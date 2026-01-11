Getty Images Sport
Christopher Nkunku Selamatkan AC Milan Dari Hasil Memalukan Lawan Fiorentina
AC Milan nyaris tumbang di Fiorentina
AC Milan harus puas berbagi angka dengan tim zona degradasi setelah ditahan imbang Fiorentina 1-1 pada lanjutan Liga Italia 2025/26, Minggu (11/1). Rossoneri kalah kelas dalam berbagai lini permainan di Stadio Artemio Franchi, di mana I Viola mampu membuka keunggulan pada menit ke-66 setelah tampil dominan. Pasukan Massimiliano Allegri nyaris saja pulang dengan tangan kosong, andai Christopher Nkunku tak menceploskan golnya di penghujung pertandingan.
Jalannya pertandingan
Kebuntuan baru terpecah pada menit ke-66 ketika tandukan Pietro Comuzzo tak bisa dihalau Mike Maignan. Gol tersebut tercipta berkat sepak pojok matang Albert Gudmundsson, yang disundul masuk oleh Comuzzo dari jarak dekat, yang notabene merupakan gol perdananya musim ini.
Allegri mengganti Strahinja Pavlovic dengan Nkunku, dan langkah itu terbukti menyelamatkan wajah Milan pada menit ke-90. Youssouf Fofana dengan cerdik melepaskan umpan terobosan dengan gerakan mengecoh, membelah garis pertahanan tuan rumah yang tak rapi sehingga memungkinkan Nkunku menceploskan golnya melewati kawalan David De Gea, tanpa terjebak offside di dalam kotak penalti.
Milan gagal tempel Inter
Gol ketiga Nkunku dalam tiga laga terakhir memang berbuah satu poin penting bagi Milan sekaligus memperpanjang rentetan tak terkalahkan di liga menjadi 18 laga. Akan tetapi, Rossoneri gagal menempel Inter Milan di puncak klasemen Serie A, tertinggal dua poin dari sang tetangga. Padahal, Nerazzurri masih memiliki tabungan satu laga.
Di sisi lain, Fiorentina tak kuasa mempertahankan keunggulan sehingga batal mendaki keluar dari zona degradasi. Fiorentina yang musim lalu finis keenam itu saat ini berkubang di peringkat 18, dengan hanya koleksi 14 poin dari 20 laga Liga Italia.
Selanjutnya buat AC Milan
Milan akan bertamu ke markas Como asuhan mantan maestro Chelsea, Barcelona, dan Arsenal Cesc Fabregas pada lanjutan Liga Italia, Jumat (16/1) dini hari WIB.
