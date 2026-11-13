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Forza Black Friday 15% dealsForza
Renuka Odedra
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Hemat besar lewat promo Black Friday lebih awal: Diskon 15% untuk perlengkapan FORZA berkualitas setara Liga Primer Inggris

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Ingin mengasah sentuhan pertama? 🎯 Dapatkan diskon tambahan 15% untuk perlengkapan FORZA.

Black Friday bukan hanya saatnya mengganti TV Anda dengan yang baru, tetapi juga kesempatan tepat untuk meningkatkan kualitas permainan Anda. Baik Anda pelatih sepakbola akar rumput yang sedang merencanakan sesi latihan musim dingin, pemain rutin di liga hari Minggu, maupun orang tua yang mencari hadiah Natal terbaik untuk anak yang tergila-gila pada sepakbola, FORZA punya semua yang Anda butuhkan.

Dipercaya oleh klub-klub Premier League, peralatan latihan dan perlengkapan kelas atas dari FORZA kini lebih mudah didapat daripada sebelumnya. Promo Pemanasan Black Friday mereka telah resmi dimulai dan berlangsung sepanjang November, dengan tambahan diskon 15% untuk semua barang yang sudah didiskon di seluruh situs.

Kami telah merangkum penawaran awal terbaik agar Anda bisa berlatih layaknya pemain profesional tanpa menguras kantong. Anda bisa melihat seluruh pilihannya, tetapi berikut penawaran paling menarik yang sayang untuk dilewatkan.

  • 6 x 4 forza goalForza

    Gawang Sepak Bola FORZA 6 x 4

    • Harga eceran yang disarankan: £69,99
    • Harga menjelang Black Friday: £33,99

    Setiap pesepakbola hebat bermula dari halaman belakang rumah, dan gawang berukuran 1,83 m x 1,22 m ini menjadi sarana awal yang sempurna. Dirancang agar awet dan bisa digunakan untuk bermain sepanjang tahun, rangkanya terbuat dari uPVC yang sangat tahan lama serta tahan cuaca, dilengkapi jaring setebal 2 mm yang distabilkan terhadap sinar UV.

    Tak perlu menghabiskan waktu berjam-jam mengutak-atik peralatan pada malam Natal. Gawang ini sangat mudah dipasang oleh satu orang, dengan klip jaring dan pasak tanah yang sudah disertakan. Bobotnya cukup ringan untuk dipindahkan di halaman berumput, tetapi cukup kokoh untuk menahan tendangan keras ke pojok atas gawang.

  • FORZA RapidFire Wave Rebound Board Forza

    Papan Pemantul FORZA RapidFire Wave

    • Harga eceran yang disarankan: £89,99
    • Harga promo menjelang Black Friday: £50,99 (Ukuran standar: 100 cm x 27 cm)

    Jika Anda ingin mengasah sentuhan pertama dan akurasi umpan, alat pemantul bola wajib dimiliki. RapidFire Wave Rebound Board merupakan perangkat latihan canggih dengan desain inovatif 4-in-1 yang dapat dibalik, memungkinkan pemain melakukan beragam latihan mengumpan, melakukan tendangan voli, dan menembak.

    Alat yang dapat berdiri sendiri ini memiliki permukaan anyaman geometris yang kokoh dan memantulkan bola kembali dengan arah yang sulit ditebak, seperti dalam pertandingan. Alat ini wajib dimiliki untuk sesi latihan mandiri saat tidak ada rekan latihan. (Catatan: Pasir dan lampu tidak termasuk.)

  • FORZA ProFlex POD Football GoalForza

    Gawang Sepak Bola FORZA ProFlex POD

    • Harga eceran yang disarankan: £79,99
    • Harga promo menjelang Black Friday: £50,99 (Ukuran: 4 x 2,5)

    Bagi pelatih, klub, dan pemain yang menjalani latihan bertempo cepat atau pertandingan dengan jumlah pemain lebih sedikit, ProFlex POD membawa perubahan besar. Gawang sasaran lipat otomatis premium ini hampir tidak memerlukan waktu untuk dipasang. Gawang cukup dibuka hingga mengembang ke posisi siap pakai, lalu dapat dilipat hingga rata dan dimasukkan ke tas agar mudah disimpan di bagasi mobil.

    Meski pemasangannya sangat cepat, daya tahannya tetap terjaga. Dibuat dengan tiang serat kaca yang kuat dan rangka yang diperkuat, gawang ini tetap kokoh di atas rumput berkat alas berbobot yang antiselip dan dilengkapi kaki karet. (Termasuk tas, pasak tanah, dan kantong pasir; pasir tidak termasuk).

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  • FORZA Club Shin Pads With Ankle ProtectorsForza

    Pelindung Tulang Kering FORZA Club dengan Pelindung Pergelangan Kaki

    • Harga eceran yang disarankan: £11,99
    • Harga pemanasan Black Friday: £6,99

    Perlindungan berpadu dengan gaya bagi pemain muda dan amatir di level akar rumput. Dengan harga di bawah £6, pelindung tulang kering ini sangat murah. Produk ini memberikan perlindungan penting untuk tungkai bawah saat sesi latihan yang melibatkan banyak kontak fisik dan pertandingan akhir pekan di lapangan berlumpur. Bantalan pergelangan kaki terintegrasi dan tali kaki elastis yang kuat membuatnya tidak bergeser dari tempatnya.

    Bukan hanya nyaman dipakai, tampilannya pun menarik berkat cangkang bergaya karbon dengan sentuhan akhir perpaduan dof dan mengilap. Tersedia dalam pilihan hitam pekat yang tidak mencolok atau putih bersih, dengan ukuran XXS hingga M/L.

  • FORZA Icon Footballs [FIFA Quality]Forza

    Bola Sepak FORZA Icon [Kualitas FIFA]

    • Harga eceran yang disarankan: £29,99
    • Harga Pemanasan Black Friday: £21,24

    Anda bisa memiliki perlengkapan selengkap apa pun, tetapi semuanya tak berarti tanpa bola berkualitas di kaki Anda. Bola premium FORZA Icon Football bersertifikasi FIFA Quality dan menjadi pilihan nomor satu bagi liga-liga internasional di seluruh dunia.

    Dirancang dengan konstruksi untuk berbagai permukaan, bola ini menjamin performa tinggi yang tak tertandingi, lintasan terbang yang konsisten, dan sentuhan yang akurat, baik saat dimainkan di rumput, AstroTurf, maupun lapangan dalam ruangan. Tersedia dalam ukuran 3, 4, dan 5, bola ini menjadi pilihan ideal untuk meningkatkan kualitas bola pertandingan bagi semua kelompok usia.