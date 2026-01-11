Christopher Nkunku Selamatkan AC Milan Dari Hasil Memalukan Lawan Fiorentina

Kebuntuan baru terpecah pada menit ke-66 ketika tandukan Pietro Comuzzo tak bisa dihalau Mike Maignan. Gol tersebut tercipta berkat sepak pojok matang Albert Gudmundsson, yang disundul masuk oleh Comuzzo dari jarak dekat, yang notabene merupakan gol perdananya musim ini.

Allegri mengganti Strahinja Pavlovic dengan Nkunku, dan langkah itu terbukti menyelamatkan wajah Milan pada menit ke-90. Youssouf Fofana dengan cerdik melepaskan umpan terobosan dengan gerakan mengecoh, membelah garis pertahanan tuan rumah yang tak rapi sehingga memungkinkan Nkunku menceploskan golnya melewati kawalan David De Gea, tanpa terjebak offside di dalam kotak penalti.