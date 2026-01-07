Parma 0-2 Inter Milan: Cristian Chivu 'Sakiti' Mantan Klub Di Tardini, Gol Telat Marcus Thuram & Federico Dimarco Bikin Nerazzurri Kedinginan Di Puncak

Inter Milan berhasil mengamankan kemenangan penting 2-0 saat bertandang ke markas Parma di Stadion Ennio Tardini, Kamis (8/1) dini hari WIB tadi. Kemenangan ini terasa spesial bagi pelatih Inter Cristian Chivu yang sukses menaklukkan mantan klubnya. Tambahan tiga poin ini sekaligus memperlebar jarak Nerazzurri menjadi empat poin di atas pesaing terdekat mereka, Napoli, dalam perburuan Scudetto.

Dalam laga ini, Chivu memutuskan untuk melakukan rotasi skuad demi menjaga kebugaran jelang laga krusial melawan Napoli akhir pekan nanti. Beberapa pilar utama seperti Denzel Dumfries, Davide Frattesi, dan Matteo Darmian diistirahatkan setelah kemenangan atas Bologna sebelumnya. Meski tampil dengan susunan pemain yang berbeda, Inter tetap menunjukkan dominasi permainan yang solid di hadapan publik tuan rumah.

Pertandingan berjalan cukup alot dengan Parma yang memberikan perlawanan sengit, terutama di lini pertahanan. Namun, kualitas mental juara berbicara. Gol pembuka dari Federico Dimarco jelang turun minum dan gol penutup dramatis dari Marcus Thuram di masa injury time menjadi pembeda yang memastikan Inter pulang dengan senyuman lebar.