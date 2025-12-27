Persib Bandung
Penalti? Siapa Butuh! Gol Tunggal Andrew Jung Antar Persib Bandung Benamkan PSM Makassar, Ke Puncak Super League
Persib menang atas PSM
Persib Bandung sukses mengkudeta Borneo FC dari puncak klasemen Super League 2025/26 setelah menang 1-0 atas PSM Makassar, Sabtu (27/12), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Tim asuhan Bojan Hodak sejatinya mendapat kesempatan emas untuk unggul lebih cepat ketika Berguinho dilanggar di kotak penalti dan wasit pun menunjuk titik putih. Sayangnya eksekusi Andrew Jung pada menit ke-24 dapat ditebak dan ditepis oleh kiper PSM Hilman Syah, yang menghasilkan sepak pojok. Namun kesalahan itu dibayar kontan oleh Andrew Jung, ketika penyerang asal Prancis itu melepaskan tandukan maut memanfaatkan tendangan sudut Thom Haye.
Maung Bandung kuasai klasemen Super League
Tak ada lagi gol yang tercipta setelah tandukan Andrew Jung, dan Persib Bandung berhasil mengemas tiga poin di GBLA. Kemenangan atas PSM tersebut membawa Maung Bandung naik ke puncak klasemen Super League 2025/26, menggusur Borneo FC. Persib sejatinya mengoleksi jumlah poin yang sama dengan Pesut Etam, yakni 34, tetapi memiliki keunggulan head-to-head setelah mengalahkan mereka dengan skor 3-1 pada awal bulan ini. Borneo memang masih menyimpan satu pertandingan, dan baru akan berlaga melawan tim peringkat empat Malut United besok Minggu (28/12).
Keganasan Andrew Jung
Gol kemenangan kontra PSM menjadi gol keempat Andrew Jung untuk Persib Bandung di Super League 2025/26, dan yang kedelapan lintas kompetisi. Total, penyerang yang didatangkan dari klub Yunani OFI Crete itu telah menyumbang 10 kontribusi gol dalam 15 pertandingan bagi Maung Bandung.
Selanjutnya buat Persib & PSM
Pertemuan ini menjadi laga terakhir bagi Persib dan PSM di tahun 2025. PSM akan kembali beraksi pada 3 Januari mendatang dengan melawat ke markas Borneo FC, sementara Persib akan dijamu Persik Kediri dua hari kemudian.
