Jens Petter Hauge, penyerang asal Norwegia, berbicara kepada La Gazzetta dello Sport tentang Milan, klub yang sangat dekat di hatinya: "Saya terus mengikuti perkembangannya dan saya sedih melihat Milan kembali tersingkir dari Liga Champions. Mengingat sejarah dan prestise klub ini, Milan harus tetap berada di Liga Champions dan harus bersaing memperebutkan gelar juara setiap tahun. Pertandingan terakhir sungguh mengecewakan karena kualifikasi ke Liga Champions sebenarnya sudah di depan mata, tetapi Milan akan bangkit kembali."
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Hauge: "Saya turut prihatin dengan Milan, mereka pasti bisa bangkit lagi. Senang bisa mengalahkan Inter"
KEMENANGAN ATAS INTER
"Apakah saya ingin menghadapi Milan di Liga Champions suatu hari nanti? Saya sangat ingin kembali ke San Siro milik Rossoneri untuk Liga Champions. Itu akan menjadi hal yang indah bagi saya dan saya rasa juga bagi para pendukung Milan. Beberapa bulan lalu, saya kembali ke San Siro untuk menghadapi Inter dan kami berhasil meraih kemenangan yang membahagiakan (di Liga Champions, red.). Melaju ke babak berikutnya melawan calon juara Italia sungguh memuaskan. Apakah bagi saya itu seperti derby? Sedikit ya (tertawa, red.), dan saya senang kami berhasil menang."