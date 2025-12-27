Penalti? Siapa Butuh! Gol Tunggal Andrew Jung Antar Persib Bandung Benamkan PSM Makassar, Ke Puncak Super League

Persib Bandung sukses mengkudeta Borneo FC dari puncak klasemen Super League 2025/26 setelah menang 1-0 atas PSM Makassar, Sabtu (27/12), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Tim asuhan Bojan Hodak sejatinya mendapat kesempatan emas untuk unggul lebih cepat ketika Berguinho dilanggar di kotak penalti dan wasit pun menunjuk titik putih. Sayangnya eksekusi Andrew Jung pada menit ke-24 dapat ditebak dan ditepis oleh kiper PSM Hilman Syah, yang menghasilkan sepak pojok. Namun kesalahan itu dibayar kontan oleh Andrew Jung, ketika penyerang asal Prancis itu melepaskan tandukan maut memanfaatkan tendangan sudut Thom Haye.