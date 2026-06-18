"Apakah saya ingin menghadapi Milan di Liga Champions suatu hari nanti? Saya sangat ingin kembali ke San Siro milik Rossoneri untuk Liga Champions. Itu akan menjadi hal yang indah bagi saya dan saya rasa juga bagi para pendukung Milan. Beberapa bulan lalu, saya kembali ke San Siro untuk menghadapi Inter dan kami berhasil meraih kemenangan yang membahagiakan (di Liga Champions, red.). Melaju ke babak berikutnya melawan calon juara Italia sungguh memuaskan. Apakah bagi saya itu seperti derby? Sedikit ya (tertawa, red.), dan saya senang kami berhasil menang."