan, mungkin ada sedikit adaptasi karena bermain malam hari. Namun, hal ini bukan menjadi kendala karena pemain kami profesional," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh penggawa Malut United Igor Inocencio, yang memastikan kesiapan mental dan fisik rekan-rekannya di ruang ganti. "Kami sudah melakukan persiapan dengan baik. Seperti inilah mentalitas tim saat ini dan semoga kami bisa meraih kemenangan," ujarnya penuh optimisme jelang laga tandang tersebut.